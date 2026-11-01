Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026: Bóng rổ Hà Nội đặt mục tiêu vừa sức

Tính toán kỹ từ thực lực

Đội bóng rổ nữ Hà Nội tích cực tập luyện trong đó thi đấu với các đội nam phong trào. Ảnh: Bóng rổ Hà Nội.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, bóng rổ Hà Nội giành 4 Huy chương đồng (HCĐ) ở cả 4 nội dung 5x5, 3x3 nam và nữ. Kết quả ấy cho thấy đội bóng Thủ đô đã có bước tiến nhất định, song cũng phản ánh khoảng cách với những đơn vị hàng đầu. Bước vào kỳ Đại hội năm nay, khi môn bóng rổ thi đấu từ ngày 19-11 đến 7-12, mục tiêu của bóng rổ Hà Nội là giành ít nhất 1 HCB, trong đó tập trung vào nội dung 3x3.

Đây là lựa chọn xuất phát từ tương quan lực lượng hiện tại. Trước đây, khả năng cạnh tranh HCV của Hà Nội thường được đặt nhiều kỳ vọng ở đội nữ. Tuy nhiên, tại Đại hội lần này, đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh có sự tăng cường hai vận động viên Việt kiều Thảo Vy và Thảo My - những gương mặt thuộc đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam từng giành HCV nội dung 3x3 tại SEA Games 32. Sự bổ sung này khiến cuộc đua ở nội dung nữ trở nên khó khăn hơn, buộc Hà Nội phải tính toán mục tiêu phù hợp với khả năng thực tế.

Đội nữ Hà Nội (áo xanh) vô địch Cúp các câu lạc bộ quốc gia năm 2026. Ảnh: Bóng rổ Hà Nội.

Ông Đào Văn Kiện, Trưởng bộ môn bóng rổ (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội), cho rằng các vận động viên Hà Nội có thực lực để tranh chấp HCB ở các nội dung thi đấu, nhưng vẫn cần sự bùng nổ của từng cá nhân. Nhận định này cho thấy đội tuyển không thiếu cơ sở để đặt mục tiêu thành tích, song muốn biến khả năng thành kết quả cụ thể, các cầu thủ phải phát huy tối đa năng lực và duy trì sự ổn định trong thi đấu.

Ở nội dung nam, Hà Nội có những cầu thủ từng thi đấu tại Giải Bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA), qua đó tích lũy kinh nghiệm và nâng cao khả năng phối hợp. Đội nam cũng có chuyến thi đấu giao hữu tại Bằng Tường (Trung Quốc) trước thềm Đại hội, tạo điều kiện cọ xát và duy trì cảm giác thi đấu. Đây là lợi thế cần được phát huy, nhất là khi các trận đấu ở nội dung 3x3 đòi hỏi tốc độ, khả năng xử lý tình huống nhanh và sự ăn ý giữa các vị trí.

Trong khi đó, đội nữ là sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Đáng chú ý có Nguyễn Thị Ngọc Hà, vừa đảm nhiệm vai trò trợ lý huấn luyện viên, vừa trực tiếp thi đấu. Ở tuổi 42, vận động viên này vẫn là chỗ dựa về kinh nghiệm, bản lĩnh trong những thời điểm quan trọng. Bên cạnh đó, lực lượng trẻ đang được trao cơ hội để tích lũy kinh nghiệm, từng bước đảm nhiệm vai trò lớn hơn trong đội hình.

Nỗ lực duy trì vị thế, vượt qua giới hạn

Đội bóng rổ nam Hà Nội (áo cam) vừa có chuyến thi đấu giao hữu tại Trung Quốc. Ảnh: Bóng rổ Hà Nội.

Nhìn lại quá trình phát triển, bóng rổ Hà Nội từng có giai đoạn gặp nhiều khó khăn, thậm chí không giành được HCĐ tại các giải đấu quốc gia. Phải đến khoảng năm 2016, bộ môn mới được đầu tư trở lại, từng bước xây dựng nguồn vận động viên tự đào tạo có chất lượng. Vì vậy, việc đội tuyển hiện nay có lực lượng đủ sức cạnh tranh huy chương ở đấu trường Đại hội là kết quả của một quá trình gây dựng, không thể chỉ nhìn qua thành tích của một kỳ thi đấu.

Dù chưa thể đặt mục tiêu cao nhất, bóng rổ Hà Nội vẫn có cơ sở để hướng tới những kết quả tích cực. Việc một số cầu thủ được thi đấu thường xuyên tại VBA giúp đội nam có thêm kinh nghiệm thực tiễn. Với đội nữ, sự kết hợp giữa những gương mặt dày dạn kinh nghiệm và vận động viên trẻ tạo nên sự đa dạng về lực lượng. Tuy nhiên, thách thức là làm sao kết nối các cá nhân thành một tập thể có lối chơi ổn định, đặc biệt ở những thời điểm quyết định. Cho nên, mục tiêu giành ít nhất 1 HCB của bóng rổ Hà Nội tại Đại hội Thể thao toàn quốc tới dù vừa sức nhưng vẫn là thử thách đáng kể.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 vì thế không chỉ là dịp để bóng rổ Hà Nội kiểm chứng chất lượng lực lượng sau quá trình đầu tư, mà còn là cơ hội đánh giá khả năng cạnh tranh của lớp vận động viên hiện tại. Một tấm HCB, nếu đạt được, sẽ là bước tiến đáng ghi nhận so với kỳ Đại hội trước, đồng thời tạo thêm động lực để bộ môn tiếp tục củng cố lực lượng, nâng cao chất lượng đào tạo và hướng tới những mục tiêu cao hơn.