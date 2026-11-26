Bất ngờ lớn nhất trong ngày thi đấu thuộc về bộ môn xe đạp. Đây cũng là ngày thi đấu khắc nghiệt khi các tay đua tranh tài cả buổi sáng và buổi chiều trong điều kiện nắng nóng, gió lớn tại xã Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh. Bất ngờ đầu tiên khi tay đua Trần Khởi Minh (15 tuổi, đoàn Vĩnh Long) đã xuất sắc vượt qua những đàn anh hàng đầu của xe đạp Việt Nam để giành huy chương vàng nội dung 4 km tính giờ cá nhân nam, với tốc độ trung bình 50,055 km/giờ. Trước đó, Khởi Minh cũng xuất sắc giành huy chương đồng nội dung 40km nam. Ở nội dung 4 km tính giờ cá nhân nam, tay đua trẻ Phạm Lê Xuân Lộc (đoàn thể thao Quân đội) cũng xuất sắc giành huy chương bạc.

Tay đua Trần Khởi Minh (15 tuổi, đoàn Vĩnh Long) thi đấu xuất sắc.

Còn ở nội dung cá nhân tính giờ nữ cự ly 3km, bất ngờ cũng xảy ra khi tay đua Lâm Thị Kim Ngân (đoàn An Giang) xuất sắc vượt qua người đồng đội Nguyễn Thị Thật với cách biệt chỉ 0,557 giây (đạt đốc độ trung bình 45,188 km/giờ) để giành tấm huy chương vàng. Cùng ngày, tay đua Nguyễn Thị Thật (đoàn An Giang) tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi giành tấm huy chương vàng nội dung 500m tốc độ nữ và hiện tay đua này đã có 4 huy chương vàng (3 cá nhân và 1 đồng đội). Ở nội dung 500m tốc độ nam, tay đua Đặng Văn Pháp xuất sắc mang về tấm huy chương vàng cho đoàn Vĩnh Long.

Trao thưởng các nội dung thi đấu môn kurash trong ngày thi đấu cuối cùng.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày thi đấu đến từ môn bắn súng. Ba xạ thủ: Trần Công Hiếu, Phan Xuân Chuyên và Phan Công Minh đã thi đấu xuất sắc nội dung đồng đội 25m súng ngắn tiêu chuẩn nam, mang về huy chương vàng cho đoàn thể thao TP Hồ Chí Minh. Ở nội dung cá nhân, Phạm Quang Huy của đoàn Hải Phòng giành huy chương vàng với 566 điểm.

Các môn võ như: Wushu, taekwondo, võ cổ truyền, boxing… cũng diễn ra các màn biểu diễn, trận tranh tài đối kháng quyết liệt. Trong khi đó, môn kurash đã chính thức khép lại sau 4 ngày tranh tài sôi nổi. Đoàn thể thao Quân đội xếp nhất nội dung này với 4 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Đoàn TP Hồ Chí Minh lập thành tích đặc biệt ở môn này khi 4 lần vào trận chung kết đều thắng cả 4, bằng số lượng huy chương vàng với đoàn Quân đội nhưng xếp thứ nhì do ít hơn về số huy chương bạc, huy chương đồng.

Môn kéo co ngoài trời tranh tài sôi nổi.

Bên cạnh các môn trọng điểm, ngày 26-11 còn diễn ra các cuộc tranh tài ở môn: Billiards & Snooker, cờ tướng, bóng ném trong nhà, bóng rổ 5x5, đá cầu trong nhà, quần vợt, kéo co ngoài trời…ở địa bàn TP Hồ Chí Minh và những địa phương phối hợp đăng cai.