Sự quan tâm của chính quyền trước già hóa dân số cần được thể hiện bằng khả năng phối hợp giữa y tế, tài chính, quy hoạch, giao thông, nhà ở và an sinh. Thành phố thích ứng tốt là nơi người cao tuổi được chăm sóc khi cần, đồng thời có điều kiện sống độc lập và tham gia cộng đồng.