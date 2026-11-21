Lễ khai mạc được dàn dựng công phu. Ảnh: Bùi Lượng

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Về phía lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND thành phố...

Với chủ đề “Khát vọng Vinh quang”, Lễ khai mạc được dàn dựng công phu, tái hiện hành trình kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Ảnh: Bùi Lượng

Dấu ấn đặc biệt bên dòng sông Sài Gòn

Mở đầu chương trình là màn diễu hành của 37 đoàn tham dự, gồm 34 đoàn tỉnh, thành phố, hai đoàn ngành Công an, Quân đội và Tổ trọng tài. Trong không khí trang trọng, các đoàn thể thao lần lượt tiến vào lễ đài, thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm và khát vọng chinh phục những thành tích cao nhất.

Điểm nhấn giàu cảm xúc của buổi lễ là nghi thức rước đuốc Đại hội trên sông Sài Gòn. Ngọn lửa truyền thống được rước từ khu vực Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, đi qua những địa danh giàu giá trị lịch sử và biểu tượng phát triển của thành phố như Bến Nhà Rồng, Bến Bạch Đằng, Cột cờ Thủ Ngữ, khu vực Ba Son trước khi tiến về sân khấu chính.

Hành trình của ngọn lửa trên dòng sông biểu tượng không chỉ đánh dấu thời khắc khai mạc Đại hội mà còn truyền tải thông điệp về sự tiếp nối truyền thống, tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của thể thao Việt Nam. Ngọn lửa bừng sáng trên đài lửa chính thức mở ra hành trình tranh tài, chinh phục những đỉnh cao mới.

Tiếp nối là các nghi thức rước cờ Tổ quốc, cờ Đại hội, tuyên thệ của vận động viên và trọng tài, thể hiện tinh thần thể thao trung thực, cao thượng và quyết tâm thi đấu hết mình.

Với chủ đề “Khát vọng Vinh quang”, chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, tái hiện hành trình kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc và sức sống của thể thao Việt Nam. Đặc biệt, các màn trình diễn jetski, flyboard, lướt ván phản lực, dù lượn kết hợp công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại đã tạo nên không gian biểu diễn mãn nhãn trên mặt nước, mang đến trải nghiệm khác biệt cho khán giả.

Việc lựa chọn Công viên Bờ sông Sài Gòn thay cho sân vận động truyền thống cũng là điểm nhấn đáng chú ý. Không gian mở bên dòng sông vừa khai thác hiệu quả cảnh quan đô thị, những giá trị văn hóa, lịch sử đặc trưng, vừa góp phần quảng bá hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh năng động, hiện đại, sáng tạo và giàu bản sắc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Bùi Lượng

Khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, Đại hội diễn ra trong không khí cả nước phấn khởi chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần đánh giá chất lượng phong trào thể dục thể thao, công tác đào tạo, huấn luyện và thành tích thi đấu của các địa phương, ngành trên cả nước.

Phó Thủ tướng mong muốn các vận động viên bước vào tranh tài với khát vọng cao nhất, bản lĩnh vững vàng nhất, không ngừng bứt phá giới hạn của bản thân, cống hiến những màn so tài đỉnh cao, trung thực và cao thượng. Nhấn mạnh tinh thần Đại hội, Phó Thủ tướng khẳng định: “Khỏe để xây dựng đất nước. Mạnh để vươn ra thế giới. Đoàn kết để chinh phục những đỉnh cao”. Với niềm tin và khí thế đó, Phó Thủ tướng tuyên bố khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Bùi Lượng

Phát biểu chào mừng, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong bày tỏ niềm tự hào khi thành phố một lần nữa được đăng cai ngày hội thể thao lớn nhất cả nước, đúng 20 năm sau Đại hội lần thứ V năm 2006. Đây không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm của thành phố trong việc tổ chức một kỳ Đại hội thành công. Thành phố mong muốn các đoàn thể thao và khách quý cảm nhận được một Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, gần gũi, giàu khát vọng, chân thành và hiếu khách.

Diễn ra từ ngày 14-11 đến 12-12, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 quy tụ hơn 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên thuộc 36 đoàn thể thao, tranh tài ở 48 môn với 973 nội dung.

Là sự kiện thể thao thành tích cao có quy mô lớn nhất cả nước, được tổ chức định kỳ 4 năm một lần, Đại hội không chỉ là nơi các vận động viên khẳng định bản lĩnh, thành quả tập luyện mà còn là dịp phát hiện, tuyển chọn những gương mặt xuất sắc bổ sung cho các đội tuyển quốc gia, hướng tới đấu trường khu vực, châu lục và thế giới.

Từ ánh lửa rực sáng bên sông Sài Gòn, hành trình chinh phục vinh quang của thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X chính thức bắt đầu, tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và khát vọng phát triển nền thể thao nước nhà.

Một số hình ảnh tại Lễ khai Mạc:

Các tiết mục nghệ thuật tôn vinh nghệ thuật truyền thống. Ảnh: Bùi Lượng

Đoàn vận động viên chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Bùi Lượng

Đoàn vận động viên Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Bùi Lượng

Đoàn Vận động viên Công an Nhân Dân. Ảnh: Bùi Lượng

Lễ khai mạc được dàn dựng công phu. Ảnh: Bùi Lượng

Các vận động viên thực hiện nghi lễ tuyên thệ. Ảnh: Bùi Lượng

Các trọng tài thực hiện nghi lễ tuyên thệ. Ảnh: Bùi Lượng

Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Đạo Cương thực hiện nghi lễ khai mạc. Ảnh: Bùi Lượng