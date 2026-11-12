Đại hội Thể thao toàn quốc đảm bảo sự công bằng, minh bạch
Những công tác chuẩn bị cuối cùng cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đang được gấp rút hoàn thiện, đảm bảo cho các VĐV có thể bước vào tranh tài chính thức với những điều kiện tốt nhất. Ban tổ chức vừa tiến hành họp báo, trao đổi thông tin đến các cơ quan truyền thông, báo chí những vấn đề xung quanh đến đại hội lần này.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dai-hoi-the-thao-toan-quoc-dam-bao-su-cong-bang-minh-bach-24626111221125573.htm