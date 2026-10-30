Đại hội Thể thao toàn quốc:Đà Nẵng khởi đầu hành trình chinh phục

Đội tuyển Karate Đà Nẵng nỗ lực tập luyện hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Chuẩn bị kỹ lưỡng

Diễn ra tại nhà thi đấu phường Tân Thuận (Thành phố Hồ Chí Minh), karate được xếp vào nhóm các môn thi đấu trước lễ khai mạc đại hội. Quy tụ gần 500 vận động viên đến từ 34 tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước, các cuộc tranh tài tại giải hứa hẹn diễn ra hấp dẫn. Có 25 nội dung gồm các bài biểu diễn (kata) và đối kháng (kumite) cá nhân, đồng đội nam và nữ được ban tổ chức đưa vào thi đấu.

Đội tuyển Karate Đà Nẵng dự giải với 4 huấn luyện viên và 21 vận động viên. Đây là những huấn luyện viên giàu kinh nghiệm có nhiều năm gắn bó với công tác huấn luyện cùng những võ sĩ có chuyên môn tốt, được tuyển chọn kỹ lưỡng.

Hướng đến đại hội, đội tuyển Karate Đà Nẵng xây dựng kế hoạch và triển khai tập luyện nghiêm túc. Theo Huấn luyện viên Nguyễn Thanh Hải, đại hội là chương trình thi đấu trọng tâm 4 năm mới diễn ra một lần, nên đội duy trì sự tập trung và nỗ lực cao nhất trong tập luyện.

Với sự góp mặt của các võ sĩ hàng đầu đến từ cả nước, mức độ cạnh tranh tại đại hội rất cao. Điều này đặt ra không ít thách thức, hy vọng sự chuẩn bị kỹ lưỡng của đội sẽ mang đến tâm lý thoải mái và tự tin cho các võ sĩ khi bước vào thi đấu.

“Thời gian qua, ngoài tập luyện 2 buổi/ngày tại Trung tâm Huấn luyện và đào tạo vận động viên thể dục - thể thao Đà Nẵng, đội có chuyến tập huấn tại Hà Nội để giao lưu, cọ xát chuyên môn. Các võ sĩ nỗ lực thể hiện tốt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn, mang đến tín hiệu tích cực trước thềm đại hội”, ông Hải nói.

Ngoài ra, chạy đà cho đại hội, đội tuyển Karate thành phố tham dự các giải đấu cấp quốc gia từ đầu năm 2026 đến nay với kết quả tốt. Nổi bật, tại Giải vô địch các câu lạc bộ Karate quốc gia diễn ra ở Đắk Lắk, các võ sĩ thành phố mang về 6 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng.

Vận động viên đội tuyển Karate Đà Nẵng nỗ lực tập luyện. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Các gương mặt kỳ vọng

Karate là một trong những môn thế mạnh được thành phố quan tâm, đầu tư trọng điểm trong những năm qua. Tại đại hội lần này, Karate thành phố đặt nhiều kỳ vọng vào các võ sĩ từng đạt huy chương ở những đấu trường lớn như Trần Lê Tấn Đạt, Võ Thị Mẫn…

Trần Lê Tấn Đạt thi đấu ở nội dung đối kháng dành cho nam. Ở tuổi 24, võ sĩ này nhiều lần giành Huy chương Vàng tại các giải đấu vô địch quốc gia và Đông Nam Á. Tại SEA Games 32 năm 2023 ở Campuchia, Tấn Đạt xuất sắc giành 1 Huy chương Vàng đồng đội nam nhưng không may bị chấn thương. Trở lại trong năm 2025, anh lấy lại phong độ cao, được triệu tập vào đội tuyển Karate quốc gia.

“Thời gian qua, tôi được tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong tập luyện và đang có tâm lý thoải mái hướng đến đại hội. Chạm tay vào huy chương là hành trình không dễ dàng, nhưng tôi sẽ quyết tâm và cố gắng hết sức để đáp lại sự chờ đợi của người hâm mộ”, Đạt chia sẻ.

Với Võ Thị Mẫn, đại hội là cơ hội để nữ võ sĩ này khẳng định bước tiến ở nội dung đối kháng dành cho nữ. Năm 2025, chị giành 1 Huy chương Vàng lứa tuổi U21 tại giải vô địch Đông Nam Á và 1 Huy chương Bạc lứa tuổi trưởng thành ở Brunei; 1 Huy chương Bạc giải trẻ châu Á ở Trung Quốc. Tại Giải vô địch các câu lạc bộ Karate quốc gia năm 2026, võ sĩ này giành Huy chương Vàng lứa tuổi trên 18.

Lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và đào tạo vận động viên thể dục - thể thao Đà Nẵng cho hay, thành phố có 103 huấn luyện viên, 522 vận động viên tham gia 39 môn tại đại hội, hướng đến mục tiêu giành 37 - 46 Huy chương Vàng, 13 - 17 Huy chương Bạc, 37 Huy chương Đồng và nằm trong tốp 7 đơn vị dẫn đầu.

Karate là đội mở màn cho hành trình chinh phục đại hội của đoàn thể thao thành phố. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần quyết tâm, đội đã sẵn sàng chinh phục các thử thách. Lãnh đạo trung tâm sẽ kịp thời động viên, khen thưởng nhằm khích lệ tinh thần để các võ sĩ thi đấu đạt kết quả tốt nhất.