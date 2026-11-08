Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026: Karate Hà Nội giữ vững vị thế số 1

Cuộc đua huy chương cân bằng

Trao giải cho các võ sĩ giành huy chương hạng dưới 68kg nữ, trong đó võ sĩ Hà Nội Đinh Thị Hương giành HCV. Ảnh: Minh Quang.

Môn karate tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 diễn ra từ ngày 4 đến 8-11 tại Nhà thi đấu phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham gia của gần 400 vận động viên thuộc 28 tỉnh, thành phố, ngành. Các võ sĩ tranh tài ở 25 bộ huy chương, gồm 5 nội dung biểu diễn (kata) và 20 hạng cân đối kháng (kumite) nam, nữ. Qua những ngày thi đấu, cuộc đua huy chương diễn ra quyết liệt, với nhiều đơn vị có khả năng cạnh tranh vị trí dẫn đầu.

Kết thúc môn thi đấu, Hà Nội đứng Nhất toàn đoàn với 5 HCV, 1 Huy chương bạc (HCB), 3 Huy chương đồng (HCĐ). Đáng chú ý, có tới ba đoàn cùng giành 3 HCV là Thành phố Hồ Chí Minh, Công an nhân dân và Quân đội. Trong đó, đoàn Quân đội là đơn vị cuối cùng giành HCV ở môn karate khi chiều 8-11 đã đánh bại đội Thanh Hóa với tỷ số 2-0 ở nội dung kumite nữ nhóm 2. Cũng tại nội dung này, đội Hà Nội giành HCĐ sau chiến thắng 2-0 trước Hà Tĩnh.

Quang cảnh thi đấu nội dung kumite dưới 68kg nữ tại Đại hội. Ảnh: Minh Quang.

Sự phân bố huy chương cho thấy khoảng cách giữa các đơn vị không quá lớn. Theo ông Vũ Sơn Hà, phụ trách bộ môn karate (Cục Thể dục thể thao Việt Nam), các đơn vị đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn và lực lượng vận động viên. Đây là cơ sở để các võ sĩ phát huy năng lực, tạo nên những màn tranh tài có chất lượng. Thực tế thi đấu của các đoàn tại Đại hội lần này cho thấy sự chuẩn bị đồng đều hơn, khiến cuộc cạnh tranh ở nhiều nội dung trở nên khó dự đoán. Kết quả không chỉ phụ thuộc vào những gương mặt nổi bật mà còn được quyết định bởi chiều sâu lực lượng và khả năng duy trì phong độ trong suốt giải đấu.

Karate Hà Nội hướng tới mục tiêu dài hạn

Đại diện Đoàn thể thao Hà Nội trao thưởng nóng cho VĐV giành HCV tại Đại hội. Ảnh: Minh Quang.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng quyết liệt, việc bảo vệ thành công ngôi Nhất toàn đoàn là kết quả đáng ghi nhận của karate Hà Nội. Tại Đại hội năm nay, đội giành 5 HCV ở các nội dung: kata đồng đội nam với các vận động viên Đỗ Tuấn Anh, Khuất Huy Thắng, Nguyễn Quốc Đạt; kata đồng đội nữ với Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Thị Phương; kumite dưới 68kg nữ của Đinh Thị Hương; kumite dưới 75kg nam của Chu Đức Thịnh; đồng đội kumite nhóm 1 với Chu Văn Đức, Đinh Quang Vinh, Đỗ Tuấn Anh, Hoàng Tiến Thành Đạt, Nguyễn Đức Long và Nguyễn Quốc Sơn.

Điểm đáng chú ý là thành tích của Hà Nội đến từ cả hai nhóm nội dung kata và kumite, cho thấy sự phát triển tương đối đồng đều về lực lượng. Ở nội dung kata, các vận động viên nữ vừa tham dự và giành HCV đồng đội nữ tại ASIAD 20 như Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên tiếp tục giữ được phong độ, hoàn thành nhiệm vụ tại đấu trường trong nước. Trong khi đó, những tấm HCV kumite cá nhân của Đinh Thị Hương và Chu Đức Thịnh đều thuộc các nội dung có trong chương trình thi đấu ASIAD, qua đó đem lại thêm cơ sở để Hà Nội tính toán kế hoạch đầu tư chuyên môn.

Đội karate Hà Nội tại Đại hội. Ảnh: Minh Quang.

Theo Trưởng bộ môn karate (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội) Lê Tùng Dương, để chuẩn bị cho Đại hội, đội kumite Hà Nội đã di chuyển vào Đà Nẵng rồi Thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng một tháng nhằm sớm thích nghi với điều kiện khí hậu. Các cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên chấp nhận xa nhà, tập trung cho mục tiêu huy chương. Ban đầu, đội đăng ký chỉ tiêu 3 HCV, sau đó điều chỉnh lên 4 HCV và cuối cùng vượt chỉ tiêu với 5 HCV. Sự chuẩn bị chủ động, cùng quyết tâm của tập thể đội tuyển, là một trong những yếu tố tạo nên kết quả này.

Nhìn lại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, karate Hà Nội từng giành ngôi Nhất toàn đoàn với 4 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ. Sau bốn năm, đội không chỉ bảo vệ được vị trí dẫn đầu mà còn nâng số HCV lên 5. Đây là dấu mốc cho thấy hiệu quả của quá trình duy trì lực lượng, chuẩn bị chuyên môn và tạo cơ hội thi đấu cho vận động viên ở các cấp độ khác nhau.

Tuy nhiên, thành tích tại Đại hội vừa là động lực vừa là thách thức. Với chu kỳ nhiệm vụ quốc tế bốn năm tới, karate Hà Nội cần tiếp tục rà soát, phân nhóm lực lượng, chú trọng những vận động viên có khả năng cạnh tranh ở các nội dung thuộc chương trình ASIAD, đồng thời duy trì chiều sâu ở kata và kumite. Việc chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ XI cũng cần được đặt trong kế hoạch dài hạn, thay vì chờ đến sát kỳ Đại hội mới tập trung lực lượng.

Từ thành công tại Đại hội lần thứ X, bài toán tiếp theo của karate Hà Nội là chuyển hóa ưu thế ở đấu trường trong nước thành năng lực cạnh tranh tại các giải quốc tế, đặc biệt là ASIAD 21. Muốn vậy, đội tuyển cần có thêm những chuyến tập huấn, thi đấu cọ xát chất lượng, nâng cao trình độ huấn luyện và tạo điều kiện để các gương mặt trẻ trưởng thành. Giữ vững vị thế số một trong nước đã khó, nhưng duy trì được vị thế ấy đồng thời vươn lên ở đấu trường châu lục mới là mục tiêu có ý nghĩa lâu dài với karate Thủ đô.

Thể thao Hà Nội tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương

Sau khi môn karate khép lại, đoàn thể thao Hà Nội tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 với 12 HCV, 5 HCB, 9 HCĐ. Xếp thứ hai là Thành phố Hồ Chí Minh với 9 HCV, 6 HCB, 6 HCĐ; thứ ba là Công an nhân dân với 8 HCV, 6 HCB, 6 HCĐ. Thành tích của đội karate Hà Nội vì thế có ý nghĩa quan trọng trong nỗ lực hoàn thành mục tiêu huy chương của thể thao Thủ đô tại Đại hội.