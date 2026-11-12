Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Thước đo thực lực thể thao Việt Nam

Đại hội năm nay được tổ chức trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đổi mới phương thức quản lý. Theo đó, 36 đoàn tham dự gồm 34 tỉnh, thành phố cùng hai ngành Công an và Quân đội.

Đại hội không chỉ là cuộc đua huy chương

Phát biểu tại buổi họp báo ngày 12.11 tại TP.HCM, ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Chuyên môn - Kỹ thuật Đại hội, cho biết sự kiện được định hướng tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Theo Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Hồng Minh, kết quả Đại hội sẽ là cơ sở quan trọng để ngành thể thao rà soát, xác định các môn thể thao trọng điểm và xây dựng lực lượng kế cận. Ảnh: Hoàng Anh

Trong đó, chất lượng chuyên môn, tính công bằng, ứng dụng khoa học công nghệ và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có là những yêu cầu được đặt lên hàng đầu.

Theo ông Nguyễn Hồng Minh, dấu ấn của Đại hội lần thứ X không chỉ nằm ở việc tổ chức thành công một sự kiện thể thao quy mô lớn, mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến về chất lượng chuyên môn, năng lực tổ chức và tư duy phát triển thể thao.

Đại hội được xem là đợt kiểm tra, đánh giá toàn diện trình độ chuyên môn, chất lượng đào tạo, huấn luyện và hiệu quả đầu tư thể thao thành tích cao của các địa phương, ngành trong chu kỳ bốn năm.

Thông qua kết quả thi đấu, ngành thể thao có thể nhìn nhận thực chất năng lực VĐV ở từng môn, từng nội dung, đồng thời so sánh với mặt bằng thành tích khu vực, châu lục và thế giới.

Đặc biệt, đây là kỳ Đại hội đầu tiên diễn ra sau quá trình sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính tại các địa phương. Những thay đổi về không gian phát triển, nguồn lực, hệ thống đào tạo và tổ chức quản lý thể thao đòi hỏi phải có sự đánh giá lại toàn diện.

Kết quả Đại hội sẽ giúp nhận diện rõ hơn thế mạnh, tiềm năng cũng như những hạn chế trong mô hình phát triển thể thao của từng địa phương, ngành.

Bên cạnh cuộc cạnh tranh thành tích, Đại hội còn là cơ hội phát hiện những nhân tố mới, nhất là các VĐV trẻ có tố chất và triển vọng trở thành lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, việc tuyển chọn không thể chỉ dựa vào số lượng huy chương hay thứ hạng mà cần đánh giá tổng thể về thành tích, độ tuổi, thể lực, kỹ thuật, tâm lý thi đấu và khả năng phát triển trong tương lai.

Hướng đến đầu tư trọng điểm, nâng tầm quốc tế

Một trong những mục tiêu quan trọng của Đại hội lần thứ X là cung cấp cơ sở thực tiễn để ngành thể thao rà soát, cơ cấu lại hệ thống đào tạo VĐV, lựa chọn các môn thể thao trọng điểm và xây dựng lực lượng kế cận.

Karate là bộ môn mới nhất hoàn thành chương trình thi đấu tại Đại hội. Ảnh: P.V

Đối với những môn thuộc chương trình Olympic và ASIAD, kết quả thi đấu sẽ là căn cứ quan trọng để xác định VĐV, nội dung có triển vọng, từ đó tập trung nguồn lực đầu tư phù hợp. Đây cũng là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh thể thao Việt Nam cần nâng cao năng lực cạnh tranh, thay vì chỉ duy trì vị thế ở đấu trường Đông Nam Á.

Ông Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh, kết quả Đại hội sẽ góp phần định hướng kế hoạch đầu tư giai đoạn 2027-2030, hướng đến Olympic Los Angeles 2028, ASIAD 2030 và những đấu trường quốc tế tiếp theo.

Trong đó, việc đầu tư cần có trọng tâm, trọng điểm, mục tiêu và lộ trình cụ thể, gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, y học thể thao, dinh dưỡng và phương pháp huấn luyện hiện đại.

Có thể thấy, yêu cầu đặt ra đối với Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X không đơn thuần là xác lập thứ hạng giữa các địa phương, ngành hay tạo nên cuộc đua huy chương.

Quan trọng hơn, đây phải là thước đo thực chất về chất lượng thể thao thành tích cao, giúp ngành thể thao nhận diện đúng tiềm lực, khắc phục những hạn chế và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư.

Từ kết quả Đại hội, thể thao Việt Nam cần chuyển mạnh từ tư duy chạy theo số lượng huy chương sang chú trọng chất lượng thành tích và khả năng cạnh tranh quốc tế. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để xây dựng lực lượng VĐV có chiều sâu, từng bước nâng cao vị thế thể thao Việt Nam tại ASIAD và Olympic.