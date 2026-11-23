Sau Lễ khai mạc, nhiều môn thể thao đồng loạt bước vào tranh tài, mang đến không khí sôi động tại các địa điểm thi đấu. Trong đó, kéo co thu hút sự chú ý với những trận đấu quyết liệt, đặc biệt là các cuộc đối đầu ở vòng chung kết.

Các vận động viên Bắc Ninh nhận Huy chương Vàng nội dung 480kg nữ từ Ban tổ chức.

Các đội tuyển không chỉ cần sức mạnh mà còn phải phối hợp nhịp nhàng, duy trì sự đồng đều và có chiến thuật hợp lý để tạo lợi thế trước đối thủ. Đội tuyển kéo co Bắc Ninh có 24 vận động viên tham dự (12 nam, 12 nữ), đăng ký thi đấu ở 3 hạng cân chính thức (480 kg nữ, 520kg nam, 510 kg hỗn hợp) và 3 hạng cân dự bị (520kg nữ, 560 kg nam, 530kg hỗn hợp).

Ở nội dung 480 kg nữ, đội kéo co thành phố Bắc Ninh thể hiện phong độ ổn định và bản lĩnh thi đấu, chỉ để thua duy nhất trận đầu tiên khi gặp đội Ninh Bình. Các trận tiếp theo, Bắc Ninh thay đổi chiến thuật, thắng liên tiếp trước các đối thủ đến từ Quảng Ngãi, Đắk Lắk để có mặt trong trận chung kết gặp lại đội Ninh Bình. Với tinh thần thi đấu hết mình, cùng sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, các vận động viên Bắc Ninh xuất sắc giành Huy chương Vàng.

Đoàn huấn luyện viên, vận động viên môn kéo co của thành phố Bắc Ninh tham dự Đại hội.

Cũng trong ngày thi đấu, ở nội dung 520kg nam, đội tuyển kéo co Bắc Ninh thi đấu với các vận động viên của Ninh Bình, giành Huy chương Bạc. Dự kiến ngày 26/11, các vận động viên môn kéo co sẽ hoàn thành các nội dung thi đấu.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 được tổ chức từ ngày 14/11 đến 12/12/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai và tỉnh Đồng Tháp, bao gồm 48 môn thể thao với 973 nội dung thi đấu; trong đó Thành phố Hồ Chí Minh là địa điểm đăng cai chính của Đại hội. Đoàn thể thao Bắc Ninh có 56 huấn luyện viên, 279 vận động viên thi đấu ở 17 bộ môn với 218 nội dung. Mục tiêu phấn đấu giành hơn 90 huy chương các loại, trong đó có từ 30 Huy chương Vàng trở lên.

Công Doanh

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