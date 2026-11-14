Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: 24 đoàn tranh tài môn Vovinam

Môn Vovinam thu hút khoảng 800 cán bộ đoàn, huấn luyện viên, vận động viên và trọng tài đến từ 24 đoàn thể thao thuộc các tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam nhấn mạnh, Vovinam là môn võ mang đậm bản sắc Việt Nam, kết tinh tinh thần thượng võ, ý chí kiên cường, lòng tự hào dân tộc và những giá trị nhân văn sâu sắc.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền phát biểu khai mạc.

Các đoàn tham gia đại hội.

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, Vovinam ngày càng khẳng định vị thế trong hệ thống thể thao quốc gia, từng bước lan tỏa trên đấu trường quốc tế. Cuộc tranh tài tại đại hội là dịp để các vận động viên thể hiện tài năng, bản lĩnh, thành quả tập luyện; đồng thời phát huy những giá trị tốt đẹp của võ đạo Vovinam, lan tỏa tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng và khát vọng vươn lên của thể thao Việt Nam.

Đại diện vận động viên tuyên thệ.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh cổ vũ tại nhà thi đấu.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền đề nghị Ban tổ chức và các lực lượng phục vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm các điều kiện tổ chức thi đấu an toàn, nghiêm túc, đúng điều lệ, đạt chất lượng chuyên môn cao. Đội ngũ trọng tài điều hành công tâm, khách quan, chính xác, bảo đảm công bằng trong từng trận đấu. Các huấn luyện viên, vận động viên phát huy tinh thần đoàn kết, thi đấu trung thực, cao thượng, quyết tâm cống hiến những trận đấu hấp dẫn, đẹp mắt, thể hiện bản lĩnh, tài năng và tinh thần võ đạo Vovinam.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh trao Huân chương Lao động tặng các huấn luyện viên có thành tích xuất sắc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Vũ Văn Điền trao Huân chương Lao động tặng các vận động viên Đội tuyển Vovinam quốc gia có thành tích xuất sắc.

Tại lễ khai mạc, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh và Thiếu tướng Vũ Văn Điền trao Huân chương Lao động các hạng tặng huấn luyện viên, vận động viên Đội tuyển Vovinam quốc gia có thành tích xuất sắc tại Giải vô địch Vovinam thế giới năm 2025 tổ chức tại Indonesia.

Lãnh đạo Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 2 (Bộ Tham mưu Quân khu 7) đến nhà thi đấu động viên Đội tuyển Vovinam Quân đội.

Đội tuyển Vovinam Quân đội thi đấu đầu tiên với nội dung quyền đồng đội nữ - long hổ quyền và xuất sắc đoạt huy chương vàng.

Các vận động viên Quân đội chụp ảnh lưu niệm cùng huấn luyện viên sau khi xuất sắc đoạt huy chương vàng.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài theo kế hoạch.

Tại đại hội lần này, môn Vovinam tổ chức 26 bộ huy chương, gồm 14 nội dung đối kháng và 12 nội dung biểu diễn quyền. Trong đó, đối kháng có 8 hạng cân nam và 6 hạng cân nữ; các nội dung biểu diễn quyền bao gồm đơn luyện, song luyện, đa luyện vũ khí, quyền đồng đội nữ và đòn chân tấn công nam.