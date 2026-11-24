Ở nội dung cá nhân tính giờ nữ với lộ trình 30km, Nguyễn Thị Thật tiếp tục khẳng định đẳng cấp của tay đua hàng đầu Việt Nam khi cán đích đầu tiên với thành tích 42 phút 44,272 giây.

Nguyễn Thị Thật thể hiện bản lĩnh của tay đua số 1 Việt Nam. Ảnh: Như Huy

Đây là HCV thứ hai của cua-rơ An Giang tại Đại hội năm nay, sau chiến thắng ở nội dung cá nhân tính điểm hôm 23.11.

Ở cuộc đua tính điểm trước đó, Nguyễn Thị Thật tích lũy 36 điểm để giành vị trí cao nhất. Lâm Thị Thùy Dương (TP.HCM) xếp thứ hai với 18 điểm, còn Nguyễn Thị Thu Mai (An Giang) giành HCĐ với 17 điểm.

Trong ngày thi đấu 24.11, Thạch Thị Ngọc Thảo (Đồng Tháp) và Lâm Thị Thùy Dương lần lượt về nhì và ba ở nội dung cá nhân tính giờ nữ.

Nguyễn Thị Thật giành 2 HCV sau 2 nội dung thi đấu. Ảnh: Như Huy

Tâm điểm ở nội dung cá nhân tính giờ nam là màn cạnh tranh trên đường đua 40km với sự góp mặt của 12 tay đua.

Những gương mặt đáng chú ý như Quàng Văn Cường (Hà Nội), Trịnh Đức Tâm (An Giang), Phạm Lê Xuân Lộc (Quân đội) và Nguyễn Tuấn Vũ (TP.HCM) đều được kỳ vọng cạnh tranh huy chương.

Không phụ sự chờ đợi, Nguyễn Tuấn Vũ thi đấu xuất sắc, cán đích với thời gian 50 phút 41,025 giây để giành HCV.

Chiến thắng này không chỉ mang về tấm vàng đầu tiên cho xe đạp đường trường TP.HCM tại Đại hội mà còn giúp Tuấn Vũ bảo vệ thành công ngôi vô địch từng giành được cách đây 4 năm.

Tuấn Vũ (áo vàng) mang về HCV đầu tiên cho TP.HCM. Ảnh: Như Huy

Phạm Lê Xuân Lộc về nhì, nhận HCB, trong khi HCĐ thuộc về tay đua trẻ Trần Khởi Minh (Vĩnh Long). Đây là kết quả đáng chú ý khi Khởi Minh vượt qua nhiều đàn anh giàu kinh nghiệm như Quàng Văn Cường và Trịnh Đức Tâm.

Với cú đúp của Nguyễn Thị Thật cùng chiến thắng của Tuấn Vũ, đường đua Cần Giờ tiếp tục ghi dấu những màn tranh tài hấp dẫn, đồng thời tạo thêm điểm nhấn cho cuộc đua huy chương của các đoàn tại Đại hội.