Đội tuyển điền kinh Đà Nẵng nỗ lực tập luyện hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: PHI NÔNG

Điền kinh có lực lượng mạnh

Nội dung thi đấu chính của môn điền kinh diễn ra tại sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) hứa hẹn mang đến những cuộc cạnh tranh hấp dẫn. Là môn thể thao Olympic được nhiều tỉnh, thành phố và ngành trên cả nước đầu tư, đại hội lần này là dịp để đánh giá chất lượng công tác đào tạo.

Điền kinh Đà Nẵng góp mặt với 42 vận động viên, thi đấu ở các nội dung chạy, nhảy xa, nhảy sào, đi bộ, ném búa, ném đĩa… Mỗi nội dung đều có gương mặt xuất sắc từng chinh phục thành công sân chơi lớn và kỳ vọng tỏa sáng tại đại hội lần này.

Vận động viên Trần Thị Loan là gương mặt nổi bật của môn nhảy xa Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung. Những bước tiến của chân nhảy này trong những năm qua giúp điền kinh thành phố gặt hái thành công.

Tại Giải điền kinh vô địch quốc gia năm 2025 trên sân nhà, Trần Thị Loan mang về Huy chương Vàng với cú nhảy 6,4m. Đến SEA Games 33, chị tiếp tục thể hiện phong độ cao và lần đầu tiên giành Huy chương Vàng với thành tích 6,53m.

Thời gian qua, vận động viên này được tạo điều kiện thuận lợi trong tập luyện nhằm khai phá khả năng bản thân. Được gọi vào đội tuyển điền kinh Việt Nam dự ASIAD 2026 vừa qua cũng mang đến những kinh nghiệm bổ ích cho Trần Thị Loan.

Ở nội dung đi bộ, chị em Nguyễn Thị Thanh Phúc và Nguyễn Thành Ngưng là hai niềm hy vọng vàng. Tại Giải điền kinh vô địch quốc gia năm 2025, hai vận động viên này giúp môn đi bộ Đà Nẵng khẳng định vị thế với hai tấm Huy chương Vàng thuyết phục. Đặc biệt, Nguyễn Thị Thanh Phúc thiết lập kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” với Huy chương Vàng quốc gia thứ 19 liên tiếp.

“Sau thời gian dài nỗ lực tập luyện, tôi sẵn sàng và hào hứng bước vào tranh tài. Mỗi giải đấu đều mang đến những khó khăn và thách thức, đặc biệt là đại hội có ý nghĩa rất quan trọng nên tính cạnh tranh cao hơn. Tôi sẽ nỗ lực hết sức trên các cung đường, hướng về phía trước với quyết tâm cao nhất để cụ thể hóa mục tiêu giành Huy chương Vàng thứ 20 trong sự nghiệp”, Thanh Phúc chia sẻ.

Theo Huấn luyện viên phụ trách môn điền kinh Đà Nẵng Trần Anh Hiệp, hướng đến kỳ đại hội thành công, các tổ chuyên môn của đội tham gia tập huấn trong và ngoài nước; trong đó tổ đi bộ có chuyến tập huấn bổ ích tại Trung Quốc. Toàn đội sẽ tập trung thi đấu tốt nhất để đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Vận động viên Phạm Thị Huệ là niềm kỳ vọng của Rowing Đà Nẵng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: PHI NÔNG

Rowing nêu cao quyết tâm

Với rowing, sự tự tin và quyết tâm cũng tăng sau những giải đấu thành công từ đầu năm 2026 đến nay. Trong đó, tại Giải đua thuyền Rowing vô địch các tay chèo xuất sắc quốc gia trên sân nhà, các tay chèo thành phố mang về 2 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc, xếp thứ 6 toàn đoàn.

Các nội dung tại đại hội lần này sẽ diễn ra tại hồ Đá Bàng (Thành phố Hồ Chí Minh), chờ đợi các tay chèo Đà Nẵng phát huy kinh nghiệm và bản lĩnh để cạnh tranh huy chương.

Trong số vận động viên thành phố góp mặt, Phạm Thị Huệ là niềm kỳ vọng lớn nhất. Phong độ cao được tay chèo 36 tuổi duy trì trong năm 2026 với thành tích giành 2 Huy chương Vàng tại Giải đua thuyền Rowing các tay chèo xuất sắc quốc gia. Đến Cúp Rowing châu Á, chị tiếp tục tỏa sáng với 2 Huy chương Vàng.

Tại đại hội lần này, ngoài nội dung cá nhân, Phạm Thị Huệ thi đấu với Trần Thị Kiệt ở nội dung thuyền đôi nữ 2 mái chèo; Trần Thị Kiệt, Hoàng Võ Kiều Loan và Trần Thị Ánh Tuyết ở nội dung thuyền 4 nữ 2 mái chèo. Đây cũng là những gương mặt có nhiều kinh nghiệm và đóng góp tích cực cho rowing Đà Nẵng.

“Năm 2026 đánh dấu kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 5 của tôi trong sự nghiệp thi đấu và sẽ nỗ lực hết sức để cạnh tranh huy chương”, Phạm Thị Huệ nói.

Huấn luyện viên Tống Hữu Dũng, Trưởng bộ môn đua thuyền Đà Nẵng cho hay, đội tuyển đua thuyền canoeing khởi đầu tốt với 15 huy chương tiếp thêm động lực để các tay chèo rowing bước vào thi đấu. Các môn đua thuyền phấn đấu giành 10 Huy chương Vàng tại đại hội lần này, trong đó rowing được chờ đợi thi đấu tốt để đóng góp vào kết quả chung.

Sau thời gian tập huấn tại Hải Phòng, các tay chèo rowing được điều chỉnh điểm rơi phong độ tốt nhất và sẵn sàng cho đại hội.