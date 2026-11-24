Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Nguyễn Thị Thật lập cú đúp HCV, Tuấn Vũ giải 'cơn khát vàng' cho xe đạp TP.HCM
Ngày thi đấu thứ hai (24.11) môn xe đạp đường trường tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 tại xã Cần Giờ (TP.HCM) chứng kiến màn trình diễn nổi bật của Nguyễn Thị Thật (An Giang) và Nguyễn Tuấn Vũ (TP.HCM). Trong khi Nguyễn Thị Thật hoàn tất cú đúp HCV cá nhân, Tuấn Vũ mang về tấm HCV đầu tiên cho đội chủ nhà.
Ở nội dung cá nhân tính giờ nữ với lộ trình 30km, Nguyễn Thị Thật tiếp tục khẳng định đẳng cấp của tay đua hàng đầu Việt Nam khi cán đích đầu tiên với thành tích 42 phút 44,272 giây.
Đây là HCV thứ hai của cua-rơ An Giang tại Đại hội năm nay, sau chiến thắng ở nội dung cá nhân tính điểm hôm 23.11.
Ở cuộc đua tính điểm trước đó, Nguyễn Thị Thật tích lũy 36 điểm để giành vị trí cao nhất. Lâm Thị Thùy Dương (TP.HCM) xếp thứ hai với 18 điểm, còn Nguyễn Thị Thu Mai (An Giang) giành HCĐ với 17 điểm.
Trong ngày thi đấu 24.11, Thạch Thị Ngọc Thảo (Đồng Tháp) và Lâm Thị Thùy Dương lần lượt về nhì và ba ở nội dung cá nhân tính giờ nữ.
Tâm điểm ở nội dung cá nhân tính giờ nam là màn cạnh tranh trên đường đua 40km với sự góp mặt của 12 tay đua.
Những gương mặt đáng chú ý như Quàng Văn Cường (Hà Nội), Trịnh Đức Tâm (An Giang), Phạm Lê Xuân Lộc (Quân đội) và Nguyễn Tuấn Vũ (TP.HCM) đều được kỳ vọng cạnh tranh huy chương.
Không phụ sự chờ đợi, Nguyễn Tuấn Vũ thi đấu xuất sắc, cán đích với thời gian 50 phút 41,025 giây để giành HCV.
Chiến thắng này không chỉ mang về tấm vàng đầu tiên cho xe đạp đường trường TP.HCM tại Đại hội mà còn giúp Tuấn Vũ bảo vệ thành công ngôi vô địch từng giành được cách đây 4 năm.
Phạm Lê Xuân Lộc về nhì, nhận HCB, trong khi HCĐ thuộc về tay đua trẻ Trần Khởi Minh (Vĩnh Long). Đây là kết quả đáng chú ý khi Khởi Minh vượt qua nhiều đàn anh giàu kinh nghiệm như Quàng Văn Cường và Trịnh Đức Tâm.
Với cú đúp của Nguyễn Thị Thật cùng chiến thắng của Tuấn Vũ, đường đua Cần Giờ tiếp tục ghi dấu những màn tranh tài hấp dẫn, đồng thời tạo thêm điểm nhấn cho cuộc đua huy chương của các đoàn tại Đại hội.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/nguyen-thi-that-lap-cu-dup-hcv-tuan-vu-giai-con-khat-vang-cho-xe-dap-tp-hcm.html