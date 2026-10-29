Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026: Bi sắt Hà Nội tăng tốc hướng tới mục tiêu giành 2 HCV

Đầu tư bài bản, tạo dấu ấn

Vận động viên Nguyễn Thị Hiền, một trong những vận động viên chủ chốt của đội bi sắt Hà Nội. Ảnh: Hữu Trưởng.

Được thành lập cuối năm 2003 theo định hướng của Sở Thể dục Thể thao Hà Nội khi đó, bộ môn bi sắt Hà Nội lựa chọn cách đi riêng để sớm bắt kịp các đơn vị mạnh trong nước. Theo ông Đặng Xuân Vui, Trưởng bộ môn bi sắt (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội), đội được đơn vị chủ quản thuê huấn luyện viên Thái Lan hướng dẫn kỹ thuật cho vận động viên, bổ sung kiến thức huấn luyện cho các huấn luyện viên nội. Đồng thời, đội được tạo điều kiện tập huấn, thi đấu tại những quốc gia có phong trào bi sắt phát triển, nhất là Thái Lan.

Cách làm bài bản nhanh chóng mang lại kết quả. Nhiều vận động viên của bộ môn còn đóng góp vào thành tích quốc tế của đội tuyển Việt Nam, với những dấu ấn tại SEA Games, Đại hội Thể thao trong nhà châu Á và các giải vô địch châu lục. Đáng chú ý, năm 2025, hai vận động viên Nguyễn Thị Thi và Lại Thị Dung góp mặt trong đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch thế giới năm 2025 ở nội dung bộ ba nữ.

Với riêng sân chơi Đại hội Thể thao toàn quốc, điểm nhấn thành tích của đội đến từ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI năm 2010 khi đội giành 2 HCV, góp phần vào thành tích chung của đoàn Hà Nội. Gần nhất, tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, đội bi sắt Hà Nội giành 1 HCV, 3 Huy chương bạc (HCB) và 2 Huy chương đồng (HCĐ), xếp thứ ba toàn đoàn. Kết quả này cho thấy cuộc đua ở môn bi sắt tại Đại hội Thể thao toàn quốc luôn khó lường, khi trình độ giữa các đơn vị không có khoảng cách quá lớn. Thông thường, đội dẫn đầu toàn đoàn cũng chỉ giành khoảng 3 HCV.

Thêm thuận lợi, cuộc đua vẫn quyết liệt

Đội bi sắt Hà Nội đang hướng đến mục tiêu giành 2 HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: Nguyễn Huy.

Những năm gần đây, bi sắt Hà Nội gặp khó khăn khi thiếu các chuyến tập huấn nước ngoài và đối tượng cọ xát chất lượng. Công tác tuyển chọn vận động viên trẻ cũng không dễ dàng, bởi bi sắt chưa phải môn thể thao phổ biến, trong khi nhiều gia đình có những lựa chọn khác cho con em.

Dù vậy, đội vẫn kiên trì tìm kiếm nhân tố mới, đồng thời duy trì điều kiện tập luyện tại hệ thống sân đạt chuẩn quốc tế ở Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội. Sau một thời gian dài chỉ tập luyện ở Hà Nội, khoảng 2-3 năm gần đây, đội mới có các chuyến tập huấn trong nước nhằm duy trì nền tảng chuyên môn và tạo thêm động lực cho vận động viên.

Điểm mới đáng chú ý trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là đội bi sắt Hà Nội được tập huấn 20 ngày tại Bangkok (Thái Lan), bắt đầu từ ngày 1-11 tới. Đây cũng là lần đầu tiên sau 8 năm đội được đi tập huấn nước ngoài. Đáng chú ý, đội được tập luyện tại cùng địa điểm với đội tuyển Thái Lan - một trong những đội hàng đầu của bi sắt thế giới. Sau đợt tập huấn, các vận động viên sẽ di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục chuẩn bị cho Đại hội, dự kiến khởi tranh từ ngày 1-12.

Trưởng bộ môn bi sắt (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội) Đặng Xuân Vui cho rằng, giá trị của chuyến tập huấn tới ở Thái Lan không chỉ nằm ở việc thay đổi môi trường tập luyện. Trong nhiều năm qua, dù có hệ thống sân bãi đạt chuẩn quốc tế, bi sắt Hà Nội vẫn thiếu những đối thủ đủ mạnh để tạo sức ép thường xuyên trong tập luyện. Tập huấn trong nước giúp duy trì nền tảng chuyên môn, nhưng không phải lúc nào cũng tạo được những tình huống cọ xát cần thiết để vận động viên nâng cao khả năng xử lý và bản lĩnh thi đấu. Bởi vậy, được tập luyện cùng các vận động viên Thái Lan là cơ hội để đội Hà Nội kiểm nghiệm trình độ, nhận diện hạn chế và điều chỉnh chuyên môn trước khi bước vào cuộc đua huy chương.

Việc Hà Nội là đội bi sắt duy nhất trong nước thực hiện được chuyến tập huấn nước ngoài lần này cũng cho thấy sự chủ động trong chuẩn bị và khả năng duy trì quan hệ hợp tác quốc tế của bộ môn. Tuy nhiên, một chuyến tập huấn không thể lập tức khỏa lấp khoảng trống cọ xát kéo dài nhiều năm. Hiệu quả thực sự phải được thể hiện qua khả năng vận dụng những gì học hỏi được vào thi đấu, nhất là ở thời điểm các trận đấu diễn ra căng thẳng và chênh lệch giữa các đối thủ rất nhỏ. Trước chuyến tập huấn, đội đã tham dự Giải vô địch bi sắt bãi biển quốc gia vào đầu tháng 10-2026, qua đó có thêm cơ sở đánh giá phong độ vận động viên và rà soát những vấn đề chuyên môn cần cải thiện.

Mục tiêu giành 2 HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vì thế vừa có cơ sở, vừa là thách thức đối với quá trình chuẩn bị của bi sắt Hà Nội. Trong bối cảnh trình độ các đội trong nước khá đồng đều, ngôi đầu toàn đoàn thường cần khoảng 3 HCV, mỗi nội dung đều có thể tác động trực tiếp đến thứ hạng chung cuộc. Việc tập huấn tại Thái Lan, sau đó có mặt sớm tại thành phố Hồ Chí Minh để làm quen với điều kiện thi đấu, sẽ tạo thêm thuận lợi cho đội trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội. Nhưng để biến cơ hội thành huy chương, các vận động viên Hà Nội vẫn phải chứng minh được sự ổn định, khả năng chịu sức ép và bản lĩnh ở những thời khắc quyết định.