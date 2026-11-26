Đội tuyển Taekwondo Hà Nội giành 3 Huy chương vàng. Ảnh: ĐHTTTQ

Ở môn Taekwondo, hai võ sĩ Vũ Thị Dung (hạng 57kg nữ) và Lê Phi Hùng (hạng trên 87kg nam) thi đấu xuất sắc, mang về 2 HCV cho đoàn thể thao Hà Nội trong ngày 26-11. Trước đó, võ sĩ Nguyễn Xuân Thành cũng giành HCV trong ngày thi đấu 25-11, nâng tổng số HCV của đội tuyển Taekwondo Hà Nội tại Đại hội lên 3 HCV.

Cùng ngày, môn Bắn súng tiếp tục ghi dấu ấn của các xạ thủ Hà Nội. Ở nội dung đồng đội 10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam, bộ ba Ngô Hữu Vương, Tiêu Hồng Phong và Trần Hoàng Vũ giành HCV với tổng điểm 1.594, vượt qua đội Quân đội (1.570 điểm) và Hải Phòng (1.540 điểm).

Các VĐV cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua giành Huy chương ở các nội dung tranh tài của môn Bắn súng. Ảnh Bùi Lượng

Đặc biệt, ở nội dung 10m súng trường hơi hỗn hợp đồng đội, cặp vận động viên Dương Hà My và Phùng Việt Dũng của Hà Nội 1 đạt 493,2 điểm, giành HCV và thiết lập kỷ lục mới. Đội Quân đội 1 xếp thứ Nhì với 491,3 điểm, còn Hải Phòng 1 giành Huy chương đồng (HCĐ) với 427,3 điểm.

Ở một số nội dung khác, các đơn vị cũng có những thành tích đáng chú ý. Tại nội dung cá nhân 10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam, Ngô Văn Hậu (Hải Phòng) giành HCV, Ngô Hữu Vương (Hà Nội) nhận Huy chương bạc (HCB), còn Đỗ Đức Gia Hiếu (Quân đội) đoạt HCĐ.

Tại nội dung 25m súng ngắn tiêu chuẩn nam, Phạm Quang Huy (Hải Phòng) giành HCV cá nhân với 566 điểm. Ở nội dung đồng đội, Thành phố Hồ Chí Minh với các xạ thủ Trần Công Hiếu, Phan Xuân Chuyên và Phan Công Minh giành HCV, đồng thời phá kỷ lục cũ với tổng điểm 1.667. Công an Nhân dân xếp thứ Nhì với 1.649 điểm, Hà Nội đứng thứ Ba với 1.648 điểm.

Ở môn Đấu kiếm, ngày tranh tài 26-11 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Thành phố Hồ Chí Minh) chứng kiến dấu ấn của các kiếm thủ Hà Nội khi Vũ Thành An xuất sắc giành HCV nội dung kiếm chém cá nhân nam. Dù là một trong những vận động viên lớn tuổi nhất Đại hội, Vũ Thành An vẫn thể hiện bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu dày dạn, lần lượt vượt qua Nguyễn Cảnh Toàn (Công an Nhân dân), Lê Văn Bang và Lường Quang Hiếu (đều của Hà Nội) để giành quyền vào chung kết. Ở trận đấu quyết định, Vũ Thành An đánh bại đồng đội Nguyễn Xuân Lợi với tỷ số 15-10, qua đó mang về tấm HCV đầy thuyết phục cho đoàn thể thao Hà Nội.

Tính đến chiều 26-11, bảng tổng sắp huy chương môn Bắn súng chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các đơn vị mạnh. Thành phố Hồ Chí Minh tạm dẫn đầu với 4 HCV, 3 HCB, 6 HCĐ; Hải Phòng xếp thứ Nhì với 4 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ; Quân đội đứng thứ Ba với 3 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ. Hà Nội tạm xếp thứ Tư với 3 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ.

Trên bảng tổng sắp toàn Đại hội, tính đến 21h ngày 26-11, đoàn Hà Nội tiếp tục giữ vững vị trí thứ Nhì với 61 HCV, 52 HCB và 61 HCĐ. Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với 80 HCV, 58 HCB và 84 HCĐ; đoàn Quân đội đứng thứ Ba với 37 HCV, 33 HCB và 49 HCĐ.

Với những kết quả tích cực trong ngày thi đấu 26-11, thể thao Hà Nội tiếp tục cho thấy sự ổn định ở nhiều môn thế mạnh, đặc biệt là Taekwondo và Bắn súng. Cuộc đua trên bảng tổng sắp huy chương vẫn còn nhiều diễn biến đáng chú ý, đòi hỏi các vận động viên Thủ đô tiếp tục duy trì phong độ, tận dụng cơ hội để gia tăng thành tích, hướng tới mục tiêu giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu Đại hội.