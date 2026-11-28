Bên cạnh đó từ quy mô tổ chức, chất lượng chuyên môn đến việc ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực điều hành, Đại hội đang góp phần hình thành nền tảng cho một môi trường thể thao ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại và có tính cạnh tranh.

Bước chuyển từ quy mô tổ chức đến chất lượng chuyên môn

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao quy mô lớn nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia, với 48 môn, 63 phân môn, 973 nội dung và sự tham gia của 36 đoàn thể thao đại diện cho 34 tỉnh, thành phố cùng hai ngành Công an và Quân đội. Sau 20 năm, TP.HCM tiếp tục đảm nhận vai trò địa phương đăng cai chính, phối hợp với Đồng Nai và Đồng Tháp tổ chức các môn thi đấu.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X đang diễn ra với những màn tranh tài sôi động

Điểm đáng chú ý là ý nghĩa của Đại hội không dừng ở việc xác định thứ hạng giữa các đoàn hay thành tích huy chương. Đây là dịp để nhìn nhận thực chất hiệu quả đầu tư, chất lượng đào tạo, năng lực huấn luyện và khả năng tổ chức thi đấu của từng địa phương. Thông qua các cuộc tranh tài, những ưu thế, hạn chế trong quá trình phát triển từng môn thể thao được bộc lộ rõ hơn, tạo cơ sở để ngành thể thao điều chỉnh định hướng đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Ở góc độ chuyên môn, chất lượng các cuộc tranh tài là một trong những thước đo quan trọng của môi trường thể thao chuyên nghiệp. Sự cạnh tranh giữa các đoàn, sự tiến bộ về trình độ của vận động viên và những kỷ lục Quốc gia, kỷ lục Đại hội được thiết lập cho thấy hiệu quả của quá trình đầu tư, huấn luyện tại nhiều địa phương.

Đặc biệt, việc các vận động viên trẻ có cơ hội đối đầu với những gương mặt giàu kinh nghiệm giúp phát hiện nhân tố triển vọng, bổ sung lực lượng kế cận cho các đội tuyển quốc gia.

Thông qua Đại hội, ngành thể thao cũng có thêm cơ sở đánh giá, tuyển chọn lực lượng hướng tới những mục tiêu quốc tế trong thời gian tới, trong đó có Olympic Los Angeles 2028 và ASIAD 2030.

Chuyên nghiệp hóa từ công tác tổ chức và điều hành

Một môi trường thể thao chuyên nghiệp không chỉ được tạo nên bởi những vận động viên có trình độ cao, mà còn cần hệ thống cơ sở vật chất, đội ngũ trọng tài, công tác điều hành và các điều kiện tổ chức đồng bộ. Ở phương diện này, Đại hội lần thứ X cho thấy nỗ lực nâng cao chất lượng tổ chức một sự kiện thể thao quy mô quốc gia.

Địa điểm tổ chức môn đấu kiếm (Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM) có cơ sở vật chất được đầu tư bài bản

TP.HCM, địa phương đăng cai chính sau 20 năm đã huy động hệ thống cơ sở vật chất hiện có; đồng thời rà soát, nâng cấp trang thiết bị và các điều kiện phục vụ thi đấu. Việc phối hợp với Đồng Nai, Đồng Tháp tổ chức các môn, nội dung thi đấu cũng đặt ra yêu cầu cao về sự thống nhất trong điều hành chuyên môn và bảo đảm điều kiện thi đấu giữa các địa điểm.

Trao đổi với phóng viên Văn Hóa, trọng tài quốc tế môn đấu kiếm Chua Wee Hong (Singapore) đánh giá Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) có quy mô và chất lượng cơ sở vật chất có thể sánh ngang với nhiều giải đấu đẳng cấp thế giới mà ông từng tham dự. Ông cũng ghi nhận công tác chuẩn bị, tổ chức được thực hiện chuyên nghiệp, chỉn chu.

Một điểm nhấn khác của Đại hội lần thứ X là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong tổ chức, điều hành. Với số lượng lớn môn thi đấu, địa điểm tổ chức phân tán và nhiều lực lượng tham gia, việc quản lý thông tin tập trung, cập nhật dữ liệu kịp thời trở thành yêu cầu quan trọng.

Công tác tổ chức Đại hội được đánh giá cao nhờ sự chuyên nghiệp

TP.HCM đã triển khai hệ thống phần mềm quản trị, ứng dụng di động và sổ tay điện tử phục vụ Đại hội. Các khâu như đăng ký, quản lý nhân sự, lịch thi đấu, kết quả, kiểm soát vé và cung cấp thông tin cho khán giả được kết nối trên nền tảng số. Một số giải pháp như mã QR, camera thông minh và kết nối dữ liệu… cũng được đưa vào phương án vận hành.

Việc ứng dụng công nghệ góp phần giảm tải các khâu quản lý thủ công, tăng khả năng phối hợp giữa các bộ phận, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong cung cấp thông tin và kết quả thi đấu. Đối với khán giả, đây cũng là phương thức giúp việc tiếp cận lịch thi đấu, địa điểm, thông tin VĐV và kết quả các môn trở nên thuận tiện hơn.

Từ góc độ xây dựng môi trường thể thao chuyên nghiệp, chuyển đổi số giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả tổ chức Đại hội và từng bước hình thành phương thức quản lý thể thao dựa trên dữ liệu.

Hệ thống thông tin về vận động viên, bao gồm các thông số thành tích, kết quả và quá trình thi đấu, khi được cập nhật và lưu trữ khoa học sẽ trở thành nguồn dữ liệu có giá trị, phục vụ công tác đánh giá năng lực, tuyển chọn, đào tạo và hoạch định chiến lược phát triển thể thao trong dài hạn.

Từ một kỳ Đại hội đến chiến lược phát triển dài hạn

Có thể thấy, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của thể thao Việt Nam, mở ra những kỳ vọng mới về một nền thể thao chuyên nghiệp, hiện đại và giàu sức cạnh tranh. Thành công của Đại hội được ghi dấu qua những tấm huy chương, những kỷ lục mới, những thành tích nổi bật, đồng thời thể hiện qua những chuyển biến tích cực trong tư duy quản lý, tổ chức và phát triển thể thao.

Sau mỗi màn tranh tài tại Đại hội là câu chuyện hoạch định chiến lược phát triển thể thao thành tích cao của nước nhà, cùng với đó là câu chuyện truyền cảm hứng về thể thao quần chúng

Từ sân đấu hôm nay, một nền tảng mới đang được hình thành cho thể thao thành tích cao Việt Nam. Đó là hệ thống đào tạo vận động viên ngày càng bài bản, đội ngũ huấn luyện viên và trọng tài không ngừng nâng cao trình độ, cơ sở vật chất từng bước hiện đại hóa, cùng sự đồng hành của khoa học công nghệ trong huấn luyện và thi đấu.

Mỗi thành tích được xác lập, mỗi tài năng được phát hiện và mỗi kinh nghiệm được tích lũy tại Đại hội đều góp thêm một viên gạch cho hành trình xây dựng nền thể thao chuyên nghiệp, hiện đại và giàu sức cạnh tranh.

Những dấu ấn tại Đại hội lần này cũng mang theo kỳ vọng về một thế hệ vận động viên mới, sẵn sàng vươn tới những đỉnh cao lớn hơn. Trong bối cảnh thể thao Việt Nam hướng đến Olympic 2028 và ASIAD 2030, những thành quả hôm nay chính là điểm tựa để tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng, củng cố nội lực và nâng tầm vị thế thể thao nước nhà trên đấu trường quốc tế.

Và khi ánh đèn trên các sân đấu khép lại, hành trình của Đại hội vẫn tiếp tục qua những công trình được khai thác hiệu quả, những dữ liệu phục vụ công tác chuyên môn, những tài năng được chắp cánh và những kinh nghiệm tổ chức trở thành giá trị chung của toàn ngành. Bởi ý nghĩa lớn nhất của một kỳ Đại hội không chỉ nằm ở những gì diễn ra trong những ngày tranh tài, mà còn ở những di sản được để lại cho tương lai.

Với quy mô, chất lượng chuyên môn và những dấu ấn đổi mới trong công tác tổ chức, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X không chỉ góp phần khắc họa diện mạo mới của thể thao Việt Nam hôm nay, mà còn thắp lên niềm tin và khát vọng cho chặng đường phía trước.

Từ những bước chạy, cú nhảy, đường bơi và khoảnh khắc vinh quang trên sân đấu, một hành trình lớn hơn đang được tiếp nối – hành trình đưa thể thao Việt Nam phát triển chuyên nghiệp, hiện đại, bền vững và từng bước chinh phục những đỉnh cao mới.