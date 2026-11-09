Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X:Đội tuyển Vovinam và bowling Đà Nẵng sẵn sàng

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố động viên đội tuyển Vovinam và Bowling trước khi lên đường dự đại hội. Ảnh: PHI NÔNG

Quyết tâm chinh phục

Vovinam là một trong những môn võ được thành phố đầu tư trọng điểm, tạo điều kiện tranh tài tại các giải đấu lớn. Từ sàn đấu trong nước đến sân chơi quốc tế, kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu của các võ sĩ được trui rèn.

Theo lịch thi đấu, môn Vovinam trong chương trình đại hội diễn ra từ ngày 11 đến 19/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự đại hội, đội tuyển Vovinam Đà Nẵng có 9 vận động viên gồm: Nguyễn Quảng Triều, Đỗ Xuân Hiếu, Bùi Xuân Nhật, Hồ Hoàng Hải, Lê Hồng Vũ, Hoàng Bảo Trâm, Nguyễn Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Tường Vy và Nguyễn Thị Mỹ Trinh. Dẫn dắt đội là Huấn luyện viên Lý Phước Toàn, Đỗ Xuân Vũ và Lê Văn Bảo.

Huấn luyện viên Lý Phước Toàn cho hay, đây là những gương mặt tốt nhất của Vovinam thành phố. Hướng đến đại hội, đội duy trì tập luyện nghiêm túc tại 2 cơ sở của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố (phường Hương Trà và phường Hòa Xuân).

Các vận động viên có sự chuẩn bị tốt, bảo đảm nền tảng thể lực thi đấu với cường độ và mức độ cạnh tranh cao của đại hội. Từng thành viên trong ban huấn luyện và vận động viên sẽ nêu cao tinh thần quyết tâm, thi đấu với nỗ lực cao nhất để mang về niềm vui cho người hâm mộ.

Đội tuyển bowling cũng nhận được nhiều kỳ vọng cạnh tranh huy chương. Dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên Lê Thị Ngọc Diễm và Đoàn Thanh Hùng, đội tham dự đại hội với 15 vận động viên, trong đó có các vận động viên chủ lực như Lê Công Hưng, Trần Thu Thủy, Nguyễn Tấn Đạt. Theo lịch thi đấu, môn bowling của đại hội diễn ra từ ngày 10 đến 21/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Ban huấn luyện đội tuyển Bowling Đà Nẵng, đại hội là sân chơi trọng điểm 4 năm mới diễn ra một lần nên toàn đội hào hứng tranh tài. Kết quả tại sân chơi lần này là thước đo cho nỗ lực tập luyện của vận động viên cũng như công tác huấn luyện, đào tạo trong thời gian dài. Đội cho các vận động viên làm quen điều kiện thi đấu tại Thành phố Hồ Chí Minh để tạo tâm lý thoải mái, tự tin trước khi bước vào thi đấu.

Đội tuyển Vovinam Đà Nẵng tự tin hướng đến đại hội sau thành tích tốt tại Giải vô địch các đội mạnh Vovinam quốc gia năm 2026. Ảnh: PHI NÔNG

Cơ hội cạnh tranh

Trong số những vận động viên tham dự, Vovinam Đà Nẵng đặt nhiều kỳ vọng vào các gương mặt chủ lực như Nguyễn Quảng Triều, Đỗ Xuân Hiếu, Bùi Xuân Nhật… Nguyễn Quảng Triều và Bùi Xuân Nhật từng xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Giải vô địch Vovinam thế giới lần lượt vào năm 2023 và 2025; Đỗ Xuân Hiếu giành Huy chương Đồng tại SEA Games 2022.

Từ đầu năm 2026 đến nay, các võ sĩ Đà Nẵng duy trì phong độ cao, ghi dấu ấn tại sân chơi cấp quốc gia. Cụ thể, tại Giải Vovinam vô địch trẻ quốc gia năm 2026, đội giành 8 huy chương, xếp thứ 6 toàn đoàn. Đến Giải vô địch các đội mạnh Vovinam quốc gia 2026, đội mang về 9 huy chương.

Vận động viên Nguyễn Quảng Triều chia sẻ: “Những giải đấu trong nước và quốc tế giúp tôi cọ xát chuyên môn, trau dồi kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu. Sau tấm Huy chương Vàng tại Giải vô địch Vovinam thế giới năm 2025, tôi duy trì tập luyện dưới sự hỗ trợ của ban huấn luyện nhằm giữ phong độ cao nhất. Các cuộc tranh tài sắp tới hứa hẹn căng thẳng, tôi sẽ nỗ lực hết sức để đáp lại sự chờ đợi của ban huấn luyện và người hâm mộ”.

Ở môn bowling, Lê Công Hưng và Trần Thu Thủy là tay ném kỳ cựu, có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở những giải đấu lớn; Nguyễn Tấn Đạt là tài năng trẻ triển vọng. Năm 2025, Nguyễn Tấn Đạt xuất sắc giành Huy chương Vàng đơn nam tại Giải Bowling vô địch thiếu niên, vô địch trẻ châu Á. Nếu thể hiện phong độ cao, các vận động viên này có thể cạnh tranh huy chương.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tào Viết Hải cho hay, những nỗ lực của huấn luyện viên, vận động viên trong quá trình tập luyện hướng tới đại hội đáng được ghi nhận. Đây là cơ sở để các đội tuyển tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thi đấu quyết tâm để đạt kết quả tốt nhất tại đại hội.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 1/11 đến 11/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận. Các tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước tranh tài 973 bộ huy chương của 48 môn (63 phân môn). Đoàn thể thao Đà Nẵng có 103 huấn luyện viên, 522 vận động viên tham gia 39 môn, hướng đến mục tiêu giành 37 - 46 Huy chương Vàng, 13 - 17 Huy chương Bạc, 37 Huy chương Đồng và nằm trong tốp 7 đơn vị dẫn đầu.