Các VĐV giành huy chương Bạc nội dung đồng đội 4.

Đoàn tuyển Ninh Bình đăng ký thi đấu 6 nội dung, gồm: đồng đội 6, đồng đội 5, đồng đội 4, đồng đội 3, đôi và Master. Sau 11 ngày thi đấu với tinh thần quyết tâm giành các thành tích về cho tỉnh, đoàn tuyển môn Bowling Ninh Bình đã giành 3 huy chương Bạc ở nội dung đồng đội 6, đồng đội 5, đồng đội 4; 1 Huy chương Đồng nội dung Master.

Các VĐV giành huy chương Bạc nội dung đồng đội 5.

Các VĐV giành huy chương Bạc nội dung đồng đội 6.

Trong số các huy chương đạt được, tấm huy chương Đồng nội dung Master rất đáng chú ý bởi độ khó, tính chất cạnh tranh khốc liệt của nội dung thi đấu cá nhân vận động viên.

VĐV Bùi Yên Nhi giành huy chương Đồng nội dung Master.

Trong số 21 môn thể thao của Đoàn tuyển tỉnh Ninh Bình thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, môn Bowling là môn thể thao thứ 5 giành được huy chương tại Đại hội.

Thành tích giành 4 huy chương của đoàn vận động viên môn Bowling rất đáng khích lệ bởi đây là môn thể thao hiện đại, mới được Trung tâm Thể thao I Ninh Bình đưa vào đào tạo. Ngoài ra, Ninh Bình cũng chưa có sàn tập Bowling cho các vận động viên luyện tập tại chỗ nên đội tuyển chủ yếu phải dựa vào các đợt tập huấn ngoài tỉnh. Dù có những khó khăn về cơ sở vật chất, đội tuyển Bowling vẫn quyết tâm khắc phục khó khăn và giành được thành tích khả quan.