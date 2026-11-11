Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Siết công tác trọng tài

Việc huy động lực lượng trọng tài đông đảo, tăng cường chuyên gia quốc tế và thiết lập cơ chế giám sát chặt chẽ cho thấy quyết tâm tổ chức một kỳ Đại hội chuyên nghiệp, minh bạch.

Karate là bộ môn mới nhất vừa hoàn thành chương trình thi đấu tại Đại hội

Theo kế hoạch, Đại hội sẽ huy động 2.921 trọng tài, 215 cán bộ chuyên môn và 853 nhân viên kỹ thuật tham gia điều hành. Đây là lực lượng có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm các cuộc tranh tài diễn ra đúng luật, duy trì chất lượng chuyên môn và hạn chế những tranh cãi không đáng có.

Với quy mô lớn, số lượng môn thi đấu đa dạng và sự cạnh tranh giữa các địa phương, công tác trọng tài càng đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Một trong những điểm đáng chú ý là Ban tổ chức mời 26 trọng tài quốc tế trực tiếp tham gia điều hành ở các môn: khiêu vũ thể thao, bóng rổ, bơi, đấu kiếm, roller, karate và bowling. Đây đều là những môn có yêu cầu cao về kỹ thuật, luật thi đấu và độ chính xác trong đánh giá thành tích.

Sự hiện diện của đội ngũ trọng tài quốc tế không đơn thuần nhằm hỗ trợ công tác điều hành mà còn góp phần tạo thêm niềm tin cho các đoàn thể thao. Khi các quyết định chuyên môn được thực hiện theo chuẩn mực thống nhất, VĐV sẽ có điều kiện thi đấu trong môi trường khách quan, hạn chế tối đa những tác động ngoài chuyên môn.

Đây cũng là cơ hội để trọng tài Việt Nam trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, cập nhật phương pháp điều hành hiện đại, qua đó nâng cao năng lực phục vụ các giải đấu lớn trong tương lai.

Bên cạnh chuyên môn, công tác giám sát, phòng, chống tiêu cực được đặt lên hàng đầu. Ban tổ chức phối hợp với các cơ quan chức năng, trong đó có cán bộ Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an, tham gia giám sát trực tiếp tại các môn võ thuật và những nội dung nhạy cảm.

Động thái này thể hiện quyết tâm bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, không để những yếu tố ngoài chuyên môn ảnh hưởng đến kết quả thi đấu.

Một kỳ Đại hội thành công không chỉ được đánh giá qua số lượng huy chương hay thành tích của các đoàn, mà còn nằm ở sự công bằng và niềm tin của VĐV.

Do vậy, việc chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực, chuyên môn và cơ chế giám sát sẽ là nền tảng quan trọng để Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 hướng đến hình ảnh chuyên nghiệp, minh bạch và đúng luật.