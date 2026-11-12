Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026: Chú trọng chuyên môn, nâng tầm Thể thao Việt Nam

Đánh giá thực lực, hướng đến nâng tầm thể thao Việt Nam

Không chỉ là dịp tranh tài, Đại hội còn mang ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá toàn diện sự phát triển của thể thao thành tích cao Việt Nam. Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thông qua kết quả thi đấu, ngành thể thao có cơ sở đánh giá chất lượng đào tạo, huấn luyện tại các địa phương, ngành; đồng thời phát hiện, tuyển chọn những nhân tố xuất sắc bổ sung cho các đội tuyển quốc gia, hướng đến các đấu trường lớn như SEA Games 34 năm 2027 tại Malaysia, Olympic Los Angeles 2028 và ASIAD 2030.

Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Chuyên môn - Kỹ thuật. Ảnh: NH.

Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Chuyên môn - Kỹ thuật, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới trong cách đánh giá thành tích.

Theo đó, ngành thể thao cần chuyển từ việc chú trọng số lượng huy chương sang đánh giá chất lượng, trình độ và khả năng cạnh tranh quốc tế; đồng thời đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, gắn với mục tiêu và lộ trình cụ thể.

Đáng chú ý, đây là kỳ Đại hội đầu tiên được tổ chức sau khi các địa phương thực hiện sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính.

Những thay đổi về không gian phát triển, nguồn lực, hệ thống đào tạo và quản lý thể thao đặt ra yêu cầu đánh giá lại thực lực, tiềm năng cũng như định hướng phát triển của từng địa phương, ngành.

Với vai trò địa phương đăng cai chính, TP.HCM phối hợp cùng các địa phương liên quan tổ chức các môn thi đấu theo kế hoạch. Đây cũng là cơ hội để thành phố khẳng định năng lực tổ chức sự kiện thể thao quy mô lớn, quảng bá hình ảnh đô thị năng động, hiện đại, đồng thời thúc đẩy giao lưu, hợp tác và phát triển du lịch.

Ban Tổ chức xác định Đại hội được chú trọng chất lượng chuyên môn, tính công bằng, ứng dụng khoa học công nghệ và khai thác hợp lý hệ thống cơ sở vật chất hiện có.

Quy mô lớn với 48 môn thể thao, 973 nội dung thi đấu

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao thành tích cao có quy mô lớn nhất cả nước, được tổ chức định kỳ 4 năm một lần.

Đại hội quy tụ các vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) tiêu biểu đến từ 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và hai ngành Công an, Quân đội.

Theo ban tổ chức, Đại hội diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12/2026, với sự tham dự dự kiến của 36 đoàn thể thao, khoảng 12.000 cán bộ, HLV, VĐV và 2.000 trọng tài.

Bên cạnh đó, sự kiện dự kiến đón khoảng 200.000 lượt đại biểu, khách mời, cổ động viên và du khách đến theo dõi, cổ vũ.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 sẽ rất chú trọng chuyên môn để nâng tầm Thể thao Việt Nam hướng đến mục tiêu dài hơi. Ảnh: NH.

Chương trình thi đấu gồm 48 môn với 973 nội dung, được chia thành ba nhóm: 22 môn Olympic, 7 môn ASIAD và 19 môn thuộc chương trình SEA Games và thể thao dân tộc.

Các môn thi đấu tiêu biểu gồm điền kinh, bơi, bóng đá, bắn súng, cử tạ, boxing, cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ, karate, wushu, pencak silat, muay, kickboxing, vovinam, pickleball và thể thao điện tử.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra ngày 21/11 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (TP.HCM). Lễ bế mạc tổ chức ngày 12/12 tại Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ. Để bảo đảm tiến độ chung, một số môn và nội dung thi đấu sẽ được tổ chức trước lễ khai mạc, gồm bóng bàn, muay, karate và marathon nam, nữ thuộc môn điền kinh.