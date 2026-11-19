Phần thi quyền Song luyện vật 2 nam Vovinam của đoàn thành phố Huế tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Kết thúc các nội dung, đội tuyển Vovinam TP Hồ Chí Minh giành vị trí Nhất toàn đoàn với 8 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng. Môn Vovinam tại Đại hội năm nay quy tụ 264 vận động viên thuộc 24 đoàn thể thao, tranh tài ở 26 nội dung quyền và đối kháng.

Đánh giá về thành tích của đội tuyển Vovinam TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Tấn Thạnh, Huấn luyện viên đội tuyển cho biết, kết quả 8 Huy chương Vàng là thành quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, sự quan tâm đầu tư của các cấp lãnh đạo cùng nỗ lực tập luyện của toàn đội. Các vận động viên phát huy thế mạnh ở các nội dung biểu diễn, giành 6 Huy chương Vàng ở các nội dung thi quyền và 2 Huy chương Vàng còn lại đến từ các nội dung đối kháng.

Theo ông Nguyễn Tấn Thạnh, thành tích này còn được xây dựng trên nền tảng phát triển phong trào Vovinam từ cơ sở, trường học và các câu lạc bộ. Việc duy trì đào tạo, phát triển lực lượng kế cận giúp Thành phố liên tục bổ sung vận động viên cho các tuyến thi đấu, tạo nguồn lực duy trì thành tích qua nhiều năm. Tuy nhiên tại Đại hội lần này, mức độ cạnh tranh ở các hạng cân đối kháng rất cao, khiến đội tuyển không đạt được một số mục tiêu đã đề ra.

Trận chung kết Vovinam đối kháng nữ hạng cân trên 60kg đến 65kg giữa Lê Thị Hiền (Giáp xanh, Thanh Hoá) và Nguyễn Thị Yến Nhi (Đà Nẵng) tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Ở góc độ chuyên môn, ông Nguyễn Bình Định, Tổng Thư ký Liên đoàn Vovinam Việt Nam nhận định, chất lượng thi đấu tại Đại hội năm nay cao, thể hiện qua nhiều trận đối kháng kéo dài, diễn biến quyết liệt. Việc ứng dụng hệ thống chấm điểm điện tử không dây, có chức năng hỗ trợ xem lại các pha thi đấu góp phần nâng cao tính chính xác trong công tác điều hành. Tuy nhiên qua thực tế tổ chức, một số trận đấu vẫn phải tạm dừng để trọng tài xem xét, đánh giá các tình huống, ảnh hưởng đến tính liên tục. Thời gian tới, Liên đoàn tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy trình xử lý chuyên môn nhằm góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức và điều hành thi đấu.

Ở nội dung đối kháng nam hạng cân trên 85 kg đến 90 kg, vận động viên Nguyễn Hữu Toàn, đoàn Quảng Ninh, xuất sắc giành Huy chương Vàng đầu tiên cho đơn vị. Toàn chia sẻ niềm vui và vinh dự khi đạt được thành tích này sau quá trình tập luyện vất vả, từ kiểm soát cân nặng đến chuẩn bị tâm lý trước áp lực của một kỳ Đại hội lớn. Tấm Huy chương Vàng không chỉ ghi nhận nỗ lực cá nhân mà còn là đóng góp quan trọng cho thành tích chung của đoàn Quảng Ninh.

Ban tổ chức trao Giải thưởng tới các vận động viên Vovinam thi quyền Song luyện vật 2 nam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Kết quả môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X tiếp tục cho thấy sức cạnh tranh và sự phát triển của môn võ mang bản sắc Việt Nam. Thành tích của các đoàn tại Đại hội cũng phản ánh kết quả đầu tư, huấn luyện và phát triển lực lượng vận động viên ở các môn thể thao.

Theo Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, tính đến 19h00 ngày 19/11 đã có 181 Huy chương Vàng được trao cho các đoàn tham dự. Đoàn thể thao TP Hồ Chí Minh tạm dẫn đầu bảng tổng sắp với 34 Huy chương Vàng, 16 Huy chương Bạc và 34 Huy chương Đồng.