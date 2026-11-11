Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X:Đà Nẵng khởi đầu tốt

Ban huấn luyện đội tuyển Karate Đà Nẵng và các vận động viên xuất sắc giành Huy chương Vàng. Ảnh: NVCC

Huy chương vàng đầu tiên

Diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, môn karate của đại hội quy tụ gần 400 vận động viên đến từ 28 tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước. Các vận động viên tranh tài 25 bộ huy chương ở 5 nội dung biểu diễn quyền (Kata) và 20 hạng cân đối kháng (Kumite). Theo đánh giá, giải diễn ra hấp dẫn, chất lượng chuyên môn cao.

Đội tuyển Karate Đà Nẵng khởi đầu hành trình chinh phục đại hội của đoàn thể thao thành phố với 4 huấn luyện viên và 21 vận động viên. Sau nhiều nỗ lực trên sàn đấu, các vận động viên mang về 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng, xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng huy chương.

Huy chương Vàng các võ sĩ giành được ở nội dung Kumite đồng đội nữ nhóm 1. Đây là tấm Huy chương Vàng đầu tiên của thể thao Đà Nẵng tại kỳ đại hội lần này. Đội hình thi đấu gồm 4 vận động viên: Nguyễn Thị Mẫn, Nguyễn Thị Hằng Ny, Nguyễn Thị Huyền Trang và Nguyễn Bảo Chi.

Trong hành trình chinh phục ngôi vô địch, đội tuyển thể hiện tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và quyết tâm cao, lần lượt vượt qua các đối thủ Thành phố Hồ Chí Minh, Công an nhân dân và Gia Lai để tiến vào trận chung kết gặp Phú Thọ. Trước đối thủ Phú Thọ, toàn đội tiếp tục thi đấu tập trung, phát huy tốt chuyên môn và phối hợp hiệu quả, giành chiến thắng để mang về tấm Huy chương Vàng quý giá cho thể thao thành phố.

Đội tuyển Karate Đà Nẵng mang đến khởi đầu tốt cho đoàn thể thao thành phố tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: NVCC

Hai tấm Huy chương Bạc thuộc về Huỳnh Ngọc Công ở nội dung Kumite cá nhân nam hạng dưới 80kg và Trần Lê Tấn Đạt ở nội dung Kumite cá nhân nam hạng trên 84kg. Các vận động viên giành Huy chương Đồng cá nhân gồm: Đàng Tôn Trung Duyên ở nội dung Kumite nữ hạng dưới 68kg và Trần Quốc Tuấn ở nội dung Kumite nam hạng dưới 55kg.

Ngoài ra, đội giành 2 Huy chương Đồng nội dung Kumite đồng đội nam và nữ nhóm 2 với sự tham gia của các vận động viên: Trần Lê Tấn Đạt, Huỳnh Ngọc Công, Nguyễn Nhật Mạnh, A Đình, Trần Quốc Bảo, Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Tiến Phong, Đàng Tôn Trung Duyên, Huỳnh Thị Tiên và Vương Thị Trang.

Chờ các tay chèo Canoeing

Sau karate, môn Canoeing khởi tranh từ ngày 14 đến 21/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là môn thế mạnh nhận được nhiều kỳ vọng tranh chấp huy chương của thể thao Đà Nẵng. Thành phần đội tham gia giải gồm 5 huấn luyện viên và 30 vận động viên. Hướng đến sân chơi quan trọng này, các tay chèo thành phố được tạo điều kiện tập huấn thời gian dài tại Hải Phòng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, đội tham gia thi đấu và giành nhiều thành tích ấn tượng tại sân chơi cấp quốc gia. Cụ thể, tại Giải đua thuyền Canoeing vô địch các tay chèo xuất sắc quốc gia trên sân nhà, đội tuyển đua thuyền Canoeing Đà Nẵng xếp thứ Ba với thành tích 5 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 7 Huy chương Đồng.

Đến Giải đua thuyền Canoeing vô địch trẻ, U21 và U23 quốc gia tại Hải Phòng, các tay chèo thành phố giành 17 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc, 15 Huy chương Đồng và xếp thứ Ba toàn đoàn. Nếu duy trì phong độ cao, các vận động viên có nhiều cơ hội tranh chấp huy chương tại đại hội lần này.

Thành tích tốt tại các giải đấu từ đầu năm 2026 đến nay tiếp thêm tự tin cho các tay chèo Canoeing Đà Nẵng chinh phục đại hội. Ảnh: NVCC

Hiện đua thuyền Canoeing Đà Nẵng có lực lượng kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Các tay chèo gồm: Hiên Năm, Bơ Nướch Lâm, Trần Tường Khang, Bùi Hữu Tích, Hồ Thị Ne… được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng giúp đội có kỳ đại hội thành công.

Huấn luyện viên Tống Hữu Dũng, Trưởng bộ môn đua thuyền Đà Nẵng cho hay, đội có thời gian dài chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ đại hội quan trọng này. Là môn thế mạnh nhận được nhiều kỳ vọng, nên từng thành viên trong ban huấn luyện và các vận động viên luôn ý thức nỗ lực hết sức mình trong tập luyện và thi đấu. Hiện đội sẵn sàng chinh phục đường đua xanh với tinh thần quyết tâm, hướng đến mục tiêu đạt thành tích cao nhất.