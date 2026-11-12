Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: TP.HCM quyết tạo dấu ấn sau 20 năm

Ngày 12/11, tại TP.HCM, Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tổ chức họp báo, thông tin về công tác chuẩn bị, quy mô và chương trình thi đấu của sự kiện thể thao lớn nhất cả nước trong chu kỳ 4 năm.

Đại hội diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12, với 48 môn, 63 phân môn và 973 nội dung thi đấu, quy tụ 36 đoàn thể thao thuộc 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên cùng 2.000 trọng tài tham dự.

TP.HCM tập trung cho công tác tổ chức

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, khẳng định việc đăng cai Đại hội là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm lớn của thành phố đối với sự phát triển của thể thao nước nhà.

Với trách nhiệm đăng cai 44/48 môn cùng lễ khai mạc, bế mạc, TP.HCM xác định công tác chuẩn bị phải được triển khai đồng bộ, khoa học và chủ động, bảo đảm chất lượng chuyên môn, tính chuyên nghiệp và an toàn.

Ông Nguyễn Nam Nhân Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao khẳng định khẳng định việc đăng cai Đại hội là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm lớn của TP.HCM

Theo ông Nguyễn Nam Nhân, thành phố đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, tăng cường phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các địa phương cùng đăng cai. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tập trung vào việc rà soát, sửa chữa, nâng cấp sân bãi, nhà thi đấu, bổ sung trang thiết bị chuyên môn, ưu tiên tận dụng các công trình hiện có.

Các địa điểm tổ chức gồm sân Thống Nhất, Nhà thi đấu Phú Thọ, Nhà thi đấu Nguyễn Du, Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, Câu lạc bộ Bơi lặn Phú Thọ, sân golf Tân Sơn Nhất cùng một số công trình khác.

Song song với cơ sở vật chất, thành phố chuẩn bị các phương án hậu cần, lưu trú, vận chuyển, an ninh, y tế và giao thông. Đại hội dự kiến thu hút khoảng 200.000 lượt đại biểu, khách mời, cổ động viên và du khách.

Liên quan đến công tác an ninh, Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, khẳng định dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, Công an TP.HCM sẽ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Đại tá Trần Hồng Minh cũng mong muốn người dân tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, đặc biệt tại các địa điểm thi đấu, khu vực tổ chức lễ khai mạc, bế mạc. Trong những ngày diễn ra các sự kiện lớn, lưu lượng phương tiện có thể tăng cao, gây ùn tắc cục bộ, vì vậy rất cần sự chia sẻ, thông cảm và phối hợp của người dân.

Phó Giám đốc Công an TP.HCM, đại tá Trần Hồng Minh mong muốn người dân tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, đặc biệt tại các địa điểm thi đấu, khu vực tổ chức lễ khai mạc, bế mạc.

Về công tác hậu cần, ông Lê Trương Hải Hiếu, đại diện Tiểu ban Lưu trú, khẳng định các phương án đã được chuẩn bị nhằm bảo đảm điều kiện ăn ở, sinh hoạt tốt nhất cho các đoàn thể thao, vận động viên và người thân trong thời gian tham dự Đại hội.

Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Trưởng Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền, nhấn mạnh việc đăng cai không chỉ là niềm tự hào mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh thành phố, khơi dậy phong trào thể dục thể thao trong nhân dân.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi mong muốn Đại hội không đơn thuần là những cuộc tranh tài mà còn lan tỏa tinh thần trung thực, cao thượng, đoàn kết. Đồng thời, ông đánh giá cao vai trò của báo chí trong việc phản ánh các hoạt động, những câu chuyện truyền cảm hứng về vận động viên, huấn luyện viên.

Trung tâm Báo chí Đại hội được bố trí tại tòa nhà VOH, số 3 Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế tác nghiệp.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc diễn ra ngày 21/11 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, còn lễ bế mạc tổ chức ngày 12/12 tại Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ.

Hướng đến một kỳ Đại hội chất lượng, hiệu quả

Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Chuyên môn - Kỹ thuật, cho biết đây là kỳ Đại hội đầu tiên diễn ra sau khi các địa phương thực hiện sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính.

Theo ông Nguyễn Hồng Minh, điểm mới quan trọng không chỉ nằm ở quy mô tổ chức mà còn ở yêu cầu đổi mới về chất lượng và hiệu quả. Kết quả thi đấu sẽ là cơ sở đánh giá trình độ vận động viên, chất lượng đào tạo, huấn luyện và hiệu quả đầu tư thể thao thành tích cao trong chu kỳ 2022-2026.

Đại hội tổ chức 48 môn với 973 nội dung thi đấu, chia thành ba nhóm gồm 22 môn Olympic, 7 môn ASIAD và 19 môn SEA Games cùng thể thao dân tộc. Đáng chú ý, chương trình có những môn đang phát triển mạnh như pickleball, thể thao điện tử (Esports) và võ thuật tổng hợp (MMA).

Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Chuyên môn - Kỹ thuật yêu cầu Đại hội cần đổi mới về chất lượng và hiệu quả

Ngoài TP.HCM, Đại hội còn được tổ chức tại Hà Nội, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hải Phòng và Khánh Hòa. Để bảo đảm tiến độ, ba môn bóng bàn, Muay, Karate cùng hai nội dung marathon nam, nữ được tổ chức trước lễ khai mạc.

Theo định hướng của ngành thể thao, Đại hội không chỉ là cuộc đua huy chương mà còn là dịp phát hiện, tuyển chọn những vận động viên trẻ có tiềm năng, chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 34 năm 2027, Olympic Los Angeles 2028 và ASIAD 2030.

Ông Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh việc đánh giá vận động viên cần dựa trên nhiều tiêu chí, từ thành tích, độ tuổi, thể lực, kỹ thuật đến tâm lý thi đấu và khả năng phát triển, thay vì chỉ căn cứ vào số lượng huy chương.

Đây cũng là cơ sở để thể thao Việt Nam điều chỉnh định hướng đầu tư giai đoạn 2027-2030, tập trung nguồn lực cho những môn, nội dung có khả năng cạnh tranh thành tích tại ASIAD và Olympic.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức đặc biệt quan tâm đến tính công bằng, minh bạch trong thi đấu, tăng cường giám sát trọng tài, ứng dụng công nghệ và thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống doping.

Không chỉ hướng đến thành công trước mắt, Đại hội còn đặt mục tiêu phát huy hiệu quả các công trình thể thao sau khi kết thúc, tiếp tục phục vụ đào tạo, huấn luyện và nhu cầu tập luyện của người dân.

Với TP.HCM, sau 20 năm trở lại vai trò đăng cai chính, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X là dịp khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện thể thao lớn, đồng thời quảng bá hình ảnh thành phố năng động, hiện đại, thân thiện.

Trước thời điểm Đại hội khởi tranh, TP.HCM đang hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng, quyết tâm tổ chức một kỳ Đại hội an toàn, chuyên nghiệp, tiết kiệm và hiệu quả.