Dẫn đầu toàn đoàn ở các môn: Muay, karate, kickboxing, bowling, thể thao Thủ đô tiếp tục khẳng định chất lượng lực lượng, hiệu quả công tác huấn luyện và vị thế ở những môn thế mạnh, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng quyết liệt.

Khẳng định vị thế ở những môn thế mạnh

Hành trình tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026 vẫn đang tiếp diễn, song thể thao Hà Nội đã ghi dấu ấn ở một số môn thế mạnh. Tính đến ngày 27-11, qua kết quả thi đấu của 4 môn: Muay, karate, kickboxing và bowling, các vận động viên Thủ đô giành tổng cộng 21 Huy chương vàng, 12 Huy chương bạc và 8 Huy chương đồng. Đáng chú ý, Hà Nội đều đứng nhất toàn đoàn ở cả 4 môn.

Ở môn muay, các võ sĩ Hà Nội giành 6 Huy chương vàng, 4 Huy chương bạc và 1 Huy chương đồng, vượt xa chỉ tiêu tối thiểu 3 Huy chương vàng đặt ra trước Đại hội. Đặc biệt, các võ sĩ nữ đóng góp tới 5 trong tổng số 6 Huy chương vàng.

Kết quả này cho thấy bước tiến của muay Hà Nội, nhất là ở nội dung đối kháng nữ. Trước Đại hội, gần 10 võ sĩ chủ chốt được tập huấn tại Thái Lan; Ban huấn luyện đồng thời xây dựng phương án thi đấu phù hợp với từng hạng cân. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng, có trọng tâm đã giúp đội tuyển phát huy năng lực và vượt chỉ tiêu đề ra.

Theo ông Dương Ngọc Hải, Trưởng bộ môn muay - kickboxing Hà Nội (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội), dù phát triển sau một số địa phương, muay Hà Nội những năm gần đây đã vươn lên nhóm dẫn đầu cả nước. Thành tích tại Đại hội lần này tiếp tục khẳng định hướng đi đúng đắn và hiệu quả đầu tư của bộ môn.

Ở môn karate, Hà Nội bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn với 5 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc và 3 Huy chương đồng. Thành tích được đóng góp từ cả 2 nhóm nội dung kata (biểu diễn) và kumite (đối kháng).

Ở nội dung kata, các vận động viên nữ từng giành Huy chương vàng đồng đội nữ tại ASIAD 20 như Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên tiếp tục duy trì phong độ.

Trong khi đó, 2 tấm Huy chương vàng kumite cá nhân của Đinh Thị Hương và Chu Đức Thịnh ở những nội dung thuộc chương trình thi đấu ASIAD là cơ sở để Hà Nội tiếp tục tính toán kế hoạch đầu tư chuyên môn.

Đội Muay Hà Nội tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026. Ảnh: Dương Ngọc

Tại môn kickboxing, Hà Nội cũng khẳng định ưu thế khi kết thúc các trận chung kết ngày 14-11 với vị trí nhất toàn đoàn, giành 6 Huy chương vàng, 4 Huy chương bạc và 1 Huy chương đồng, vượt qua sự cạnh tranh của 27 đoàn còn lại. Kết quả này, cùng thành tích ở môn muay, cho thấy các môn võ đối kháng tiếp tục là thế mạnh nổi bật của thể thao Thủ đô.

Trong khi đó, ở môn bowling, các vận động viên Hà Nội khép lại chương trình thi đấu với vị trí nhất toàn đoàn, giành 4 Huy chương vàng, 3 Huy chương bạc và 3 Huy chương đồng. Thành tích này cho thấy sự ổn định của lực lượng vận động viên Thủ đô ở môn thể thao đòi hỏi kỹ thuật, khả năng kiểm soát lực, độ chính xác và bản lĩnh thi đấu.

Cơ hội từ định hướng phát triển dài hạn

Nhìn từ kết quả của 4 môn thi đấu, có thể thấy những tín hiệu tích cực về chất lượng huấn luyện, công tác tổ chức lực lượng và khả năng duy trì các môn thế mạnh của thể thao Thủ đô. Đáng chú ý, trong báo cáo đánh giá Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026 và định hướng tổ chức Đại hội lần thứ XI - năm 2030 do Cục Thể dục thể thao Việt Nam xây dựng, karate, muay và kickboxing đều nằm trong danh mục đề xuất các môn thi đấu tại Đại hội XI.

Theo ông Đới Đăng Hỷ, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội, đây là cơ sở quan trọng để thể thao Hà Nội chủ động tính toán kế hoạch đầu tư dài hạn. Nếu được thông qua, việc các môn này tiếp tục góp mặt tại Đại hội XI sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đào tạo, huấn luyện và phát triển lực lượng theo chu kỳ. Với karate, trọng tâm không chỉ là giữ vững vị thế trong nước mà còn hướng tới những nội dung có khả năng cạnh tranh tại ASIAD. Trong khi đó, muay và kickboxing cần chú trọng lựa chọn hạng cân, thể thức có thế mạnh, đồng thời nâng cao chất lượng thi đấu quốc tế.

Tuy nhiên, những kết quả trên mới phản ánh thành tích ở các môn đã hoàn thành chương trình thi đấu, trong khi Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026 vẫn còn nhiều nội dung tranh tài phía trước. Do đó, đây chưa phải là bức tranh toàn diện về thành tích của Đoàn Hà Nội tại Đại hội lần thứ X.

Dù vậy, việc liên tiếp dẫn đầu ở các môn thế mạnh là tín hiệu tích cực, cho thấy hiệu quả bước đầu trong công tác đầu tư, huấn luyện và phát triển lực lượng của thể thao Thủ đô. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Hà Nội tiếp tục củng cố lực lượng, nâng cao chất lượng chuyên môn, đóng góp nhiều hơn cho thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Những thành tích tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026 không chỉ khẳng định vị thế của thể thao Hà Nội mà còn tạo động lực, nền tảng để Thủ đô tiếp tục vươn tới những đỉnh cao mới.