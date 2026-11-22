Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X đã chính thức khai mạc.

Ngày 21/11, Pocari Sweat cho biết sẽ phối hợp với ban tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X cung cấp nước uống cho vận động viên ở cả 48 môn. Theo kế hoạch, các trạm được bố trí tại các điểm thi đấu ở TP.HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội.

Với chân chạy Hoàng Nguyên Thanh của đoàn Đồng Nai, tiếp nước là một phần trong khâu chuẩn bị cho các cự ly dài. Bên cạnh việc tính toán chiến thuật, anh cũng chú ý đến cách bổ sung nước để duy trì thể lực. Theo Thanh, có trạm ngay tại khu vực tranh tài giúp anh chủ động hơn khi thi đấu.

Đại hội diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12, quy tụ khoảng 12.000 vận động viên, huấn luyện viên và cán bộ. Trong số 36 đoàn tham dự, 34 đoàn đại diện cho các tỉnh, thành phố. Hai đoàn còn lại thuộc Quân đội và Công an.

Các vận động viên tranh tài ở 973 nội dung thuộc 48 môn. Chương trình trải rộng từ các môn có trong hệ thống thi đấu Olympic, ASIAD, SEA Games đến những môn thể thao truyền thống của Việt Nam.

Sau 20 năm, TP.HCM trở lại vai trò chủ nhà của kỳ đại hội được tổ chức bốn năm một lần. Lễ khai mạc diễn ra tại Công viên bờ sông Sài Gòn với phần diễu hành của các đoàn thể thao. Theo ông Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, bên cạnh thành tích và các kỷ lục chuyên môn, chất lượng tổ chức và điều kiện phục vụ các đoàn cũng là thước đo thành công của đại hội.