Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X đang diễn ra ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố: Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội (từ ngày 21-11 đến 12-12), tính đến thời điểm này, đoàn thể thao Khánh Hòa đã xuất sắc giành 19 huy chương các loại, trong đó có 3 huy chương vàng (HCV) các môn muay, bóng chuyền bãi biển và võ cổ truyền, tạm xếp vị trí thứ 18 toàn đoàn.

Vận động viên Phạm Ngọc Thạch, đội tuyển võ cổ truyền bước lên bục vinh quang, mang về huy chương vàng đại hội cho đoàn thể thao Khánh Hòa.

Những ngày này, tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố, bầu không khí Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X đang rất sôi động với sự góp mặt của 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên (VĐV) của 36 đoàn các tỉnh, thành, ngành tham gia tranh tài 48 môn thể thao, 973 nội dung thi đấu. Tại đại hội, đoàn thể thao Khánh Hòa có 260 VĐV, huấn luyện viên tham gia tranh tài 23 môn thể thao với kỳ vọng lọt vào tốp 20 trên bảng xếp hạng toàn đoàn. Hiện đại hội đã thi đấu xong các môn: Karate, muay, bóng chuyền trong nhà, khiêu vũ thể thao, kick boxing, việt dã leo núi Bà Rá, vovinam. Tính đến thời điểm này, đoàn VĐV thể thao Khánh Hòa đã giành được 19 huy chương, trong đó có 3 HCV, 5 huy chương bạc (HCB) và 11 huy chương đồng (HCĐ), tạm xếp vị trí thứ 18 toàn đoàn.

HCV đầu tiên của đoàn thể thao Khánh Hòa đến từ môn muay. Thầy trò Huấn luyện viên Lý Hoàng Phong với 7 VĐV đã thi đấu xuất sắc, giành 1 HCV của VĐV Nguyễn Tấn An (hạng 57kg - 60kg, nam) và 2 HCĐ của Hoàng Thái Sơn (hạng 60kg, nam), Nguyễn Thị Dung (hạng 54kg - 57kg, nữ).

HCV tiếp theo đến từ các thành viên đội bóng chuyền bãi biển. Không nằm ngoài dự đoán, trong ngày thi đấu chung kết tranh HCV (ngày 22-11), cả 2 đội tuyển nam, nữ bóng chuyền bãi biển Khánh Hòa đều góp mặt. Ở nội dung thi đấu nam, trận chung kết diễn ra kịch tính với cuộc đối đầu đầy duyên nợ của hai đội tuyển nam Khánh Hòa và nam TP. Hồ Chí Minh. Kết quả, đội nam Khánh Hòa với các gương mặt trụ cột gồm: Nguyễn Trọng Quốc, Nguyễn Văn Nhã, Trần Văn Việt, Đoàn Gia Luân đã xuất sắc đánh bại đội nam TP. Hồ Chí Minh với tỷ số 2-0, giành HCV đại hội. Đây cũng là HCV thứ 4 liên tiếp của đội tuyển nam bóng chuyền bãi biển Khánh Hòa giành được qua các kỳ đại hội thể thao toàn quốc. Ở nội dung thi đấu nữ, đội tuyển nữ Khánh Hòa gồm: Ngô Võ Thanh Loan, Nguyễn Lê Thị Tường Vy, Nguyễn Lê Thục Uyển, Vũ Ngọc Lan Nguyên tuy đã thi đấu rất nỗ lực nhưng chỉ giành HCB sau khi thất bại 1-2 trong trận chung kết trước đội nữ Cần Thơ. Cũng ở môn thi đấu này, đội nam Khánh Hòa với các thành viên: Lê Hoàng Ý, Nguyễn Thái Học, Phùng Thanh Tuấn, Nguyễn Anh Tuấn đã giành thêm HCĐ cho thể thao tỉnh.

Các thành viên đội tuyển võ cổ truyền Khánh Hòa giành 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc ngày 23-11.

HCV thứ 3 của đoàn thể thao Khánh Hòa đến từ môn võ cổ truyền. Trong ngày thi đấu chung kết (23-11) nội dung biểu diễn quyền nam bài Siêu Xung Thiên, VĐV Phạm Ngọc Thạch đã có màn trình diễn xuất sắc giành HCV. Ngoài ra, đoàn VĐV võ cổ truyền Khánh Hòa cũng có thêm HCB của VĐV Nguyễn Võ Thanh Nhàn ở nội dung thi đấu biểu diễn quyền nữ, qua đó giúp đoàn Khánh Hòa giành vị trí thứ 4 toàn đoàn ở môn thi này.

Cùng với những thành tích trên, đoàn VĐV Khánh Hòa đã giành 3 HCB, 8 HCĐ các môn judo, kick boxing, vovinam. Ở môn vovinam, VĐV Trần Hàn Nhật đã mang về HCB nội dung thi đấu biểu diễn đơn luyện tay không nam Ngũ môn quyền; 5 HCĐ thuộc về các VĐV: Huỳnh Phan Anh Thi, Nguyễn Kim Hậu, Nguyễn Thị Huyền Thư, Hoàng Tuấn Quốc Bỉ, Ngô Ngọc Dũng, Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Thị Huyền Thư và Cao Trường Sa. Ở môn judo, 2 HCĐ thuộc về các VĐV Võ Minh Tú, Võ Thanh Tùng thi đấu nội dung Nage No Kata - nam. Môn kick boxing đóng góp 1 HCĐ của VĐV Nguyễn Đình Phong Quân. Ở môn thể hình, các VĐV thể thao Khánh Hòa gồm: Nguyễn Hoàng Phước, Lê Thu Thảo, Trần Hoàng Minh đã giành 2 HCB, 1 HCĐ.

Trong các ngày thi đấu tiếp theo tại đại hội, đoàn thể thao Khánh Hòa sẽ tiếp tục tranh tài các môn: Taekwondo, boxing, bóng chuyền trong nhà, esport, triathlon, võ thuật tổng hợp MMA, roller, aerobic. Hy vọng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng và chuyên môn, các đội tuyển thể thao Khánh Hòa tiếp tục gặt hái thành công, mang về những tấm huy chương, qua đó góp phần đưa thể thao Khánh Hòa lọt vào tốp 20 chung cuộc trên bảng xếp hạng.