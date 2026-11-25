Từng đoạt 2 HCV đơn nữ tại các kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018 và 2022, Nguyễn Thùy Linh (29 tuổi) hướng đến chiến thắng trước Vũ Thị Trang ở trận chung kết, qua đó lần thứ ba liên tiếp bước lên bục cao nhất nội dung này.

Nguyễn Thùy Linh giành chiến thắng thuyết phục trước tay vợt Vũ Thị Trang để giành tấm HCV đơn nữ cầu lông tại Đại hội

Được đánh giá cao hơn, Thùy Linh nhanh chóng thể hiện sự vượt trội ngay từ những pha cầu đầu tiên. Thùy Linh duy trì thế chủ động trong cả hai ván đấu với những pha điều cầu khéo léo, có độ khó cao, khiến Vũ Thị Trang gặp nhiều khó khăn.

Tay vợt hạng 28 thế giới cũng tận dụng hiệu quả các cơ hội ghi điểm để khép lại trận chung kết với chiến thắng 2-0 (tỉ số các set là 21-9, 21-10), qua đó hoàn thành mục tiêu giành HCV đơn nữ ở 3 kỳ Đại hội liên tiếp.

Chia sẻ sau trận đấu, tay vợt Nguyễn Thùy Linh cho biết bản thân luôn cố gắng tập luyện, giữ vững phong độ trong quá trình thi đấu để không cho đối thủ đuổi kịp. Bản thân cô cũng luôn coi những tình cảm của khán giả làm động lực để bản thân tiếp tục phấn đấu.

Thùy Linh chia sẻ trong thời gian tới, cô sẽ tập trung cho các đợt tập huấn để nâng cao kỹ thuật; từ đó, có được sự chuẩn bị tốt nhất cho đợt tích điểm Olympic 2028 sẽ diễn ra tại Mỹ.

Nguyễn Hải Đăng giành HCV đơn nam

Trước đó ở nội dung đơn nam, Nguyễn Hải Đăng có màn lội ngược dòng đánh bại đồng đội cùng đơn vị TP.HCM là Phan Phúc Thịnh với tỉ số chung cuộc 2-1 để đoạt HCV. Đây là tấm HCV thứ 3 cho cầu lông TP.HCM tại Đại hội lần này, sau 2 HCV ở nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ.

Ở nội dung đôi nam nữ, HCV thuộc về Trần Đình Mạnh - Lương Nguyễn Khánh Ngọc (Lâm Đồng).

Phạm Thị Diệu Ly - Phạm Thị Khánh (Hưng Yên) giành HCV nội dung đôi nữ.