Tối 27/11, môn bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 chính thức khép lại tại Câu lạc bộ Bơi - Lặn Phú Thọ (TP.HCM) sau 6 ngày tranh tài. Nổi bật là kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên (Tây Ninh) với thành tích 9 huy chương vàng (HCV) cá nhân và 2 huy chương bạc (HCB), qua đó trở thành vận động viên giành nhiều HCV nhất môn bơi tại Đại hội.

Đáng chú ý, trong hành trình giành 9 HCV, Mỹ Tiên có hai lần vượt qua đàn chị Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) ở những cuộc đối đầu trực tiếp. Tại chung kết 200m tự do nữ, Mỹ Tiên cán đích với thành tích 2 phút 01 giây 29, phá kỷ lục Đại hội cũ 2 phút 03 giấy 23.

Môn bơi khép lại với nhiều kỷ lục mới, ghi nhận bước tiến về chất lượng chuyên môn tại Đại hội.

Bên cạnh dấu ấn của Mỹ Tiên, Nguyễn Thị Ánh Viên cũng có màn trở lại ấn tượng sau 4 năm xa rời đấu trường đỉnh cao khi giành 7 HCV. Trong ngày thi đấu cuối cùng, kình ngư thuộc đoàn Quân đội phá kỷ lục Đại hội ở nội dung 200m ngửa nữ với thành tích 2 phút 15 giây 46, phá kỷ lục Đại hội do chính mình thiết lập năm 2018. Trong khi đó, Trịnh Trường Vinh (TP.HCM) đồng thời xác lập kỷ lục quốc gia và kỷ lục Đại hội ở nội dung 200m ngửa nam với thời gian 2 phút 00 giây 92.

Kết thúc môn bơi, đoàn Quân đội dẫn đầu với 14 HCV, 11 HCB và 11 huy chương đồng (HCĐ). Tây Ninh xếp thứ hai với 9 HCV, 2 HCB, trong khi chủ nhà TP.HCM đứng thứ ba với 7 HCV, 14 HCB và 10 HCĐ.

Những thành tích ấn tượng của các vận động viên trẻ mở ra kỳ vọng về thế hệ kế cận của thể thao Việt Nam.

Không chỉ trên đường đua xanh, các vận động viên trẻ còn để lại dấu ấn tại môn xe đạp đường trường. Tay đua 15 tuổi Trần Khởi Minh, học sinh lớp 10 Trường THPT Thăng Long (Hà Nội), đã mang về cho đoàn Vĩnh Long 2 HCV ở nội dung cá nhân và đồng đội tính giờ nam cự ly 4km, cùng 1 HCĐ nội dung cá nhân tính giờ 40km. Thành tích của Khởi Minh mở ra nhiều kỳ vọng về lực lượng kế cận của xe đạp Việt Nam.

Trên bảng tổng sắp huy chương, tính đến 13h00 ngày 28/11, đoàn TP.HCM tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với 101 HCV, 76 HCB và 107 HCĐ. Đoàn Hà Nội xếp thứ hai với 82 HCV, 63 HCB và 70 HCĐ, trong khi đoàn Quân đội đứng thứ ba với 42 HCV. Tiếp đến là đoàn Công an nhân dân với 33 HCV, đoàn Hải phòng 27 HCV, Cần Thơ 22 HCV.

Bảng xếp hạng huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc lần X tính đến 13h00 ngày 28/11.

Những thành tích nổi bật của các vận động viên trẻ cùng các kỷ lục liên tiếp được xác lập không chỉ góp phần nâng tầm chất lượng chuyên môn của Đại hội mà còn cho thấy triển vọng của thể thao Việt Nam trên đấu trường khu vực và quốc tế. Với nhiều nội dung thi đấu hấp dẫn phía trước, Đại hội hứa hẹn tiếp tục chứng kiến những màn tranh tài quyết liệt, những cột mốc mới và sự khẳng định của các tài năng thể thao nước nhà.