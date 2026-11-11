Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Giữ nghiêm kỷ cương, bảo đảm công bằng

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, với 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương, quy tụ 36 đoàn gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Quân đội, Công an tham gia. Ban tổ chức bố trí 34 địa điểm thi đấu, trong đó 31 địa điểm tại TP Hồ Chí Minh và 3 địa điểm phối hợp ở các địa phương khác. Với quy mô trải rộng, việc giữ vững kỷ cương, bảo đảm sự công bằng cho các đoàn thể thao, vận động viên là yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng chuyên môn và uy tín của đại hội.

Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vừa ban hành Công văn số 263/CMKT gửi trưởng đoàn thể thao các tỉnh, thành phố và ngành, yêu cầu thực hiện nghiêm điều lệ và các quy định chuyên môn. Văn bản tập trung chấn chỉnh tình trạng vận động viên bỏ cuộc, không tiếp tục thi đấu, gây ảnh hưởng đến công tác chuyên môn và hình ảnh của đại hội.

Lực lượng trọng tài điều hành bộ môn karate tại đại hội.

Theo đó, vận động viên đã đăng ký nhưng xin bỏ cuộc phải có văn bản giải trình cụ thể, nêu rõ lý do, được lãnh đội hoặc huấn luyện viên trưởng môn thể thao xác nhận. Trường hợp rút lui do chấn thương hoặc sức khỏe không bảo đảm, hồ sơ phải kèm văn bản kết luận chuyên môn của bác sĩ hoặc bộ phận y tế do ban tổ chức chỉ định.

Những trường hợp tự ý bỏ cuộc không có lý do chính đáng hoặc không cung cấp hồ sơ minh chứng hợp lệ sẽ bị hủy toàn bộ kết quả thi đấu ở nội dung đó, đồng thời bị tước các quyền lợi liên quan (nếu có). Tùy mức độ vi phạm, ban tổ chức xem xét xử lý huấn luyện viên, vận động viên và tập thể liên quan theo quy chế kỷ luật của đại hội với các hình thức: Truất quyền chỉ đạo, truất quyền thi đấu, thông báo công khai về đơn vị chủ quản.

Đối với vi phạm nghiêm trọng, hành vi gian lận hoặc tự ý bỏ cuộc gây ảnh hưởng xấu đến uy tín giải đấu, Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật sẽ báo cáo, kiến nghị Cục Thể dục thể thao Việt Nam xem xét không triệu tập cá nhân vi phạm vào đội tuyển quốc gia, không cử tham dự các giải thể thao quốc tế trong giai đoạn tiếp theo.

Quy định trên được xem xét cụ thể, nghiêm túc đối với từng trường hợp, không áp dụng tự động cho mọi trường hợp bỏ cuộc. Trên thực tế, câu chuyện bỏ cuộc đã xảy ra tại bộ môn Muay của đại hội diễn ra sớm vào cuối tháng 10-2026. Theo đó, 4 trong 13 trận chung kết đối kháng môn Muay đã không diễn ra vì võ sĩ bỏ cuộc.

Cùng với chấn chỉnh tình trạng bỏ cuộc, các đoàn thể thao được yêu cầu thực hiện nghiêm quy định phòng, chống doping; ngăn chặn gian lận, nhường điểm, dàn xếp kết quả. Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Ban tổ chức đại hội chú trọng phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm tăng cường giám sát, phòng ngừa tiêu cực. Việc số hóa toàn diện từ mã số vận động viên, thẻ định danh đến lịch thi đấu và dữ liệu trọng tài giúp công tác quản lý, giám sát được thực hiện minh bạch, chặt chẽ hơn. Ngoài ra, nhân sự của Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an sẽ tham gia Ban tổ chức một số môn võ thuật và các môn có tính chất nhạy cảm.

Công tác trọng tài có vai trò đặc biệt quan trọng trong những bộ môn có tính đối kháng như võ thuật.

Công tác phòng, chống doping tại đại hội lần này cũng có nhiều điểm mới. Những vận động viên đã hoàn thành chương trình giáo dục kiến thức và được cấp chứng chỉ phòng, chống doping mới đủ tư cách tranh tài. Trong quá trình diễn ra đại hội, việc kiểm tra doping được tiến hành ngẫu nhiên từ vòng loại đến chung kết, ở nhiều môn, không chỉ đối với vận động viên giành huy chương. Trung tâm Phòng, chống doping Việt Nam là đơn vị chịu trách nhiệm lấy mẫu, lựa chọn danh sách môn, nội dung và số lượng mẫu kiểm tra.

Theo ban tổ chức, công tác trọng tài được xác định là một trong những yếu tố quan trọng, tác động trực tiếp đến chất lượng chuyên môn và thành công của đại hội. Đại hội huy động gần 3.000 trọng tài, hơn 200 cán bộ chuyên môn và gần 900 nhân viên kỹ thuật. Lực lượng này được Cục Thể dục thể thao Việt Nam phối hợp với các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia rà soát, đánh giá, lựa chọn trên cơ sở trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và yêu cầu thực tế của từng môn thi đấu.

Cục Thể dục thể thao Việt Nam đã chủ động mời 26 trọng tài quốc tế tham gia điều hành ở một số môn có yêu cầu cao về chuyên môn, kỹ thuật và độ chính xác trong đánh giá, chấm điểm như: Khiêu vũ thể thao, bóng rổ, bơi, đấu kiếm, roller, karate, bowling…

Theo đồng chí Nguyễn Hồng Minh, Phó cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, việc tăng cường trọng tài quốc tế được cân nhắc trên cơ sở đặc thù của từng môn, nhằm bảo đảm áp dụng thống nhất luật thi đấu, hạn chế sai sót, giảm thiểu tranh chấp chuyên môn và bảo vệ quyền lợi chính đáng của vận động viên. Sự kết hợp giữa trọng tài quốc tế và trọng tài trong nước còn tạo điều kiện để đội ngũ trọng tài Việt Nam trực tiếp trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, cập nhật phương pháp điều hành theo chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải đấu quy mô lớn trong nước và quốc tế.

Các giải pháp đồng bộ của Ban tổ chức nhằm hướng tới mục tiêu tổ chức thành công một kỳ đại hội thể thao nghiêm túc, công bằng; tạo thêm điều kiện để thể thao Việt Nam nâng cao chất lượng điều hành, từng bước chuyên nghiệp hóa và hội nhập sâu rộng hơn với thể thao quốc tế.