Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: TP.HCM sẵn sàng cho ngày hội thể thao lớn nhất cả nước

Đây là sự kiện thể thao thành tích cao có quy mô lớn nhất cả nước, đồng thời là dịp đánh giá toàn diện sự phát triển của thể thao Việt Nam giai đoạn 2022-2026.

Bước đệm cho những mục tiêu quốc tế

Phát biểu tại họp báo, Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh, Đại hội có sự tham dự của 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng hai ngành Công an và Quân đội. Kết quả thi đấu sẽ là cơ sở để đánh giá chất lượng đào tạo, huấn luyện, phát hiện những nhân tố xuất sắc bổ sung cho các đội tuyển quốc gia.

Theo Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Hồng Minh, kết quả thi đấu tại Đại hội sẽ là cơ sở để đánh giá chất lượng đào tạo, huấn luyện, phát hiện những nhân tố xuất sắc bổ sung cho các đội tuyển quốc gia. Ảnh: Lê Hoàn

Theo ông Nguyễn Hồng Minh, Đại hội còn mang ý nghĩa quan trọng trong quá trình chuẩn bị lực lượng cho các đấu trường quốc tế như SEA Games 34 năm 2027 tại Malaysia, Olympic Los Angeles 2028 và ASIAD 2030.

Qua đó, ngành thể thao có thể nhận diện những mặt mạnh, hạn chế ở từng môn, điều chỉnh định hướng đầu tư và phát triển thể thao thành tích cao trong thời gian tới.

Chương trình thi đấu gồm 22 môn Olympic, 7 môn ASIAD và 19 môn thuộc chương trình SEA Games cùng thể thao dân tộc.

Bên cạnh các môn thế mạnh như điền kinh, bơi, bóng đá, bóng chuyền, cử tạ, bắn súng, Đại hội còn có những nội dung đáng chú ý như: Golf, triathlon, esports, roller sports, pickleball và MMA. Sự đa dạng này vừa mở rộng cơ hội phát triển cho các môn thể thao mới, vừa góp phần gìn giữ những giá trị thể thao truyền thống.

Các đại biểu, HLV, VĐV, phóng viên, biên tập viên tham dự buổi họp báo. Ảnh: Lê Hoàn

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra ngày 21.11 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, lễ bế mạc tổ chức ngày 12.12 tại Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ. Một số môn và nội dung như bóng bàn, muay, karate và marathon nam, nữ được tổ chức trước lễ khai mạc để bảo đảm tiến độ chung.

TP.HCM đảm nhận tổ chức 44/48 môn thi đấu

Với vai trò địa phương đăng cai chính, TP.HCM đảm nhận tổ chức 44/48 môn thể thao, cùng các hoạt động khai mạc và bế mạc.

Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM Nguyễn Nam Nhân cho biết, Thành phố sẽ tận dụng hệ thống cơ sở vật chất hiện có, trong đó có Sân vận động Thống Nhất, Nhà thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ, Câu lạc bộ Bơi lặn Phú Thọ, các nhà thi đấu Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Lãnh Binh Thăng và sân golf Tân Sơn Nhất.

Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM Nguyễn Nam Nhân cho biết, công tác chuẩn bị của địa phương đăng cai đã hoàn tất và TP.HCM đã sẵn sàng cho Đại hội. Ảnh: Lê Hoàn

Các địa phương phối hợp tổ chức những môn còn lại gồm Hà Nội (nhảy cầu), Đồng Nai (wushu, kickboxing, sailing, việt dã leo núi), Đồng Tháp (pencak silat), Hải Phòng (bóng bàn) và Khánh Hòa (marathon).

Theo ông Nguyễn Nam Nhân, TP.HCM đã phân công nhiệm vụ cụ thể, tăng cường phối hợp với Ban tổ chức Trung ương và các địa phương nhằm bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành. Thành phố tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên môn, đồng thời chuẩn bị các điều kiện về hậu cần, lưu trú, vận chuyển, y tế, an ninh, an toàn thực phẩm và giao thông.

Ban tổ chức thông tin thêm về công tác chuẩn bị cho Đại hội. Ảnh: Lê Hoàn

Với khối lượng tổ chức lớn, yêu cầu đặt ra là bảo đảm chất lượng chuyên môn, tính chuyên nghiệp và an toàn trong từng khâu phục vụ. Ban tổ chức xác định phương châm xuyên suốt là “An toàn - Trang trọng - Chuyên nghiệp - Tiết kiệm - Hiệu quả”.

Lan tỏa tinh thần thể thao, quảng bá hình ảnh thành phố

Ban tổ chức cho biết, công tác thông tin, truyền thông cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng. TP.HCM sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tiếp cận thông tin, tác nghiệp, đồng thời kỳ vọng truyền thông lan tỏa những câu chuyện đẹp về ý chí, nghị lực, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của các VĐV.

Ban tổ chức kỳ vọng Đại hội sẽ trở thành ngày hội thể thao an toàn, chuyên nghiệp, tạo động lực cho thể thao thành tích cao Việt Nam phát triển. Ảnh: Lê Hoàn

Dự kiến, Đại hội đón khoảng 200.000 lượt đại biểu, khách mời, cổ động viên và du khách. Vì vậy, bên cạnh ý nghĩa chuyên môn, sự kiện còn là cơ hội để TP.HCM quảng bá hình ảnh đô thị năng động, hiện đại, kết nối thể thao với các hoạt động văn hóa, du lịch.

Với sự chuẩn bị đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X được kỳ vọng trở thành ngày hội thể thao an toàn, chuyên nghiệp, tạo động lực cho thể thao thành tích cao Việt Nam phát triển và hướng đến những mục tiêu quốc tế trong giai đoạn mới.