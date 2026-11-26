Đấu kiếm TP. HCM đã cho thấy bước tiến bộ tại Đại hội

Khởi tranh từ ngày 24.11 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP. HCM), môn đấu kiếm đã mang đến cho người hâm mộ những cuộc so tài hấp dẫn giữa các kiếm thủ hàng đầu Việt Nam. Trong đó, đội chủ nhà TP. HCM sớm ghi dấu ấn với màn trình diễn xuất sắc của các VĐV Trần Thị Thùy Trinh và Hoàng Ngọc Hiếu.

Đáng chú ý là chiến thắng của Hoàng Ngọc Hiếu ở nội dung kiếm liễu cá nhân nam trong ngày thi đấu 25.11. Đây là nội dung mà đấu kiếm TP. HCM đã nỗ lực đầu tư với khát khao vươn lên trong nhiều năm qua.

Vượt qua các đối thủ trong cuộc tranh tài có sự góp mặt của 30 kiếm thủ, Hoàng Ngọc Hiếu giành quyền vào chung kết gặp Nguyễn Minh Quang (Hà Nội). Với tâm lý vững vàng, lối đánh hợp lý và sự tập trung cao độ, Ngọc Hiếu đã giành chiến thắng với tỉ số 15-12, mang về tấm HCV đầy ý nghĩa cho đấu kiếm TP. HCM. Đây là chiếc HCV đầu tiên sau nhiều năm mong chờ và Ngọc Hiếu chính là người giải tỏa được cơn khát vàng của đấu kiếm TP. HCM ở nội dung kiếm liễu cá nhân nam.

Trước đó, trong ngày thi đấu mở màn 24.11, các nữ kiếm thủ TP. HCM cũng thể hiện ưu thế khi có tới 3 trong số 4 VĐV góp mặt tại bán kết nội dung kiếm ba cạnh cá nhân nữ. Trần Thị Thùy Trinh sau đó đã vượt qua người đồng đội Nguyễn Phương Kim với tỉ số 15-10 trong trận chung kết để giành HCV. Chiếc HCV lần này cũng thêm một lần nữa chứng minh cho sự trở lại thuyết phục của Thùy Trinh sau một thời gian vắng bóng.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, đấu kiếm TP. HCM xếp thứ nhì toàn đoàn với 2 HCV, 1 HCB và 4 HCĐ. Việc sớm cân bằng số HCV của kỳ Đại hội trước chỉ sau hai ngày thi đấu, trong bối cảnh ba nội dung không được tổ chức, càng cho thấy sự tiến bộ của đấu kiếm thành phố.

Những kết quả này cũng ghi nhận hiệu quả của quá trình đầu tư, nâng cao chất lượng huấn luyện. Hơn một năm qua, đội tuyển đấu kiếm TP. HCM được tập luyện tại địa điểm mới ở phường An Lạc, với không gian rộng rãi và hệ thống trang thiết bị chuyên dụng hiện đại hơn.

Môn đấu kiếm tại Đại hội năm nay quy tụ 142 VĐV đến từ 7 đoàn, tranh tài ở 12 nội dung, kéo dài đến ngày 1.12. Trong số 28 trọng tài làm nhiệm vụ có 26 trọng tài cấp quốc gia và 2 trọng tài quốc tế do Liên đoàn Đấu kiếm quốc tế cử đến, góp phần bảo đảm tính khách quan, chính xác và công bằng trong thi đấu.

Khởi đầu ấn tượng tại Đại hội không chỉ tạo đà tâm lý thuận lợi cho các kiếm thủ chủ nhà mà còn mở ra triển vọng nâng cao vị thế của đấu kiếm TP. HCM trên đấu trường quốc gia.