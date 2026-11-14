Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026: Hà Nội giành ngôi Nhất toàn đoàn môn kickboxing

Các võ sĩ Hà Nội thành công trong việc bảo vệ ngôi Nhất toàn đoàn môn kickboxing tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026. Ảnh: Kickboxing Ranking

Trong tổng số 11 huy chương giành được, 6 Huy chương vàng của đoàn Hà Nội thuộc về các vận động viên: Nguyễn Đăng Anh (Fullcontact nam, hạng cân 54-57kg) thắng Lê Phúc Hào (Quân Đội); Hoàng Gia Đại (Lowkick nam, hạng cân 51-54kg) thắng Lương Ngô Gia Huy (Quân Đội); Nguyễn Quang Huy (Lowkick nam, hạng cân 57-60kg) thắng Lê Anh Huy (Nghệ An); Nguyễn Doãn Long (Lowkick nam, hạng cân 63,5-67kg) thắng Ma Thành Lực (Tuyên Quang); Kiều Duy Quân (Lowkick nam, hạng cân 71-75kg) thắng Lương Bá Tá (Quảng Ngãi); Triệu Thị Phương Thủy (Lowkick nữ 51-54kg) thắng Trần Ngọc Ánh (Lào Cai).

Xếp thứ hai toàn đoàn là Thành phố Hồ Chí Minh với 3 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc và 6 Huy chương đồng. Đoàn Bắc Ninh đứng thứ ba với 2 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc và 2 Huy chương đồng, nhỉnh hơn Thái Nguyên nhờ số Huy chương đồng. Đoàn Thái Nguyên xếp thứ tư với 2 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc và 1 Huy chương đồng. Đoàn Gia Lai đứng thứ năm với 2 Huy chương vàng và 5 Huy chương đồng.

Môn kickboxing tại Đại hội năm nay có sự góp mặt của 28 đoàn, tranh tài ở 23 bộ huy chương thuộc hai thể thức Lowkick và Fullcontact. Trong đó, Lowkick có 12 hạng cân, Fullcontact có 11 hạng cân dành cho nam và nữ.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức 4 năm một lần. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đăng cai chính, bên cạnh các địa điểm thi đấu tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội. Đại hội có 48 môn thể thao với 973 nội dung tranh huy chương, quy tụ 36 đoàn tham dự, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Các cuộc tranh tài chính thức diễn ra từ ngày 14-11 đến 12-12-2026.