Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Tăng cường giáo dục, kiểm soát doping

Thời gian qua, VADA phối hợp với Cục TDTT Việt Nam tổ chức 61 lớp tập huấn, gồm 58 lớp trực tiếp và 3 lớp trực tuyến tại 36 tỉnh, thành, ngành, các Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia và Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

Các VĐV thuộc 24 môn trong chương trình thi đấu Đại hội được tập huấn giáo dục phòng, chống doping. Ảnh: BTC

Nội dung tập huấn tập trung vào 5 chuyên đề thiết thực: Nhận diện hành vi vi phạm doping, danh mục chất cấm năm 2026, quy định miễn trừ điều trị (TUE), quy trình lấy mẫu và quyền, nghĩa vụ của VĐV cũng như những rủi ro từ thực phẩm bổ sung.

Đến nay, chương trình đã thu hút 8.789 VĐV tham gia. Trong đó, 6.789 VĐV thuộc 24 môn thể thao bắt buộc và 32 cá nhân thuộc môn võ thuật tổng hợp (MMA) đã hoàn thành chương trình giáo dục theo quy định.

Đây là bước chuẩn bị quan trọng, giúp VĐV chủ động bảo vệ bản thân và tránh những vi phạm đáng tiếc do thiếu hiểu biết về doping.

Không dừng lại ở công tác tuyên truyền, VADA sẽ triển khai đồng bộ hoạt động kiểm soát doping ngay sau lễ khai mạc Đại hội.

Các sinh viên Trường Đại học TDTT TP.HCM tập huấn, tham gia hỗ trợ công tác kiểm tra doping phục vụ Đại hội. Ảnh: USH

Công tác truyền thông được thực hiện tại 9 điểm thi đấu, kết hợp poster, video giáo dục và các vật phẩm tuyên truyền. Đồng thời, 50 sinh viên thuộc Khoa Y sinh, Trường Đại học TDTT TP.HCM sẽ được tập huấn để tham gia hỗ trợ công tác kiểm soát doping.

Dự kiến, VADA sẽ thực hiện 160 mẫu kiểm tra nước tiểu trong thời gian diễn ra Đại hội.

Đáng chú ý, mọi VĐV đều có thể được lấy mẫu kiểm tra đột xuất, không báo trước, tại bất kỳ thời điểm và địa điểm nào trong khuôn khổ Đại hội. Các mẫu sẽ được phân tích tại phòng xét nghiệm đạt chuẩn được WADA công nhận.

Việc chuẩn bị kỹ lưỡng từ giáo dục đến kiểm tra cho thấy quyết tâm xây dựng một kỳ Đại hội công bằng, minh bạch. Đây cũng là nền tảng quan trọng để nâng cao ý thức thể thao sạch, bảo vệ sức khỏe VĐV và giá trị thành tích của thể thao Việt Nam.