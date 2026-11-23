Vận động viên Nguyễn Thúy Hiền (đoàn thể thao Quân đội) xuất sắc đoạt 2 huy chương vàng cá nhân, gồm: Bơi 100m ếch nữ (phá kỷ lục quốc gia, phá kỷ lục Đại hội) và 50m tự do nữ (phá kỷ lục Đại hội). Thúy Hiền còn góp sức quan trọng vào tấm huy chương vàng của đoàn Quân đội ở nội dung bơi 4x200m tiếp sức tự do nữ (gồm 4 vận động viên: Nguyễn Thúy Hiền, Nguyễn Thị Ánh Viên, Lê Huỳnh Tú Uyên và Phan Thị Thúy An). Ở nội dung bơi 4x200m tiếp sức tự do nữ, đoàn thể thao Quân đội cũng phá kỷ lục Đại hội.

Vận động viên Nguyễn Thúy Hiền thi đấu xuất sắc trên đường đua xanh.

Thiếu tướng Trần Bá Khương, Phó cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu trao thưởng vận động viên Nguyễn Thúy Hiền đã xuất sắc đoạt huy chương vàng, phá kỷ lục Đại hội.

Bên cạnh đó, đoàn thể thao Quân đội còn có 1 huy chương bạc của vận động viên Mai Trần Tuấn Anh và 1 huy chương đồng của vận động viên Nguyễn Quang Thuấn cùng ở nội dung bơi 1.500m tự do nam. Như vậy, chỉ sau hai ngày thi đấu môn bơi, đoàn thể thao Quân đội đã giành 6 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 1 huy chương đồng; phá 2 kỷ lục quốc gia và 6 kỷ lục Đại hội.

Trao thưởng các kình ngư nữ đoàn thể thao Quân đội đã đoạt huy chương vàng, phá kỷ lục Đại hội nội dung bơi 4x200m tiếp sức tự do nữ.

Trong ngày, đoàn thể thao Quân đội còn gặt hái thêm những thành tích quý giá, gồm: Môn pencak silat, vận động viên Cao Tuân đoạt 1 huy chương vàng nội dung quyền sáng tạo nam và 1 huy chương đồng quyền cá nhân nam; môn kurash, vận động viên Trần Nguyễn Trường Giang đoạt huy chương vàng hạng cân 55kg, vận động viên Nguyễn Đỗ Như Thúy đoạt huy chương bạc hạng cân 48kg, vận động viên Ngô Thị Nguyên đoạt huy chương đồng hạng cân 40kg và vận động viên Nguyễn Kim Ngoan đoạt huy chương đồng hạng cân 60kg; môn quần vợt, đoạt 2 huy chương đồng nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ.

Riêng môn võ cổ truyền, đoàn thể thao Quân đội đoạt 2 huy chương vàng của các vận động viên: Đoàn Thị Hiền Nhi (nội dung Thanh long độc kiếm) và Nguyễn Hoàng Kha (nội dung Phong hoa đao); cùng 4 huy chương bạc của các vận động viên: Huỳnh Chí Thủy, Nguyễn Trọng Nghĩa, Đoàn Đình Mạnh, Huỳnh Thiên Bảo Nghi và 1 huy chương đồng của vận động viên Trịnh Lương Nguyệt.