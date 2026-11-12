Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: An toàn, trang trọng, chuyên nghiệp, tiết kiệm, hiệu quả

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao thành tích cao có quy mô lớn nhất cả nước; góp phần cụ thể hóa các chủ trương phát triển thể dục, thể thao, nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao, hướng tới xây dựng nền thể thao Việt Nam phát triển bền vững, chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế. Đồng thời, là dịp đánh giá toàn diện sự phát triển của thể thao thành tích cao Việt Nam giai đoạn 2022-2026; phát hiện, tuyển chọn, bổ sung những nhân tố xuất sắc cho các đội tuyển quốc gia, chuẩn bị lực lượng tham dự các sự kiện thể thao quốc tế trọng điểm, gồm: SEA Games 34, Olympic 2028 và ASIAN Games 2030.

Đồng chí Nguyễn Hồng Minh, Phó cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam phát biểu tại họp báo.

TP Hồ Chí Minh là địa phương đăng cai chính, phối hợp với các địa phương liên quan (TP Đồng Nai, Đồng Tháp…) tổ chức các môn và nội dung thi đấu theo kế hoạch của ban tổ chức. Tại TP Hồ Chí Minh, các hoạt động thi đấu được triển khai tại hệ thống công trình thể thao gồm: Sân vận động Thống Nhất, Nhà thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ, Câu lạc bộ Bơi lặn Phú Thọ, Nhà thi đấu Nguyễn Du, Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng…

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh phát biểu tại họp báo.

Theo thông tin chính thức từ ban tổ chức, đại hội diễn ra từ ngày 14-11 đến ngày 12-12, có 36 đoàn thể thao (gồm 34 tỉnh, thành phố và 2 ngành công an, Quân đội) với khoảng 16.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên và 2.000 trọng tài. Đại hội tổ chức 48 môn thể thao với 973 nội dung thi đấu, được chia thành 3 nhóm: Nhóm môn Olympic (22 môn), nhóm môn ASIAD (7 môn), nhóm môn SEA Games và thể thao dân tộc (19 môn).

Với phương châm “An toàn-trang trọng-chuyên nghiệp-tiết kiệm-hiệu quả”, ban tổ chức đại hội phối hợp với UBND TP Hồ Chí Minh và các địa phương liên quan triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chuẩn bị, tập trung vào những nội dung trọng tâm: Cơ sở vật chất và trang thiết bị chuyên môn, hậu cần, lưu trú và giao thông, chuyển đổi số và truyền thông, an ninh, an toàn, y tế và phòng, chống doping, kết nối thể thao với văn hóa, du lịch…

Ban tổ chức trao đổi với báo chí các thông tin về đại hội.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền của đại hội cho biết: Việc đăng cai đại hội lần này không chỉ là niềm tự hào mà còn là cơ hội để TP Hồ Chí Minh cùng cả nước nhìn lại chặng đường phát triển của thể thao thành tích cao, khơi dậy mạnh mẽ hơn phong trào thể dục thể thao trong nhân dân và thúc đẩy khát vọng vươn lên của thể thao Việt Nam. Thành phố mong muốn đại hội không đơn thuần là những cuộc tranh tài để xác lập thành tích, mà còn là nơi lan tỏa tinh thần trung thực, cao thượng, đoàn kết; tôn vinh ý chí, nghị lực và những giá trị nhân văn mà thể thao mang lại.

Trung tâm báo chí - nơi phục vụ tác nghiệp về đại hội của các cơ quan báo chí.

Đồng chí Nguyễn Hồng Minh, Phó cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Trưởng Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật của đại hội nhấn mạnh rằng: Đại hội lần này không chỉ nằm ở quy mô tổ chức mà ở yêu cầu đổi mới về chất lượng và hiệu quả. Đại hội xác định nguyên tắc xuyên suốt là công bằng, minh bạch và liêm chính. Dấu ấn quan trọng nhất của đại hội phải tạo ra bước chuyển về chất lượng chuyên môn, năng lực tổ chức và tư duy phát triển thể thao; cung cấp những căn cứ thực tiễn quan trọng để định hướng phát triển thể thao Việt Nam giai đoạn tới.

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X chính thức diễn ra tối 21-11 tại công viên Bờ sông Sài Gòn, phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh. Đại hội kỳ vọng lan tỏa sâu rộng tinh thần thể thao cao đẹp, cổ vũ phong trào rèn luyện thân thể trong nhân dân, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung, TP Hồ Chí Minh nói riêng đến bạn bè trong nước và quốc tế.