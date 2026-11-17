Đại hội Thể thao toàn quốc trở lại TPHCM sau 20 năm, kể từ lần đăng cai Đại hội lần thứ V năm 2006. So với kỳ đại hội trước, sự kiện năm nay có quy mô lớn hơn cả về số môn thi đấu lẫn số lượng vận động viên (VĐV) tham dự. Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X quy tụ 36 đoàn với khoảng 12.000 VĐV, tranh tài ở 973 nội dung thuộc 48 môn thể thao, cùng sự tham gia của hàng nghìn đại biểu và khán giả trên cả nước. Là địa phương đăng cai chính, TPHCM tổ chức 44/48 môn thi đấu cùng lễ khai mạc và bế mạc. Quy mô lớn, lượng người tham gia đông và các địa điểm thi đấu phân bố tại nhiều khu vực đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Tại cuộc họp báo mới đây, Đại tá Trần Hồng Minh - Phó Giám đốc Công an TPHCM - cho biết: Công an Thành phố sẽ triển khai đồng bộ các phương án, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra đại hội.

Theo đó, Công an TPHCM đã chủ động bố trí lực lượng bảo đảm an ninh tại các địa điểm thi đấu, đồng thời xây dựng phương án phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng môn thể thao và từng khu vực tổ chức. Công tác bảo vệ được chú trọng nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn cho các đoàn thể thao, đại biểu và người hâm mộ.

Đại tá Trần Hồng Minh - Phó Giám đốc Công an TPHCM - phát biểu tại cuộc họp báo

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh tại các địa điểm tổ chức, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng được phân công thường trực, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, dẫn đoàn và xử lý nhanh các tình huống phát sinh trên các tuyến đường. Qua đó, bảo đảm các đoàn thể thao di chuyển an toàn, thuận lợi, đúng lịch trình, không ảnh hưởng đến kế hoạch thi đấu và các hoạt động của đại hội.

Đại tá Trần Hồng Minh nhấn mạnh, lực lượng chức năng sẽ tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn và phòng cháy, chữa cháy tại các địa điểm tổ chức đại hội. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các hoạt động thi đấu và sự kiện tập trung đông người diễn ra liên tục tại nhiều khu vực trên địa bàn Thành phố.

Công an TPHCM cũng phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Bộ Tư lệnh TPHCM, Sở Văn hóa và Thể thao cùng các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm công tác chỉ huy, điều hành thống nhất, tạo môi trường an toàn cho VĐV, huấn luyện viên và người dân tham gia các hoạt động của đại hội.

Bên cạnh sự chủ động của lực lượng chức năng, Đại tá Trần Hồng Minh cũng nhấn mạnh vai trò và ý thức tự giác của mỗi người dân đối với thành công chung của đại hội. Lãnh đạo Công an TPHCM khuyến nghị người dân thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình giao thông, phương án phân luồng; nghiêm túc chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, đồng thời phát huy tinh thần chia sẻ, nhường đường cho các đoàn thể thao, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt.

Để bảo đảm an ninh trật tự và an toàn tuyệt đối cho đại hội, lực lượng chức năng Thành phố tập trung triển khai nhiều biện pháp trọng tâm. Trước hết, công tác bảo vệ tại các địa điểm thi đấu, cơ sở lưu trú và nơi tổ chức các sự kiện bên lề được đặc biệt chú trọng. Lực lượng Công an bố trí cán bộ, chiến sĩ ứng trực, tăng cường kiểm soát an ninh, chủ động phòng ngừa và xử lý các tình huống phát sinh. Đặc biệt, công tác bảo vệ được triển khai chặt chẽ tại lễ khai mạc (ngày 21/11 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn) và lễ bế mạc (ngày 12/12 tại Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ). Cùng với đó, lực lượng chức năng tăng cường nắm tình hình, quản lý các đối tượng có nguy cơ gây mất an ninh trật tự tại khu vực tổ chức đại hội, chủ động ngăn ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Một phần trong kịch bản lễ khai mạc đại hội

Về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng, điều tiết và dẫn đoàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể thao di chuyển giữa nơi lưu trú và địa điểm thi đấu theo đúng lịch trình. Đối với những môn thi đấu sử dụng đường giao thông công cộng như xe đạp, đi bộ..., Công an Thành phố phối hợp với BTC xây dựng phương án phân luồng từ xa, tổ chức hạn chế hoặc điều chỉnh giao thông tại một số tuyến đường khi cần thiết, nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Đáng chú ý, công tác thông tin, điều tiết giao thông được phối hợp với hệ thống vận tải công cộng, trong đó có xe buýt và Metro. Thành phố triển khai chính sách miễn phí xe buýt và Metro phục vụ đại hội, góp phần khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, giảm áp lực giao thông và hạn chế phương tiện cá nhân.

Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cũng được triển khai đồng bộ. Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn phòng, chống cháy nổ tại các khách sạn, nhà khách và trung tâm thể thao; đồng thời bố trí phương tiện chữa cháy chuyên dụng, lực lượng cứu hộ sẵn sàng ứng trực tại những địa điểm thi đấu có nguy cơ cao, kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố.

VĐV được hướng dẫn sử dụng các loại phương tiện giao thông công cộng

Song song đó, BTC phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp thông tin về phương án phân luồng giao thông và các khuyến nghị bảo đảm an ninh, an toàn đến người dân, khán giả. Người tham gia các hoạt động của đại hội được khuyến cáo chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh các khu vực ùn tắc.

Đối với khán giả và cổ động viên, việc tuân thủ nội quy, quy định kiểm soát an ninh tại các khán đài và địa điểm thi đấu là yêu cầu cần thiết. Mỗi người cần phát huy tinh thần cổ vũ văn minh, không mang vật dụng bị cấm vào khu vực thi đấu, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp tại sự kiện.

Không chỉ là sự kiện thể thao lớn của cả nước, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X còn là dịp để TPHCM thể hiện năng lực tổ chức, tinh thần trách nhiệm và nét đẹp văn hóa đô thị. Sự chuẩn bị chủ động, đồng bộ của lực lượng chức năng cùng ý thức chấp hành và sự đồng thuận của người dân sẽ góp phần làm nên một kỳ đại hội an toàn, chuyên nghiệp và thành công, qua đó lan tỏa hình ảnh Thành phố văn minh, nghĩa tình và mến khách.