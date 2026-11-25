Các nội dung bắn đĩa bay diễn ra tại Trường bắn Củ Chi, trong khi súng ngắn và súng trường được tổ chức tại Trường Đại học TDTT TP.HCM.

Môn bắn súng quy tụ 250 VĐV tranh tài. Ảnh: LĐBSHN

Giải đấu quy tụ nhiều tuyển thủ quốc gia như Phạm Quang Huy, Lại Công Minh, Hà Minh Thành, Nguyễn Đình Thành, Vũ Tiến Nam ở nội dung nam; Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Nguyễn Thùy Trang, Bùi Thúy Thu Thủy và Dương Hà My ở nội dung nữ.

Đáng chú ý, Trịnh Thu Vinh của đoàn Công an nhân dân là một trong những gương mặt được kỳ vọng.

Sau khi giành ngôi á quân thế giới ở nội dung 25m súng ngắn thể thao và có suất dự Olympic 2028, xạ thủ này đặt mục tiêu chinh phục HCV Đại hội. Thu Vinh đăng ký thi đấu ở ba nội dung: 10m súng ngắn hơi, 25m súng ngắn thể thao và 10m súng ngắn đồng đội.

Bên cạnh những tuyển thủ trẻ, giải còn có sự góp mặt của nhiều xạ thủ giàu kinh nghiệm như Trần Quốc Cường, Nguyễn Tuấn Hải, Phạm Thị Hà, Nguyễn Thị Lệ Quyên, Nguyễn Hoàng Phương và Lê Doãn Cường.

Kỳ Đại hội năm nay hứa hẹn diễn ra nhiều cuộc tranh tài hấp dẫn. Ảnh: LĐBSHN

Sự kết hợp giữa các thế hệ hứa hẹn tạo nên những màn so tài quyết liệt, đồng thời mở ra cơ hội cải thiện thành tích ở nhiều nội dung.

Điểm nhấn trong ngày khai cuộc thuộc về Triệu Thị Hoa Hồng của đoàn TP.HCM. Ở nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ, xạ thủ này đạt 584 điểm, vượt kỷ lục Đại hội cũ 581 điểm do Nguyễn Thu Vân (Công an nhân dân) thiết lập năm 2018. Đây là kỷ lục đầu tiên của môn bắn súng tại Đại hội năm nay.

Sau ngày thi đấu đầu tiên với 6 bộ huy chương được trao, đoàn Quân đội tạm dẫn đầu bảng tổng sắp với 2 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ. TP.HCM đứng thứ hai (1 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ), Hải Phòng xếp thứ ba (1 HCV, 2 HCB). Tiếp theo là Công an nhân dân, Quảng Ninh và Hà Nội.

Môn bắn súng sẽ tiếp tục tranh tài đến hết ngày 4.12. Với lực lượng VĐV chất lượng, giải đấu được kỳ vọng sẽ còn chứng kiến những kỷ lục và dấu mốc thành tích mới.