Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026: Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bảo vệ ngôi đầu

Trước tình hình đó, ngành Thể thao Thủ đô chủ động điều chỉnh kế hoạch chuẩn bị, tạo điều kiện để các đội tuyển tập huấn, nâng cao trình độ và năng lực cạnh tranh.

Một buổi tập của các vận động viên đội pencak silat Hà Nội. Ảnh: Trần Hương

Thách thức từ cơ cấu huy chương

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, Hà Nội giành 175 Huy chương vàng, tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước. Đây cũng là kỳ Đại hội thứ sáu liên tiếp thể thao Thủ đô đứng nhất toàn đoàn, đánh dấu thành tích nổi bật trong hành trình phát triển thể thao thành tích cao.

Tuy nhiên, bước vào Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, Hà Nội không thể chỉ dựa vào thành tích kỳ trước để xác định mục tiêu. Những thay đổi về điều lệ, số nội dung thi đấu và cơ cấu huy chương ở một số môn tác động trực tiếp đến khả năng tích lũy thành tích của các đoàn.

Điển hình như môn wushu. Tại Đại hội lần thứ IX, môn này có 46 bộ huy chương, trong đó Hà Nội giành tới 20 Huy chương vàng. Nhưng ở kỳ Đại hội lần thứ X, số nội dung giảm còn 30, mỗi đoàn chỉ được tham dự tối đa 19 nội dung. Điều này khiến khả năng tái lập thành tích 20 Huy chương vàng của đội tuyển wushu Hà Nội gần như không còn.

Từ thực tế đó, thể thao Hà Nội phải xây dựng chỉ tiêu phù hợp với điều kiện thi đấu mới. Theo kế hoạch, đoàn Hà Nội phấn đấu giành từ 145 đến 151 Huy chương vàng tại Đại hội lần thứ X, thấp hơn thành tích 175 Huy chương vàng của kỳ trước.

Dù vẫn đặt mục tiêu bảo vệ ngôi đầu, Hà Nội sẽ phải đối mặt với cuộc cạnh tranh quyết liệt hơn khi cơ cấu huy chương thay đổi, trong khi các địa phương đều tích cực chuẩn bị lực lượng để cải thiện thứ hạng. Khả năng Hà Nội không giữ được vị trí số một, thậm chí xếp thứ nhì toàn đoàn, cũng là kịch bản cần được tính đến.

Theo lịch của Ban tổ chức, Đại hội diễn ra từ ngày 14-11 đến 12-12-2026. Trước đó, một số môn như bóng bàn, muay đã được tổ chức thi đấu sớm. Đoàn Hà Nội tham dự 44/48 môn, phân môn thể thao, với 1.286 thành viên, trong đó có 980 vận động viên cùng đội ngũ huấn luyện viên, chuyên gia và cán bộ phục vụ.

Giữ mục tiêu, linh hoạt cách làm

Trước những thách thức đặt ra, Hà Nội chú trọng tạo điều kiện để các đội tuyển chuẩn bị chuyên môn thông qua các đợt tập huấn trong nước và quốc tế. Theo báo cáo của ngành Thể thao Hà Nội, thành phố đã tổ chức 28 đợt tập huấn trong nước với 86 huấn luyện viên, 595 lượt vận động viên; đồng thời triển khai 17 đợt tập huấn quốc tế với 29 huấn luyện viên, 158 vận động viên và 3 chuyên gia.

Việc chủ động triển khai các đợt tập huấn tạo thêm cơ hội để vận động viên cọ xát, kiểm tra trình độ và hoàn thiện chiến thuật trước khi bước vào Đại hội. Đây là khâu quan trọng bởi thành tích không chỉ phụ thuộc vào lực lượng hiện có mà còn được quyết định bởi quá trình chuẩn bị, khả năng điều chỉnh phong độ và bản lĩnh thi đấu.

Một trong những điểm nhấn trong quá trình chuẩn bị năm nay là đội bi sắt Hà Nội được tập huấn 20 ngày tại Bangkok (Thái Lan), bắt đầu từ ngày 1-11. Đây là lần đầu tiên sau 8 năm đội tuyển được tập huấn ở nước ngoài. Đáng chú ý, các vận động viên có cơ hội tập luyện tại cùng địa điểm với đội tuyển Thái Lan, một trong những đội tuyển hàng đầu thế giới ở môn bi sắt.

Theo Trưởng bộ môn Bi sắt (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội) Đặng Xuân Vui, giá trị của chuyến tập huấn không chỉ nằm ở việc thay đổi môi trường luyện tập. Dù có hệ thống sân bãi đạt chuẩn quốc tế, trong nhiều năm qua, đội bi sắt Hà Nội vẫn thiếu đối thủ đủ mạnh để tạo sức ép thường xuyên trong tập luyện. Vì vậy, cơ hội tập luyện cùng các vận động viên Thái Lan giúp đội tuyển kiểm nghiệm trình độ, nhận diện hạn chế và điều chỉnh chuyên môn trước thềm Đại hội.

Trong khi đó, võ sĩ boxing Lưu Diễm Quỳnh, người vừa giành Huy chương đồng tại ASIAD 20 cho biết, các vận động viên đội boxing nữ Hà Nội đang tập trung cao độ, quyết tâm đạt thành tích tốt nhất, đóng góp vào thành tích chung của thể thao Thủ đô tại Đại hội lần thứ X.

Theo Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội) Đinh Văn Luyến, những thách thức tại Đại hội lần thứ X là hiện hữu, không chỉ từ sự thay đổi về cơ cấu huy chương mà còn từ sức cạnh tranh ngày càng lớn giữa các địa phương.

Trong bối cảnh đó, nỗ lực của huấn luyện viên, vận động viên Hà Nội cần được nhìn nhận không chỉ qua thứ hạng toàn đoàn mà còn ở chất lượng huy chương và nền tảng thành tích cho những mục tiêu xa hơn. Bảo vệ vị trí dẫn đầu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vẫn là mục tiêu quan trọng của Hà Nội.

Tuy nhiên, bên cạnh số lượng huy chương, thành phố cần chú trọng chất lượng thành tích, nhất là ở những môn thể thao thuộc chương trình Olympic và ASIAD. Đây không chỉ là yêu cầu trước mắt tại Đại hội mà còn gắn với chiến lược xây dựng lực lượng, chuẩn bị cho các đấu trường quốc tế trong thời gian tới.