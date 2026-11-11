Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026: Đoàn Quân đội sẽ nỗ lực giữ vị thế tốp đầu

Những thế mạnh truyền thống

4 năm trước, tại Đại hội TTTQ lần thứ IX-2022, đội tuyển bơi Quân đội giành ngôi nhất toàn đoàn với tổng cộng 34 huy chương, bao gồm 15 huy chương vàng (HCV), 12 huy chương bạc (HCB), 7 huy chương đồng (HCĐ), trong đó vận động viên (VĐV) Nguyễn Thị Ánh Viên đóng góp vai trò chủ đạo với 7 HCV cá nhân và 2 HCV đồng đội. Sau 4 năm không thi đấu đỉnh cao, Ánh Viên trở lại đường đua xanh với kỳ vọng tiếp tục giành thêm những tấm HCV cho đội tuyển bơi Quân đội tại Đại hội TTTQ lần thứ X-2026. Thời gian qua, nữ tuyển thủ sinh năm 1996 vẫn duy trì tập luyện và tham dự một số giải phong trào. Tại Giải bơi-lặn tiền Đại hội TTTQ lần thứ X-2026 diễn ra từ ngày 29-9 đến 2-10 tại TP Hồ Chí Minh, Ánh Viên giành 4 HCV ở các cự ly sở trường gồm 100m tự do, 200m hỗn hợp cá nhân, 100m và 200m bơi ngửa.

Nhiều năm qua, đội tuyển bơi Quân đội đã khẳng định vị thế hàng đầu quốc gia, đóng góp nhiều thành tích chủ lực cho đội tuyển bơi Việt Nam ở sân chơi quốc tế. Ngoài Ánh Viên được truyền thông khu vực Đông Nam Á ví là “cô gái thép”, đội tuyển bơi Quân đội hiện sở hữu bộ khung ổn định với các VĐV tiêu biểu, như: Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Thúy Hiền. Bên cạnh đó, thế hệ VĐV trẻ kế cận như: Võ Thị Bảo Ngọc, Lê Huỳnh Tú Uyên, Phan Thị Thùy An và Trần Gia Phúc cũng thể hiện sự tiến bộ rõ rệt, sẵn sàng gánh vác trọng trách khi được trao cơ hội thi đấu.

Các tuyển thủ câu lạc bộ Binh chủng Thông tin-Binh đoàn 19 hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công huy chương vàng Đại hội thể thao toàn quốc trong màu áo đội tuyển bóng chuyền nữ Quân đội. Ảnh: NGUYỆT ANH

Nhiều năm qua, bóng chuyền nam, nữ Quân đội đã khẳng định được thế mạnh tại các giải đấu trong nước và Đại hội TTTQ. Mới nhất, Câu lạc bộ Bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin-Binh đoàn 19 và Câu lạc bộ Bóng chuyền nam Biên phòng-MB vô địch tại Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ năm 2026. Tại Đại hội TTTQ lần thứ X-2026, Binh chủng Thông tin-Binh đoàn 19 đại diện cho đội tuyển bóng chuyền nữ Quân đội, Biên phòng-MB kết hợp cùng Câu lạc bộ Bóng chuyền nam Thể Công-Tân Cảng đại diện cho đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch. Ông Phạm Văn Long, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Quân đội cho biết: “Chúng tôi luôn nhắc nhở các VĐV giữ sự tập trung và duy trì khát khao chiến thắng trong từng trận đấu”.

Cùng với môn bơi, bóng chuyền, nhiều năm qua, thể thao Quân đội đã khẳng định sức mạnh ở những môn mũi nhọn như bắn súng, karate, taekwondo, vật, quyền anh, võ cổ truyền, vovinam, pencak silat... Thiếu úy QNCN Trần Quang Lộc, VĐV của đội tuyển quyền anh Quân đội lần đầu tham dự Đại hội TTTQ, chia sẻ: "Tôi luôn ý thức đây là cơ hội để học hỏi, trưởng thành và khẳng định mình. Trong quá trình tập luyện, tôi luôn chấp hành nghiêm kỷ luật, nỗ lực hết mình, tiếp thu những kinh nghiệm và quyết tâm thi đấu với tinh thần cao nhất".

Tại Đại hội TTTQ lần thứ X-2026, đoàn tuyển thủ Quân đội tham gia thi đấu 32/48 môn, trong đó có 19 môn Olympic, 4 môn ASIAD, 9 môn SEA Games và thể thao dân tộc với hơn 800 VĐV, đặt mục tiêu nằm trong tốp đầu chung cuộc. Tính đến ngày 10-11, đoàn tuyển thủ Quân đội đã đoạt 20 huy chương các loại (gồm 4 HCV, 1 HCB, 15 HCĐ) tại Đại hội TTTQ năm nay.

Tăng chế độ đãi ngộ để thu hút tài năng

Sau 9 kỳ Đại hội TTTQ được tổ chức, thể thao Quân đội luôn giữ vững vị trí tốp 3 chung cuộc, cùng với Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tạo thế “kiềng ba chân” cho nền thể thao quốc gia. Gần nhất, tại Đại hội TTTQ lần thứ IX-2022, đoàn tuyển thủ Quân đội xếp thứ 3 với 90 HCV, 82 HCB, 95 HCĐ, hơn đoàn xếp thứ 4 là Thanh Hóa tới 50 HCV.

Để duy trì thành tích ổn định trên, những năm qua, các trung tâm, đoàn, đội tuyển, câu lạc bộ của thể thao Quân đội luôn nhận được sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu. Hiện nay, hệ thống thể thao thành tích cao Quân đội được phát triển tương đối bài bản, với 11 đơn vị thể thao thành tích cao; tổ chức tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện và thi đấu 32 môn trong hệ thống thi đấu của quốc gia, cơ cấu tổ chức 3 tuyến/môn: Tuyến 1, tuyến 2 và tuyến năng khiếu. Chế độ đãi ngộ dành cho VĐV của thể thao Quân đội cũng ở tốp đầu cả nước. Theo Thông tư số 90/2026/TT-BQP có hiệu lực thi hành từ ngày 23-6-2026, các huấn luyện viên, VĐV Quân đội được nhận tiền lương, phụ cấp quân hàm, tiền làm thêm giờ trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu tăng gấp đôi so với trước, gồm: Huấn luyện viên tuyến 1 nhận 430.000 đồng/người/ngày, vận động viên tuyến 1 nhận 360.000 đồng/người/ngày... Ngoài ra, mức thưởng của Quân đội dành cho mỗi tấm HCV, HCB và HCĐ tại Đại hội TTTQ lần lượt là 40 triệu đồng, 20 triệu đồng và 15 triệu đồng; mức thưởng dành cho mỗi tấm huy chương vàng, bạc, đồng tại Đại hội thể thao quân đội các nước thế giới lần lượt là 175 triệu đồng, 110 triệu đồng và 70 triệu đồng.

Lợi thế của thể thao Quân đội không chỉ nằm ở chế độ đãi ngộ hay điều kiện tập luyện mà còn ở sức hấp dẫn của môi trường quân ngũ và niềm tự hào được khoác lên mình màu xanh áo lính. Với nhiều VĐV, trở thành thành viên đội tuyển Quân đội không đơn thuần là lựa chọn một môi trường thi đấu chuyên nghiệp, mà còn là cơ hội được rèn luyện, trưởng thành trong môi trường kỷ luật, được sống trong tình đồng chí, đồng đội và mang trên mình trách nhiệm của người quân nhân.

Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó cục trưởng Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) khẳng định: “Những năm qua, thể thao Quân đội luôn đóng góp những huấn luyện viên, VĐV hàng đầu cho các đội tuyển thể thao quốc gia, giành thành tích quan trọng ở các sân chơi quốc tế. Chính môi trường rèn luyện kỷ luật của Quân đội đã hun đúc ý chí, khát vọng chiến thắng để các VĐV không ngừng trui rèn bản lĩnh, quyết tâm chiếm lĩnh đỉnh cao”.