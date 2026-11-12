Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026: Vovinam Hà Nội quyết tâm bứt phá

Đội tuyển Vovinam Hà Nội thể hiện quyết tâm trước giờ lên đường dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Ảnh: Dương Tiến

Cuộc đua huy chương đầy cạnh tranh

Môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 diễn ra từ ngày 14 đến 19-11 tại Nhà thi đấu phường Chánh Hưng (TP Hồ Chí Minh), quy tụ 400 vận động viên đến từ 24 đơn vị. Các võ sĩ tranh tài ở 26 bộ huy chương, gồm 14 nội dung đối kháng và 12 nội dung biểu diễn quyền.

Ở nội dung đối kháng, nam thi đấu 8 hạng cân, từ trên 45kg đến 90kg; nữ có 6 hạng cân, từ trên 45kg đến 75kg. Trong khi đó, 12 nội dung biểu diễn quyền đòi hỏi vận động viên thể hiện sự chính xác, sức mạnh, tốc độ và khả năng phối hợp nhuần nhuyễn qua các bài quyền, song luyện, đa luyện.

Giải đấu năm nay có sự góp mặt của nhiều võ sĩ xuất sắc như: Nguyễn Thanh Liêm, Mai Ngọc Tú Lan, Lê Thị Hiền, Nguyễn Thị Diễm My, Ma Thị Hồng Nhung, Đỗ Đình Quốc, Nguyễn Đạt Huy Long, Trần Thanh Đô, Nguyễn Tứ Cường, Nguyễn Thị Hoài Nương... Đây đều là những gương mặt có kinh nghiệm thi đấu, từng đạt thành tích cao ở các giải quốc gia và quốc tế.

Theo giới chuyên môn, TP Hồ Chí Minh là ứng viên đáng chú ý nhờ lợi thế sân nhà và lực lượng được tăng cường sau quá trình sáp nhập địa phương. Cần Thơ, Thanh Hóa, Đồng Nai, Ninh Bình, Vĩnh Long, Hà Nội và Quân đội cũng có nhiều vận động viên chất lượng, đủ khả năng cạnh tranh huy chương.

Trong cuộc đua này, Vovinam Hà Nội đặt mục tiêu giành từ 1 đến 2 Huy chương vàng. Theo ông Dương Công Tiến, Trưởng bộ môn Vovinam Hà Nội (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội), công tác chuẩn bị lực lượng đã được triển khai ngay sau Đại hội năm 2022. Quá trình này tập trung xây dựng lực lượng kế cận, nâng cao trình độ chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thi đấu cho vận động viên.

Tại Đại hội lần này, đội tuyển Vovinam Hà Nội có 18 thành viên, gồm 4 huấn luyện viên và 14 vận động viên. Trong đội hình có những gương mặt từng góp mặt ở đội tuyển quốc gia như Ma Thị Hồng Nhung, Nguyễn Viết Hà, Nguyễn Tiến Sơn... Đây là những nhân tố được kỳ vọng đóng góp vào thành tích chung của thể thao Thủ đô. Bên cạnh những vận động viên từng thi đấu ở cấp độ quốc gia, đội hình Hà Nội còn có sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Đây là yếu tố cần thiết trong một giải đấu có mật độ cạnh tranh cao, đòi hỏi vận động viên không chỉ có nền tảng kỹ thuật tốt mà còn phải duy trì được sự ổn định về thể lực, tâm lý qua từng vòng đấu. Với các nội dung biểu diễn quyền, sự đồng đều và chính xác trong từng động tác cũng là yêu cầu quan trọng, bởi chỉ một sai sót nhỏ có thể ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc.

Ông Dương Công Tiến cho biết, dù đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ban huấn luyện không chủ quan trước đối thủ. Tương quan lực lượng giữa các địa phương năm nay có nhiều thay đổi, nhất là sau quá trình sáp nhập tỉnh, thành phố. Vì vậy, đội tuyển phải tập trung tối đa cho từng nội dung, từng trận đấu, phát huy tốt sở trường của các vận động viên.

Trước thềm Đại hội, các võ sĩ Hà Nội đã được tạo điều kiện tập huấn, thi đấu cọ xát tại nhiều địa phương. Sự hỗ trợ của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội giúp đội tuyển có thêm điều kiện hoàn thiện kỹ thuật, chiến thuật và tâm lý thi đấu. Một trong những thuận lợi của Vovinam Hà Nội là phong trào tập luyện tại cơ sở tiếp tục được duy trì, phát triển thông qua các giải trẻ và Đại hội Thể dục thể thao các cấp. Đây là nguồn bổ sung vận động viên có triển vọng cho đội tuyển thành tích cao. Với lực lượng không quá đông, việc lựa chọn nội dung trọng điểm, phát huy vai trò của những vận động viên giàu kinh nghiệm và tạo cơ hội cho các gương mặt trẻ thể hiện năng lực được xem là yếu tố quan trọng để Vovinam Hà Nội hiện thực hóa mục tiêu huy chương.

Môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 quy tụ 400 VĐV tham gia tranh tài. Ảnh: Liên đoàn Vovinam Việt Nam

Tạo đà hướng tới đấu trường thế giới

Không chỉ quyết định thành tích tại Đại hội, môn Vovinam còn là dịp để các địa phương đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, huấn luyện trong chu kỳ 4 năm. Kết quả thi đấu sẽ giúp các nhà quản lý, chuyên gia nhìn nhận thực chất chất lượng lực lượng, từ đó có định hướng đầu tư phù hợp cho giai đoạn tiếp theo.

Ông Ngô Bá Huy, Phụ trách bộ môn Vovinam (Cục Thể dục thể thao Việt Nam), Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam cho biết, Đại hội có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển của môn võ này. Đây là dịp để các địa phương kiểm chứng chất lượng đào tạo, huấn luyện, đồng thời nhận diện những mặt còn hạn chế trong quá trình xây dựng lực lượng vận động viên thành tích cao.

Theo ông Ngô Bá Huy, với 400 vận động viên đến từ 24 đơn vị, trong đó có nhiều tuyển thủ quốc gia, chất lượng chuyên môn của giải đấu được kỳ vọng sẽ cao. Kết quả thi đấu không chỉ phản ánh vị thế của các địa phương mà còn là cơ sở quan trọng để giới chuyên môn đánh giá trình độ Vovinam Việt Nam hiện nay. Ở góc độ quản lý, việc tổ chức thi đấu đầy đủ các nội dung đối kháng và biểu diễn quyền cũng giúp đánh giá toàn diện hơn sự phát triển của Vovinam. Nếu đối kháng kiểm chứng khả năng ứng biến, thể lực và bản lĩnh của từng võ sĩ thì biểu diễn quyền thể hiện chiều sâu kỹ thuật, tính chuẩn mực và khả năng phối hợp. Đây là những yếu tố quan trọng trong quá trình xây dựng lực lượng Vovinam Việt Nam có sức cạnh tranh ở các giải đấu quốc tế.

Đáng chú ý, Đại hội lần này còn gắn với nhiệm vụ chuẩn bị lực lượng tham dự Giải vô địch Vovinam thế giới năm 2027 tại Algeria. Qua phong độ và thành tích của các vận động viên, giới chuyên môn sẽ có thêm cơ sở phát hiện những nhân tố nổi bật, lựa chọn lực lượng có chuyên môn tốt để hướng tới đấu trường quốc tế.

Đối với Hà Nội, mục tiêu giành từ 1 đến 2 Huy chương vàng không chỉ thể hiện quyết tâm của đội tuyển mà còn là kết quả cần hướng tới sau quá trình đầu tư, đào tạo dài hạn. Trong bối cảnh Đoàn Thể thao Hà Nội đặt mục tiêu bảo vệ vị trí Nhất toàn đoàn, mỗi tấm huy chương đều có ý nghĩa đóng góp vào thành tích chung.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, lực lượng vận động viên có kinh nghiệm cùng quyết tâm của ban huấn luyện, Vovinam Hà Nội kỳ vọng sẽ tạo được dấu ấn tại Đại hội lần thứ X, phấn đấu góp mặt trong nhóm dẫn đầu. Xa hơn, đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để môn võ mang bản sắc Việt Nam tiếp tục phát triển, hướng tới những thành tích cao hơn trên đấu trường quốc tế.