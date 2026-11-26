Trong ngày thi đấu hôm nay, kiếm thủ của các đơn vị thi đấu nội dung kiếm chém cá nhân nam và kiếm liễu cá nhân nữ. Trong đó, kiếm thủ Vũ Thành An và Nguyễn Xuân Lợi gặp nhau tại chung kết kiếm chém cá nhân nam.

Vũ Thành An (phải) có màn thể hiện ấn tượng tại trận chung kết kiếm chém cá nhân nam

Với phong độ ổn định cũng như chiến thuật hợp lý, Vũ Thành An duy trì lợi thế dẫn điểm trước người đồng đội ngay từ giai đoạn đầu, tận dụng tốt cơ hội để ghi điểm trong từng lượt đấu.

Giữ vững thế trận, Vũ Thành An giành chiến thắng với tỉ số 15-10 để giành tấm HCV. Qua đó, bổ sung thêm tấm HCV vào thành tích chung của đoàn Hà Nội.

Tại môn đấu kiếm của Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay, các VĐV thuộc 7 đơn vị gồm Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Công an nhân dân, Thanh Hóa và TP.HCM (chủ nhà) tham gia tranh tài chính thức từ ngày 24.11 tới 1.12.

Toàn giải có 12 bộ huy chương được tổ chức thi đấu, dù Điều lệ quy định 15 nội dung chính thức. 3 nội dung không thể tổ chức do không đủ VĐV và đơn vị đăng ký gồm kiếm ba cạnh cá nhân nam, kiếm ba cạnh đồng đội nam và kiếm chém cá nhân nữ.

Cuộc chơi lớn quy tụ 142 kiếm thủ. Nổi bật có các kiếm thủ từng thi đấu ASIAD 20 gồm Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi, Lê Văn Bang, Trần Thị Thùy Trinh, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Nguyễn Phương Kim, Nguyễn Phước Đến, Hoàng Nhật Nam, Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Minh Hiếu.