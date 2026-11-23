Môn bơi thiết lập 7 kỷ lục trong ngày mở màn. Ảnh: BTC

Ở nội dung 50m ếch nam, Watson Nguyễn (21 tuổi) xuất sắc giành Huy chương Vàng với thành tích 27 giây 09. Thông số này không chỉ giúp kình ngư vượt qua kỷ lục Đại hội cũ 28 giây 39 mà còn phá sâu kỷ lục quốc gia 27 giây 66. Cùng nội dung, Phạm Thanh Bảo (25 tuổi) về nhì với thành tích 27 giây 50, cũng vượt qua cả hai cột mốc kỷ lục trước đó. Đây là màn cạnh tranh đáng chú ý, cho thấy chất lượng chuyên môn cao của các vận động viên ở nội dung bơi ếch nam.

Ở đường bơi nữ, Nguyễn Thúy Hiền (17 tuổi, Quân đội) trở thành một trong những gương mặt gây ấn tượng mạnh nhất. Kình ngư trẻ giành thành tích 31 giây 73 ở chung kết 50m ếch nữ, phá kỷ lục quốc gia cũ 31 giây 95 và kỷ lục Đại hội 32 giây 46. Không dừng lại ở đó, Thúy Hiền tiếp tục chinh phục cột mốc mới ở nội dung 100m tự do nữ với thành tích 56 giây 10, vượt kỷ lục Đại hội cũ 56 giây 99.

Cũng ở nội dung 100m tự do nữ, Phạm Thị Vân (21 tuổi) cán đích với thông số 56 giây 31, qua đó vượt qua kỷ lục Đại hội trước đó. Việc hai vận động viên cùng phá kỷ lục ở nội dung này càng cho thấy sự cạnh tranh quyết liệt trên đường đua xanh.

Ở các nội dung bơi hỗn hợp, những gương mặt giàu kinh nghiệm tiếp tục khẳng định năng lực. Trần Hưng Nguyên (23 tuổi, Quân đội) giành thành tích 4 phút 18 giây 56 ở nội dung 400m hỗn hợp nam, phá kỷ lục Đại hội cũ 4 phút 20 giây 19.

Trong khi đó, Võ Thị Mỹ Tiên (21 tuổi) tạo dấu ấn ở nội dung 200m hỗn hợp nữ với thành tích 2 phút 14 giây 38, bỏ xa kỷ lục Đại hội cũ 2 phút 19 giây 43. Đáng chú ý, Nguyễn Thị Ánh Viên (30 tuổi, Quân đội) cũng đạt thành tích 2 phút 16 giây 30, tốt hơn cột mốc kỷ lục Đại hội trước đó. Màn thể hiện của hai kình ngư cho thấy sức cạnh tranh đáng kể ở nội dung này.

Như vậy, những gương mặt nổi bật kể trên đã góp phần tạo nên ngày tranh tài giàu dấu ấn cho môn Bơi, với 7 kỷ lục được thiết lập, gồm 2 kỷ lục quốc gia và 5 kỷ lục Đại hội.

Theo bảng tổng sắp huy chương sau ngày thi đấu đầu tiên, đoàn Quân đội tạm dẫn đầu với 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc. Đà Nẵng đứng thứ hai với 2 Huy chương Vàng; Tây Ninh xếp thứ ba với 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc. Chủ nhà TP. Hồ Chí Minh tạm đứng thứ tư với 1 Huy chương Vàng và 4 Huy chương Đồng.

Môn Bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 22 đến 27-11 tại Câu lạc bộ Bơi lặn Phú Thọ (TP. Hồ Chí Minh), quy tụ 133 vận động viên thuộc 16 đơn vị, tranh tài ở 41 nội dung. Với những thông số chuyên môn ấn tượng ngay chặng đầu, cuộc đua tranh huy chương được dự báo sẽ tiếp tục hấp dẫn trong những ngày tiếp theo.