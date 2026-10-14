Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Không chỉ là cuộc đua huy chương

Lễ khai mạc bên bờ sông Sài Gòn

Sau 20 năm, Đại hội Thể thao toàn quốc mới trở lại TP.HCM. Với vai trò địa phương đăng cai chính, thành phố mang tên Bác đang tích cực chuẩn bị cho sự kiện thể thao quy mô lớn, không chỉ đáp ứng yêu cầu chuyên môn mà còn hướng tới việc tạo dựng dấu ấn riêng trong công tác tổ chức.

Bóng bàn là môn đã thi đấu của Đại hội

Một trong những điểm mới đáng chú ý là ý tưởng tổ chức lễ khai mạc tại Công viên bờ sông Sài Gòn, thuộc khu vực Thủ Thiêm. Nằm bên dòng sông gắn bó với lịch sử hình thành, phát triển của thành phố, không gian này được kỳ vọng sẽ tạo nên một lễ khai mạc giàu bản sắc, kết hợp hài hòa giữa thể thao, văn hóa và cảnh quan đô thị.

Theo phương án đang được chuẩn bị, Công viên bờ sông Sài Gòn sẽ là không gian chính để thực hiện các nghi lễ, chương trình nghệ thuật và biểu diễn thể thao trên cạn. Khu vực mặt nước sông Sài Gòn được đề xuất khai thác để tổ chức hoạt động rước đuốc và biểu diễn thể thao dưới nước.

Nếu được triển khai hiệu quả, đây sẽ là điểm nhấn đáng nhớ của Đại hội. Thay vì chỉ diễn ra trong khuôn viên một sân vận động, lễ khai mạc có thể mở rộng ra không gian công cộng, tạo điều kiện để người dân và du khách cùng hòa mình vào bầu không khí thể thao sôi động.

Nhìn ra thế giới, tại Olympic Paris 2024, nước Pháp từng tạo nên dấu ấn đặc biệt khi tổ chức lễ khai mạc trên sông Seine. Dĩ nhiên, quy mô và điều kiện tổ chức của Olympic khác xa Đại hội Thể thao toàn quốc. Tuy nhiên, cách khai thác không gian sông nước để tạo điểm nhấn cho sự kiện là kinh nghiệm đáng tham khảo.

Với sông Sài Gòn, TP.HCM hoàn toàn có cơ sở để xây dựng một lễ khai mạc mang bản sắc riêng, vừa thể hiện truyền thống, vừa phản ánh nhịp sống hiện đại, năng động của thành phố.

Điều đáng nói là giá trị của một sự kiện thể thao lớn không chỉ nằm ở những cuộc tranh tài. Sự hiện diện của hàng nghìn thành viên các đoàn thể thao cùng đông đảo người hâm mộ cũng mở ra cơ hội quảng bá các điểm đến, giới thiệu những sản phẩm văn hóa, du lịch và dịch vụ của địa phương đăng cai.

Theo kế hoạch, Đại hội năm nay có 36 đoàn thể thao tham dự, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Quân đội, Công an; quy tụ khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên cùng 2.000 trọng tài. Ban tổ chức dự kiến có khoảng 200.000 lượt khách mời, cổ động viên và du khách liên quan đến sự kiện.

Đó là một nguồn khách đáng kể đối với các hoạt động lưu trú, ăn uống, vận chuyển, tham quan và mua sắm. Nếu có sự phối hợp hiệu quả giữa ngành thể thao với văn hóa, du lịch và các doanh nghiệp dịch vụ, Đại hội có thể tạo thêm nguồn thu, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế thể thao.

Đây cũng là hướng tiếp cận cần được quan tâm trong tổ chức các sự kiện thể thao lớn: Không chỉ bảo đảm thành công về chuyên môn mà còn tận dụng cơ hội để quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy tiêu dùng và phát triển những sản phẩm, dịch vụ gắn với thể thao.

Đổi mới tổ chức, hướng tới một kỳ

Đại hội hiện đại Không chỉ tìm kiếm dấu ấn từ lễ khai mạc, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X còn cho thấy những chuyển động trong ứng dụng công nghệ và đổi mới phương thức tổ chức.

Mới đây, Sổ tay điện tử Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X đã được giới thiệu trên nền tảng trực tuyến, tích hợp nhiều thông tin phục vụ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài, báo chí và người hâm mộ.

Tại đây, người sử dụng có thể tìm kiếm lịch thi đấu, địa điểm tổ chức, thông tin các đoàn, bộ nhận diện Đại hội và những nội dung cần thiết khác. Đáng chú ý, các địa điểm thi đấu được kết nối với Google Maps, cho phép người dùng tra cứu vị trí, lựa chọn đường đi chỉ bằng những thao tác đơn giản.

Đối với một kỳ Đại hội có hệ thống địa điểm thi đấu trải rộng trên nhiều khu vực, sự tiện lợi này có ý nghĩa thiết thực. Thay vì phải tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn, các thành viên tham dự và người hâm mộ có thể chủ động xây dựng lịch trình, tiết kiệm thời gian di chuyển.

Sổ tay cũng thiết kế các tiện ích theo dõi bảng tổng sắp huy chương, tìm kiếm môn thi đấu, ghi chú lịch trình và lưu những nội dung quan tâm.

Tuy nhiên, chuyển đổi số không đơn thuần là xây dựng một trang thông tin điện tử. Điều quan trọng là dữ liệu phải được cập nhật kịp thời, chính xác, thống nhất với các quyết định chuyên môn, nhất là khi có sự điều chỉnh lịch và địa điểm thi đấu. Đây cũng là yêu cầu đặt ra để công nghệ thực sự phục vụ công tác điều hành, thay vì chỉ dừng ở hình thức giới thiệu.

Theo kế hoạch, Đại hội diễn ra từ ngày 20.10 đến 12.12, với 57 môn và phân môn thi đấu. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, cùng sự phối hợp tổ chức của một số địa phương. Một điểm đáng chú ý khác là chủ trương tận dụng tối đa các công trình thể thao hiện có, tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa, tổ chức Đại hội theo hướng tiết kiệm, hiệu quả.

Bên cạnh yêu cầu tổ chức, Đại hội còn mang ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thể thao thành tích cao. Sau mỗi chu kỳ bốn năm, đây không chỉ là nơi các địa phương và ngành đánh giá thành tích mà còn là dịp nhìn nhận chất lượng đào tạo vận động viên, công tác xây dựng lực lượng kế cận và hiệu quả đầu tư cho những môn thể thao trọng điểm.

Với những đổi mới đang được chuẩn bị, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X được kỳ vọng không chỉ mang đến những cuộc tranh tài hấp dẫn mà còn tạo dấu ấn về tổ chức, văn hóa và du lịch.

Khi thể thao được kết nối với công nghệ, không gian đô thị và các hoạt động kinh tế, giá trị của một kỳ Đại hội sẽ không chỉ được đo bằng số lượng huy chương, mà còn bằng những hiệu quả thiết thực, lâu dài đối với sự phát triển của thể thao Việt Nam và địa phương đăng cai.