Vượt qua nghịch cảnh để lên ngôi vô địch

Võ sĩ Nguyễn Xuân Thành nhận HCV tại Đại hội. Ảnh: Ban tổ chức Đại hội.

Tại Nhà thi đấu thể dục thể thao phường An Hội Đông (thành phố Hồ Chí Minh), nội dung quyền biểu diễn của môn Taekwondo Hà Nội tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X – 2026 khép lại với dấu ấn đậm nét mang tên Nguyễn Xuân Thành. Bước lên thảm đấu trong màu áo đoàn Hà Nội, chàng trai sinh năm 2002 đã có màn trình diễn dứt khoát, chuẩn xác và đầy thần thái, vượt qua nhiều đối thủ sừng sỏ để lên bục cao nhất nội dung quyền biểu diễn cá nhân nam. Đây là nội dung khó, đòi hỏi sự toàn năng, trong đó võ sĩ phải biểu diễn hai bài quyền gồm quyền tiêu chuẩn và quyền sáng tạo.

Ít ai biết rằng, để có được những đường quyền thăng hoa và đầy uy lực ấy, Nguyễn Xuân Thành vừa phải trải qua một cuộc chiến thầm lặng đầy cam go với chính cơ thể mình. Là tuyển thủ của đội tuyển Taekwondo Việt Nam, từ đầu năm 2026 đến trước thềm Đại hội, Xuân Thành liên tục thực hiện nhiệm vụ ở hàng loạt đấu trường đỉnh cao: từ Giải vô địch Taekwondo châu Á 2026 tại Hàn Quốc (tháng 5, giành Huy chương đồng quyền sáng tạo cá nhân nam), Giải vô địch quyền thế giới 2026 (tháng 9) cho tới Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD 20 tại Nhật Bản (tháng 10, xếp hạng 5 chung cuộc khi chỉ kém vị trí giành Huy chương đồng đúng 0,0100 điểm).

Võ sĩ Nguyễn Xuân Thành thi đấu bài quyền sáng tạo. Ảnh: Sơn Nguyễn.

Mật độ tập huấn và du đấu quốc tế dày đặc suốt cả năm khiến cơ thể võ sĩ quê Đông Anh (Hà Nội) phải đối mặt nhiều khó khăn. Ngay sau khi trở về từ ASIAD 20, Xuân Thành gặp phải chấn thương nặng nhất trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Thời điểm đội tuyển bước vào giai đoạn tập trung “cấm trại” từ đầu tháng 10-2026 để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc, nỗi lo lớn nhất của Xuân Thành không phải là các đối thủ, mà là sự hồi phục của đôi chân cùng sự thay đổi đột ngột từ thời tiết se lạnh của miền Bắc vào nắng nóng phương Nam.

Chia sẻ ngay sau khoảnh khắc nhận huy chương, Nguyễn Xuân Thành xúc động bày tỏ: “Kỳ Đại hội năm nay có tính cạnh tranh rất khốc liệt. Với cá nhân em, khó khăn lớn nhất chính là vượt qua chấn thương và áp lực tâm lý của chính mình. Nhờ Ban huấn luyện vạch ra giáo án hồi phục khoa học, lộ trình điều chỉnh điểm rơi phong độ hợp lý, em đã kịp lấy lại thể trạng tốt nhất. Được là người đầu tiên mang về tấm HCV cho Taekwondo Hà Nội cũng như đóng góp vào thành tích chung của Đoàn thể thao Thủ đô là niềm vinh hạnh và tự hào vô cùng lớn đối với em”.

Trái ngọt từ tầm nhìn đầu tư bài bản

Võ sĩ Nguyễn Xuân Thành thi đấu bài quyền tiêu chuẩn. Ảnh: Sơn Nguyễn.

Nhìn vào bảng vàng thành tích của Nguyễn Xuân Thành ở tuổi 24 - từ Huy chương bạc giải trẻ thế giới năm 2016, Huy chương vàng SEA Games 33 năm 2025, Huy chương đồng châu Á 2026 đến ngôi vô địch Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 - giới chuyên môn đều đánh giá cao sự bền bỉ đáng nể của chàng trai đất Đông Anh. Đằng sau chuỗi thành tích ấn tượng ấy không chỉ là nỗ lực tự thân vượt bậc của một tài năng thể thao, mà còn là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chiến lược phát triển phong trào gắn với đào tạo mũi nhọn mà Taekwondo Hà Nội kiên trì gây dựng suốt hơn một thập kỷ qua.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Taekwondo Hà Nội Đào Quốc Thắng (thứ hai từ trái sang) và các chuyên gia, VĐV Hà Nội (Nguyễn Xuân Thánh - thứ nhất từ trái sang) trong một chuyến thi đấu quốc tế cách đây 10 năm. Ảnh: Taekwondo Hà Nội.

Bén duyên với Taekwondo từ phong trào thể thao học đường tại Đông Anh cách đây 13 năm, năng khiếu thiên bẩm của Thành sớm được các thầy cô ở tuyến cơ sở phát hiện. Nhận thấy tố chất đặc biệt của cậu học trò nhỏ, Liên đoàn Taekwondo Hà Nội cùng bộ môn Taekwondo (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội nay thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội) đã nhanh chóng đưa Xuân Thành vào diện đầu tư trọng điểm, bài bản và dài hạn.

Hơn 10 năm qua, từ những bước đi đầu tiên ở tuyến phong trào cơ sở đến khi vươn tầm tuyển thủ quốc gia, Xuân Thành luôn nhận được sự đồng hành, tạo điều kiện tối đa để đi tập huấn dài ngày và thi đấu tại Hàn Quốc, Peru, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Malaysia, Philipines, Mông Cổ…

Chính môi trường huấn luyện đỉnh cao và những chuyến du đấu quốc tế dày dạn ấy đã tôi luyện nên một Nguyễn Xuân Thành bản lĩnh, chuẩn xác trong từng kỹ thuật và sắc sảo về tâm lý thi đấu.

Nhớ lại chặng đường đồng hành cùng học trò từ thuở mới chập chững bước vào con đường chuyên nghiệp, ông Đào Quốc Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Taekwondo Hà Nội, một trong những người trực tiếp đặt nền móng và quyết định đầu tư dài hạn, chuyên sâu cho Nguyễn Xuân Thành - chia sẻ đầy tâm huyết: “Thành công của Nguyễn Xuân Thành hôm nay là trái ngọt của một quá trình phát hiện từ phong trào, tuyển chọn kỹ lưỡng và kiên trì đầu tư chuyên sâu suốt hơn chục năm trời. Với những hạt nhân có tố chất như Xuân Thành, Liên đoàn xác định không thể làm theo kiểu ngắn hạn mà phải có lộ trình dài hơi, huy động mọi nguồn lực xã hội hóa để đưa các em đi tập huấn, thi đấu quốc tế tại những cái địa điểm mạnh về Taekwondo trên thế giới… hay các đấu trường châu lục, thế giới”.

Cũng theo ông Đào Quốc Thắng, thành quả xứng đáng và bền bỉ mà Xuân Thành có được hôm nay là minh chứng cho thấy, quá trình và mức độ đầu tư dài hạn có giá trị vô cùng quan trọng làm nên hiệu quả của mỗi vận động viên thể thao thành tích cao. Khi phong trào cơ sở được khơi thông rộng khắp và những tài năng mũi nhọn được chắp cánh đúng hướng, thành tích đỉnh cao sẽ đến như một lẽ tất yếu.

Để chạm tới đỉnh vinh quang hôm nay, bên cạnh sự hậu thuẫn vững chắc từ các cấp quản lý và Liên đoàn, chàng trai sinh năm 2002 cũng phải trải qua không ít nốt trầm và những đánh đổi lặng thầm của tuổi trẻ. Suốt trọn vẹn năm 2026, lịch trình tập huấn đội tuyển quốc gia và thi đấu nước ngoài nối tiếp nhau khiến số lần Thành được trở về nhà bên mẹ và anh trai chỉ đếm trên đầu ngón tay.

“Mỗi lần bước vào những trận đánh lớn hay đối diện giai đoạn chấn thương, mệt mỏi nhất, hình ảnh gia đình luôn là điểm tựa tinh thần lớn nhất giúp em đứng vững. Tấm HCV này em xin trân trọng dành tặng gia đình cùng tập thể các thầy cô từ tuyến cơ sở Đông Anh, lãnh đạo Liên đoàn Taekwondo Hà Nội đến Ban huấn luyện đội tuyển Hà Nội và đội tuyển quốc gia - những người đã luôn tin tưởng, đầu tư, bồi dưỡng và dìu dắt em suốt chặng đường hơn một thập kỷ qua” - Thành xúc động bộc bạch.

Dấu ấn động viên, “tiếp lửa” kịp thời

Võ sĩ Nguyễn Xuân Thành (hàng đầu, thứ ba từ trái sang) tại Giải vô địch trẻ thế giới năm 2016. Ảnh: Taekwondo Hà Nội.

Đánh giá về chức vô địch của Nguyễn Xuân Thành, đại diện Ban huấn luyện Đội tuyển Taekwondo Hà Nội cho biết, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X đặt ra bài toán nhân sự nan giải chưa từng có. Điều lệ năm nay siết chặt quy định mỗi vận động viên chỉ được đăng ký duy nhất 1 nội dung, không còn cơ chế một võ sĩ xuất sắc có thể thi đấu nhiều hạng cân hay gánh vác cả cá nhân lẫn đồng đội như trước. Trong khi đó, việc sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính ở nhiều địa phương đã tạo nên những đơn vị có nguồn lực vận động viên rất dồi dào.

Chính vì vậy, tấm HCV của Nguyễn Xuân Thành không chỉ giải tỏa áp lực tâm lý cho toàn đội khi đây là tấm HCV đầu tiên của đội Taekwondo ở Đại hội, mà còn khẳng định hiệu quả của quá trình chuẩn bị cho các VĐV.

Võ sĩ Nguyễn Xuân Thành nhận thưởng nóng của Liên đoàn Taekwondo Hà Nội. Ảnh: Vũ Tuấn.

Đặc biệt, ngay sau khi Nguyễn Xuân Thành rời bục trao giải, Thường trực Liên đoàn Taekwondo thành phố Hà Nội đã trực tiếp trao khoản thưởng nóng 10 triệu đồng ngay tại sàn đấu. Đây là việc hiện thực hóa cam kết mạnh mẽ mà Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Hà Nội Nguyễn Mạnh Hùng đã tuyên bố trước ngày đội tuyển lên đường là trích nguồn kinh phí xã hội hóa của Liên đoàn Taekwondo Hà Nội để thưởng nóng 10 triệu đồng cho mỗi tấm HCV mà các võ sĩ Taekwondo Hà Nội giành được tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Taekwondo Hà Nội Đào Quốc Thắng, ở đấu trường đỉnh cao, trình độ chuyên môn của các võ sĩ bước vào chung kết gần như ngang bằng, khoảng cách giữa người về nhất và về nhì chỉ tính bằng phần trăm điểm số hoặc một khoảnh khắc xuất thần. Ở thời điểm quyết định ấy, yếu tố làm nên chiến thắng chính là bản lĩnh tâm lý, ý chí sắt đá và sự tự tin tuyệt đối.

Việc Liên đoàn luôn sát cánh từ khâu đào tạo dài hạn đến kịp thời động viên tinh thần và vật chất ngay tại thảm đấu là sự ghi nhận xứng đáng cho những giọt mồ hôi khổ luyện của vận động viên, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực cho cả tập thể.

Đón nhận phần thưởng nóng từ Liên đoàn, Nguyễn Xuân Thành chia sẻ đầy hào hứng: “Sự ghi nhận tức thì của lãnh đạo Liên đoàn và Ban huấn luyện ngay tại sàn đấu mang lại nguồn cổ vũ tinh thần rất lớn, khiến các VĐV như tôi luôn có động lực cống hiến”.

Sự kết hợp giữa đơn vị quản lý, huấn luyện trực tiếp và Liên đoàn Taekwondo cùng sự nỗ lực của VĐV đã tạo nên những khoảng khắc vàng cho đội Taekwondo tại Đại hội kỳ này, trong đó đáng chú ý là tấm HCV của võ sĩ Nguyễn Xuân Thành. Điều đó đang mang đến hiệu ứng tích cực cho Taekwondo Hà Nội, giúp bộ môn có thể được đưa vào danh sách đầu tư trọng điểm của thể thao Hà Nội trong thời gian tới.