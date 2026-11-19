Anh Thư toả sáng với 1 trận thắng đơn và 1 trận thắng đôi trong trận chung kết, giúp đội nữ TP.Hồ Chí Minh vô địch. Ảnh: ĐHTTTQ

Ở nội dung đồng đội nữ, cuộc đối đầu giữa TP Hồ Chí Minh và Hà Nội diễn ra kịch tính với những màn so tài quyết liệt. Vũ Thị Trang mở màn thuận lợi cho đội chủ nhà khi đánh bại Nguyễn Thị Hải Yến (Hà Nội) với tỷ số 2-0 (21-7, 21-11). Tuy nhiên, Bùi Bích Phương nhanh chóng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng sau chiến thắng trước Lê Ngọc Vân.

Đội TP Hồ Chí Minh tiếp tục vượt lên nhờ công của Vũ Thị Anh Thư khi tay vợt này giành chiến thắng 2-0 trước Lê Thu Huyền. Dẫu vậy, cặp Bùi Bích Phương/Vũ Thị Chinh đã xuất sắc đánh bại Lê Ngọc Vân/Nguyễn Thị Kim Ngân, đưa tỷ số chung cuộc về 2-2.

Ở trận đôi quyết định, bản lĩnh của các tay vợt chủ nhà được phát huy đúng lúc. Vũ Thị Anh Thư/Vũ Thị Trang vượt qua Lê Thu Huyền/Nguyễn Thị Thảo Ly với tỷ số 2-1 (22-20, 22-24, 21-17), qua đó ấn định chiến thắng chung cuộc, mang về tấm HCV đồng đội nữ cho TP Hồ Chí Minh.

Tay vợt Hải Đăng cùng các đồng đội thắng thuyết phục trong trận chung kết. Ảnh: ĐHTTTQ

Nếu như đội nữ phải trải qua cuộc đua căng thẳng, đội đồng đội nam TP Hồ Chí Minh lại thể hiện sức mạnh vượt trội trước Lâm Đồng. Nguyễn Hải Đăng khởi đầu bằng chiến thắng 2-0 (21-13, 21-8) trước Nguyễn Tất Duy Lợi. Tiếp đó, Nguyễn Thiên Lộc vượt qua Đồng Quang Huy, còn Phan Phúc Thịnh đánh bại Trần Đình Mạnh, cùng với tỷ số 2-0. Với 3 trận thắng liên tiếp, TP Hồ Chí Minh khép lại chung kết bằng chiến thắng 3-0, giành HCV thứ hai.

Cú đúp HCV đồng đội mang ý nghĩa đặc biệt với cầu lông TP Hồ Chí Minh. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, cả hai đội nam và nữ của thành phố đều chưa thể bước lên bục cao nhất. Lần này, sự chuẩn bị lực lượng bài bản cùng lợi thế sân nhà đã giúp các tay vợt TP Hồ Chí Minh tạo nên bước tiến đáng kể.

Sau khi hoàn thành mục tiêu ở nội dung đồng đội, các tay vợt sẽ tiếp tục tranh tài tại những nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Với mục tiêu giành từ 2 đến 3 HCV, thành tích vừa đạt được sẽ là động lực để đội tuyển cầu lông TP Hồ Chí Minh hướng tới những kết quả tích cực trong các ngày thi đấu tiếp theo.

Đáng chú ý, 2 HCV cầu lông giành được trong ngày 19-11 đã tạo bước ngoặt trên bảng tổng sắp huy chương. Đoàn TP Hồ Chí Minh vươn lên dẫn đầu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 với 34 HCV, 16 Huy chương bạc (HCB) và 34 Huy chương đồng (HCĐ).

Đoàn Hà Nội tạm xếp thứ hai với 31 HCV, 26 HCB và 31 HCĐ. Đứng thứ ba là đoàn Công an nhân dân với 21 HCV, 13 HCB và 21 HCĐ. Cuộc cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu vì thế tiếp tục trở nên hấp dẫn khi các môn thi đấu của Đại hội vẫn đang diễn ra sôi nổi.