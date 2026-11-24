Các vận động viên tranh tài ở nội dung Sanda (đối kháng). (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Ngày 24/11, tại thành phố Đồng Nai, giải Wushu trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 chính thức khai mạc. Đây là một trong 4 môn thi đấu được địa phương đăng cai tổ chức tại kỳ đại hội năm nay (cùng với kickboxing, sailing và điền kinh - việt dã leo núi Bà Rá).

Ông Nguyễn Khắc Vĩnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai cho biết, việc được giao đăng cai tổ chức 4 môn thi đấu thuộc Chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm của địa phương đối với sự phát triển của thể thao nước nhà. Đây cũng là dịp để Đồng Nai quảng bá hình ảnh, con người, tiềm năng du lịch và những giá trị lịch sử, văn hóa đến với người dân cả nước.

Giải đấu là dịp để các vận động viên đến từ các tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước thể hiện tài năng, bản lĩnh, ý chí và tinh thần thi đấu cao thượng; đồng thời góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong cộng đồng, hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.”

Để tổ chức giải đấu, thành phố Đồng Nai đã phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Ban Tổ chức Đại hội, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hậu cần, y tế, an ninh và phục vụ thi đấu. Qua đó, bảo đảm giải đấu diễn ra an toàn, chu đáo, chuyên nghiệp, góp phần vào thành công chung.

Ghi nhận sự chủ động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai trong công tác phối hợp chuẩn bị cho 4 môn thi đấu, ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng Ban Chuyên môn kỹ thuật Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 - bày tỏ kỳ vọng rằng với nỗ lực của địa phương, các giải đấu tại đây sẽ diễn ra thành công, bảo đảm chất lượng chuyên môn lẫn khâu tổ chức.

Diễn ra từ ngày 22-30/11, giải quy tụ 20 đoàn đến từ các tỉnh, thành, ngành trên cả nước với 195 vận động viên xuất sắc, tranh tài ở 30 bộ huy chương, bao gồm 19 nội dung Taolu (biểu diễn) và 11 nội dung Sanda (đối kháng)./.