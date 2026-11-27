Phạm Thị Vân mang về HCV thứ 7 cho đoàn Thanh Hóa tại Đại hội.

Ngày 26/11 đánh dấu sự khởi sắc của đoàn Thể thao Thanh Hóa khi giành thêm 6 huy chương, trong đó có 2 HCV của Phạm Nguyễn Hoài Nam (Wushu) và Phạm Thị Vân (Bơi). Đặc biệt, Phạm Thị Vân giành HCV 50m bướm nữ với thành tích 27 giây 06, phá kỷ lục quốc gia và khép lại kỳ Đại hội thứ hai liên tiếp giành HCV.

Ba tấm HCB thuộc về Phạm Thị My (Xe đạp), Phạm Ngọc Châm (Taekwondo) và Nguyễn Đức Sơn (Golf). Trong khi đó, Nguyễn Thị Hương giành HCĐ Taekwondo hạng cân 73kg nữ.

Bước sang ngày 27/11, tâm điểm là loạt trận bán kết của các môn võ đối kháng. Võ cổ truyền Thanh Hóa có 7 VĐV góp mặt tại bán kết, trong đó đáng chú ý là hai chị em Trần Thị Hạnh và Trần Thị Hậu, những võ sĩ từng giành HCV tại Đại hội năm 2022. Bên cạnh đó, Nguyễn Khắc Hoàng, Nguyễn Chí Đạt, Lữ Minh Giáp, Lê Văn Sơn và Lương Minh Cảnh cũng bước vào những cuộc đối đầu quan trọng.

Võ cổ truyền bước vào loạt trận bán kết ngày 27/11.

Ở môn Pencak Silat, sau ngày thi đấu 26/11 có 6 võ sĩ giành chiến thắng ở tứ kết, Thanh Hóa tiếp tục tranh tài ở 8 hạng cân trong ngày hôm nay. Những gương mặt đáng chú ý gồm Lê Thị Vân Anh, Lường Thị Vân, Vũ Văn Kiên, Lê Bá Kết, Dương Thị Hải Quyên, Lương Văn Quê, Nguyễn Thế Vũ và Trần Bá Duy.

Boxing cũng bước vào ngày thi đấu quan trọng với hai trận bán kết của Trần Thị Linh và Đỗ Xuân Anh. Trong khi đó, Wushu có Nguyễn Thị Như Quỳnh và Phạm Thị Linh tranh tài ở các hạng cân Sanda nữ, tiếp tục hướng tới mục tiêu giành thành tích cao.

Ở môn Đá cầu trong nhà, cặp Hoàng Hải Yến – Hoàng Thị Thu Phương bước vào bán kết đôi nữ sau chiến thắng 2-1 trước đại diện TP. Huế trong ngày ra quân.

Bên cạnh các môn võ, Bơi, Điền kinh, Bắn cung, Bắn súng, Golf và Xe đạp tiếp tục chương trình thi đấu. Đáng chú ý, đội tuyển Điền kinh Thanh Hóa bước vào tranh tài các nội dung tiếp sức 4x400m nam và nữ trong buổi tối.