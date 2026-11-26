Trong đó, nổi bật là cụm công trình thể thao Phú Thọ, không chỉ đáp ứng yêu cầu tổ chức Đại hội mà còn tạo nền tảng để thành phố đăng cai các sự kiện thể thao lớn trong tương lai.

Nhà thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ đủ điều kiện đăng cai các giải đấu quốc tế lớn

Sau hơn hai thập kỷ kể từ SEA Games 2003, Nhà thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ đã được đầu tư cải tạo, nâng cấp quy mô lớn, mang diện mạo mới, từng bước đáp ứng các yêu cầu tổ chức thi đấu quốc gia và quốc tế.

Được khởi công cải tạo từ tháng 4.2025, công trình có diện tích sàn sửa chữa, nâng cấp gần 14.000m². Những hạng mục quan trọng như mái vòm, hệ thống vì kèo thép, mặt sân thi đấu, khán đài cơ động, khu vệ sinh và các phòng chức năng đều được cải tạo, hoàn thiện.

Đáng chú ý, hệ thống điều hòa không khí trung tâm, âm thanh, ánh sáng, phòng cháy, chữa cháy và hạ tầng kỹ thuật cũng được đầu tư đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ vận động viên (VĐV), huấn luyện viên, trọng tài và khán giả.

Với sức chứa khoảng 5.000 khán giả, Nhà thi đấu Phú Thọ là một trong những địa điểm tổ chức nhiều môn thi đấu quan trọng tại Đại hội. Không gian thi đấu rộng rãi, hệ thống trang thiết bị được nâng cấp không chỉ đáp ứng yêu cầu chuyên môn mà còn góp phần tạo nên bầu không khí tranh tài sôi động, thuận lợi cho công tác tổ chức, truyền thông và phục vụ người hâm mộ.

Cùng với khu vực nhà thi đấu, hệ thống sân bãi, đường nội bộ và các công trình phụ trợ trong khuôn viên cũng được chỉnh trang, góp phần hình thành một tổ hợp thể thao có khả năng phục vụ nhiều hoạt động cùng lúc.

CLB Bơi lặn Phú Thọ được cải tạo, nâng cấp, có diện mạo mới phục vụ tổ chức thi đấu

Một điểm nhấn khác là Câu lạc bộ Bơi lặn Phú Thọ, nơi tổ chức các cuộc tranh tài môn bơi tại Đại hội. Sau quá trình cải tạo, nâng cấp, khu vực hồ bơi thi đấu được trang bị hệ thống kỹ thuật hiện đại, từ bục xuất phát, dây phao giảm sóng, hệ thống chiếu sáng đến các thiết bị phục vụ công tác tổ chức thi đấu.

Đặc biệt, hệ thống lọc nước tuần hoàn khép kín kết hợp công nghệ khử trùng bằng ozone và tia UV góp phần nâng cao chất lượng nước, bảo đảm điều kiện vệ sinh và sức khỏe cho VĐV.

Khu vực khán đài cũng được thay mới ghế ngồi, cải thiện điều kiện theo dõi, cổ vũ của khán giả. Trước khi bước vào Đại hội, công trình đã được vận hành thử thông qua giải bơi, lặn quốc gia, giúp các đơn vị chuyên môn đánh giá thực tế chất lượng cơ sở vật chất và kịp thời điều chỉnh những hạng mục cần thiết.

Bên cạnh hệ thống nhà thi đấu và hồ bơi, cụm thể thao Phú Thọ còn có các khu vực tập luyện, thi đấu quần vợt, pickleball và những môn thể thao khác, góp phần đáp ứng nhu cầu tổ chức thi đấu, tập luyện đa dạng.

Hệ thống ghế dành cho khách VIP, khán giả mới tại CLB Bơi lặn Phú Thọ

Không chỉ tập trung đầu tư cho Phú Thọ, TP.HCM còn tiến hành rà soát, cải tạo, nâng cấp nhiều địa điểm thể thao phục vụ Đại hội như Sân vận động Thống Nhất, các nhà tập luyện, sân thi đấu chuyên môn và hệ thống cơ sở vật chất tại những địa phương phối hợp đăng cai.

Việc chuẩn bị đồng bộ từ nhà thi đấu, sân bãi đến trang thiết bị chuyên môn, hệ thống điều hành, hậu cần và các điều kiện phục vụ cho thấy sự chủ động của địa phương đăng cai chính trong việc đáp ứng yêu cầu tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất cả nước.

Đáng chú ý, giá trị của những công trình này không chỉ dừng lại ở việc phục vụ các cuộc tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Sau Đại hội, hệ thống cơ sở vật chất được nâng cấp sẽ tiếp tục phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện VĐV, tổ chức các giải đấu quốc gia, quốc tế, đồng thời mở rộng cơ hội tập luyện thể thao cho người dân.

Từ diện mạo mới của cụm thể thao Phú Thọ có thể thấy, TP.HCM đang từng bước tạo dựng nền tảng cơ sở vật chất hiện đại, hướng tới phát triển thể thao chuyên nghiệp, gắn thể thao thành tích cao với phong trào rèn luyện thân thể trong cộng đồng.

Sự đầu tư về cơ sở vật chất cùng kinh nghiệm, năng lực tổ chức được tích lũy qua Đại hội lần này sẽ là những tiền đề quan trọng để TP.HCM tiếp tục nâng cao vị thế của một trung tâm thể thao lớn của cả nước, tự tin hướng tới đăng cai những sự kiện thể thao tầm cỡ khu vực và quốc tế. Quan trọng hơn, những công trình được đầu tư hôm nay sẽ tiếp tục phát huy giá trị lâu dài, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của thể thao thành phố.