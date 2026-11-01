Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Gấp rút hoàn thiện địa điểm thi đấu môn đua thuyền

Công tác chuẩn bị tại địa điểm thi đấu môn đua thuyền đang được tiến hành khẩn trương

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, ba phân môn đua thuyền gồm rowing, canoeing và đua thuyền truyền thống sẽ được tổ chức tại hồ Đá Bàng, thuộc thôn Phước Trung, xã Nghĩa Thành, TP.HCM. Đây là một trong những địa điểm thi đấu ngoài trời được Ban Tổ chức tập trung chuẩn bị, đáp ứng yêu cầu chuyên môn của các môn thể thao dưới nước.

Theo ông Hoàng Đức Tân, Giám đốc Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM, đơn vị đang khẩn trương triển khai các hạng mục phục vụ thi đấu, trong đó có tháp xuất phát, cầu lên xuống thuyền và nhà điều hành. Các công việc được tiến hành đồng bộ, phấn đấu hoàn thành vào ngày 5.11 để sẵn sàng đón các đoàn vận động viên đến tập luyện, làm quen địa điểm và tham gia tranh tài.

Tại khu vực tổ chức, công tác chuẩn bị đang được đẩy nhanh tiến độ. Máy móc, phương tiện được huy động để thi công các hạng mục ven hồ, trong khi một số khu vực phục vụ hoạt động chuyên môn đang được lắp đặt, hoàn thiện.

Nhiều thuyền thi đấu đã được tập kết, sắp xếp trên các giá đỡ chuyên dụng

Đáng chú ý, nhiều thuyền thi đấu đã được tập kết, sắp xếp trên các giá đỡ chuyên dụng, sẵn sàng phục vụ quá trình chuẩn bị và tổ chức các cuộc tranh tài. Cùng với đó, các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và khu vực điều hành tiếp tục được rà soát nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của từng phân môn.

Theo lịch thi đấu dự kiến, canoeing sẽ diễn ra từ ngày 14 –21.11, tiếp đến là rowing từ ngày 22 – 29.11 và đua thuyền truyền thống từ ngày 30.11 – 4.12. Các cuộc tranh tài được kỳ vọng sẽ mang đến không khí sôi động, hấp dẫn, góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Đua thuyền là môn thể thao đòi hỏi cao về thể lực, sức bền, kỹ thuật và khả năng phối hợp của vận động viên (VĐV). Đặc biệt, ở nội dung đua thuyền truyền thống, tinh thần đoàn kết và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên đóng vai trò quan trọng, tạo nên sức hấp dẫn riêng của những cuộc đua trên mặt nước.

Với đặc thù thi đấu ngoài trời, công tác chuẩn bị không chỉ tập trung vào đường đua, phương tiện và trang thiết bị chuyên môn mà còn chú trọng các điều kiện bảo đảm an toàn cho VĐV, trọng tài và lực lượng phục vụ. Ban Tổ chức cũng đang xây dựng phương án bố trí khu vực khán giả, tạo điều kiện thuận lợi để người dân địa phương và du khách theo dõi, cổ vũ các đội thuyền tranh tài.

Khán đài phục vụ cho việc theo dõi môn đua thuyền

Cùng với việc hoàn thiện cơ sở vật chất, hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, cổng chào tại địa điểm thi đấu cũng đang được triển khai, góp phần tạo không khí sôi nổi, chào đón các đoàn thể thao và người hâm mộ đến với Đại hội.

Một điểm nhấn đáng chú ý trong công tác tổ chức môn đua thuyền năm nay là thông điệp “Chung tay bảo vệ môi trường hồ Đá Bàng, nói không với rác”. Theo ông Hoàng Đức Tân, bên cạnh nhiệm vụ tổ chức thi đấu thành công, Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường tới các đoàn thể thao, VĐV, huấn luyện viên và đông đảo người dân.

“Với mong muốn chung tay xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, Ban Tổ chức nêu cao khẩu hiệu này, đồng thời tổ chức dọn sạch địa điểm thi đấu và khuyến khích các đoàn cùng tham gia bảo vệ môi trường nói chung, bảo vệ hồ Đá Bàng nói riêng”, ông Hoàng Đức Tân nhấn mạnh.

Ban tổ chức tiến hành dọn rác trên mặt hồ

Việc lồng ghép thông điệp bảo vệ môi trường vào một sự kiện thể thao lớn không chỉ góp phần nâng cao ý thức giữ gìn cảnh quan, vệ sinh khu vực thi đấu mà còn khuyến khích mỗi người tham gia bằng những hành động thiết thực, từ không xả rác đến giữ gìn môi trường nước trong quá trình tập luyện, thi đấu và cổ vũ.

Là sự kiện thể thao thành tích cao có quy mô lớn nhất cả nước, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 quy tụ 36 đoàn thể thao, tranh tài ở 48 môn với 973 bộ huy chương. Đại hội không chỉ là dịp đánh giá trình độ phát triển thể thao của các địa phương mà còn góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu và lan tỏa những giá trị tích cực của thể thao trong cộng đồng.

Với sự chuẩn bị tích cực của đơn vị đăng cai, các phân môn đua thuyền đang từng bước hoàn thiện những điều kiện cần thiết để bước vào tranh tài. Cùng với kỳ vọng về những cuộc đua hấp dẫn, chất lượng chuyên môn cao, thông điệp bảo vệ môi trường hồ Đá Bàng cũng sẽ góp phần tạo nên dấu ấn đẹp, hướng tới một kỳ Đại hội an toàn, văn minh và thân thiện với môi trường.