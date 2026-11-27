Vận động viên đội tuyển triathlon Đà Nẵng nỗ lực tập luyện hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: PHI NÔNG

Bước tiến của triathlon

Là môn thể thao mới nhưng triathlon (3 môn phối hợp: bơi lội - đạp xe - chạy bộ) có những bước tiến vượt bậc, đóng góp tích cực vào thành công chung của thể thao Đà Nẵng trong những năm qua. Nhiều vận động viên rẽ hướng từ bơi sang triathlon đã phát huy nền tảng sẵn có và nỗ lực tập luyện để chinh phục thử thách mới.

Tham gia kỳ đại hội năm nay, Đội tuyển triathlon Đà Nẵng thi đấu ở nội dung Aquathlon (bơi và chạy bộ). Ở nội dung này, đội tuyển đã gặt hái nhiều thành công tại các giải đấu từ đầu năm 2026 đến nay. Khởi đầu với Giải Triathlon cúp châu Á - Tam Chúc và Giải vô địch các câu lạc bộ Triathlon quốc gia tại Ninh Bình, đội mang về 8 huy chương. Đến Giải vô địch Triathlon trẻ và U23 quốc gia năm 2026 tại Lâm Đồng, các vận động viên thành phố mang về 5 huy chương.

Huấn luyện viên Hoàng Đình Long cho hay, đội nỗ lực hết mình, vượt chỉ tiêu đề ra tại 3 giải đấu lớn đầu năm 2026. Kết quả này tiếp thêm động lực để toàn đội tiếp tục hướng đến mục tiêu chinh phục Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Bên cạnh một số vận động viên được gọi lên đội tuyển quốc gia để tập luyện, trước thềm đại hội, đội có chuyến tập huấn bổ ích kéo dài một tháng tại Thành phố Hồ Chí Minh để nâng cao chuyên môn và duy trì phong độ tốt nhất.

Theo lịch thi đấu của đại hội, môn triathlon diễn ra từ 27/11 đến 5/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Qua rà soát lực lượng, đội tuyển triathlon Đà Nẵng đăng ký tham dự 10 vận động viên, thi đấu ở các nội dung đồng đội nam và nữ. Trong đó, Hoàng Văn Hải, Lê Thị Như Quỳnh và Hoàng Thị Hải Yến là 3 trong số những niềm kỳ vọng cạnh tranh huy chương. Các vận động viên này duy trì phong độ ấn tượng, liên tiếp mang về Huy chương Vàng ở giải đấu từ đầu năm 2026 đến nay.

Đáng chú ý, ở nội dung dành cho nữ, thông số tốt nhất Lê Thị Như Quỳnh từng thể hiện tại Giải Triathlon cúp châu Á - Tam Chúc năm 2026 và Giải vô địch các câu lạc bộ Triathlon quốc gia 2026 là 18 phút 31 giây, với cự ly bơi 500m và chạy 2,5km. Nếu duy trì thành tích ấn tượng này, Quỳnh có thể cạnh tranh huy chương ở đại hội. Năm 2025, chị cũng xuất sắc giành Huy chương Vàng ở giải vô địch quốc gia.

Vận động viên Lê Thị Như Quỳnh cho hay: “Mỗi giải đấu đều mang đến thách thức lớn, nên tôi và đồng đội phải duy trì nỗ lực và quyết tâm cao nhất để cạnh tranh huy chương. Thời gian qua, tôi được ban huấn luyện tạo điều kiện thuận lợi trong tập luyện cũng như dự các giải quốc gia và quốc tế để cọ xát chuyên môn. Hy vọng tôi sẽ thi đấu tốt tại đại hội để đáp lại sự kỳ vọng của ban huấn luyện”.

Đội tuyển triathlon Đà Nẵng tự tin hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 với những thành tích ấn tượng tại các giải đấu từ đầu năm 2026 đến nay. Ảnh: NVCC

Niềm tin với môn lặn

Đội tuyển lặn Đà Nẵng cũng hướng đến kỳ đại hội với sự tự tin. Các sân chơi từ đầu năm 2026 đến nay chứng kiến sự tỏa sáng của kình ngư thành phố.

Cụ thể, tại Giải lặn vô địch trẻ châu Á, đại diện của Đà Nẵng là vận động viên Vũ Sinh Hùng mang về 2 Huy chương Vàng, 8 Huy chương Bạc. Tại Giải lặn vô địch trẻ quốc gia, đội tuyển lặn Đà Nẵng giành 12 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc, 7 Huy chương Đồng, xếp thứ Nhì toàn đoàn. Đến Giải lặn vô địch các nhóm tuổi quốc gia, các kình ngư thành phố mang về 4 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 8 Huy chương Đồng.

Tại Giải lặn vô địch quốc gia bể 25m, đội giành 5 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng, xếp thứ 4 toàn đoàn và phá 3 kỷ lục quốc gia. Mới đây, các vận động viên thành phố mang về 9 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc tại Giải lặn vô địch Đông Nam Á.

Tại môn lặn của đại hội diễn ra từ 27/11 đến 1/12, đội tuyển lặn Đà Nẵng góp mặt với 8 vận động viên, gồm: Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Lan Vy, Vũ Sinh Hùng, Nguyễn Duy Anh, Nguyễn Hoài Thương, Nguyễn Nhật Lệ Nguyên, Nguyễn Ngọc Tiến và Đặng Nguyễn Long Nhật. Đây là đội hình có sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ.

Ở tuổi 17, Vũ Sinh Hùng gặt hái nhiều thành tích tại đấu trường trong nước và quốc tế, với sở trường thi đấu các nội dung vòi hơi chân vịt. Trong khi đó, Nguyễn Thị Hằng là một trong số nữ vận động viên xuất sắc của lặn Việt Nam, thể hiện bản lĩnh và kinh nghiệm ở đấu trường lớn. Chị cũng có màn chạy đà tốt cho đại hội khi vừa giành 3 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc tại Giải lặn vô địch Đông Nam Á. Đặc biệt, kình ngư Đà Nẵng xuất sắc phá kỷ lục Đông Nam Á ở nội dung 400m khí tài.

Huấn luyện viên Nguyễn Quang Minh cho biết, sau giải Đông Nam Á, đội nỗ lực tập luyện 2 buổi/ngày tại Câu lạc bộ Bơi - lặn thành phố trong gần một tháng qua và sẵn sàng cho đại hội. Đội sẽ thi đấu với nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt mục tiêu tại sân chơi quan trọng lần này.