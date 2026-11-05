Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Làn gió mới từ những môn thể thao hiện đại

Đây không đơn thuần là sự bổ sung về số lượng môn thi đấu, mà còn phản ánh tư duy đổi mới, chủ động thích ứng với xu hướng phát triển thể thao thế giới và nhu cầu vận động ngày càng đa dạng của xã hội.

Pickleball được đưa vào chương trình thi đấu tại Đại hội năm nay

Trong nhiều năm, các môn thể thao truyền thống như điền kinh, bơi, thể dục dụng cụ, bóng đá, bóng chuyền, các môn võ,... vẫn giữ vai trò chủ lực trong hệ thống thi đấu quốc gia.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của đời sống đô thị, công nghệ và văn hóa giải trí đã tạo điều kiện cho những môn thể thao mới tiếp cận đông đảo người chơi, đặc biệt là giới trẻ.

Việc đưa các môn này vào Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 cho thấy ngành thể thao đang từng bước mở rộng không gian phát triển, thay vì chỉ tập trung vào những bộ môn đã có nền tảng lâu đời.

Đáng chú ý, mỗi môn thể thao mới đều mang đến những cơ hội và yêu cầu phát triển khác nhau. Pickleball có ưu thế về tính phổ biến, dễ tiếp cận và khả năng lan tỏa trong cộng đồng. Roller sports đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ thuật, tốc độ, sức bền và khả năng kiểm soát cơ thể. E-sports mở ra hướng phát triển gắn với công nghệ số.

Trong khi đó, golf đòi hỏi sự đầu tư dài hạn về kỹ thuật, bản lĩnh và điều kiện tập luyện. Võ gậy Arnis lại mang màu sắc võ thuật đặc trưng, góp phần đa dạng hóa hệ thống thi đấu và mở rộng cơ hội cạnh tranh thành tích quốc tế.

Những cuộc tranh tài ở môn roller sports hứa hẹn hấp dẫn tại Đại hội sắp tới

Việc đưa những môn thể thao này vào chương trình Đại hội còn mang ý nghĩa chiến lược đối với các địa phương. Đây là dịp để các đơn vị đánh giá thực chất năng lực tổ chức, chất lượng đào tạo và chiều sâu lực lượng VĐV.

Những địa phương sớm nhận diện xu hướng, đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ huấn luyện viên và tổ chức hệ thống thi đấu bài bản sẽ có lợi thế trong việc phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố triển vọng.

Tuy nhiên, mở rộng danh mục thi đấu mới chỉ là bước khởi đầu. Thách thức lớn hơn nằm ở việc xây dựng nền tảng phát triển bền vững, tránh tình trạng các môn thể thao chỉ được đầu tư theo phong trào hoặc tập trung thành tích trong một kỳ Đại hội.

Muốn vậy, cần có chiến lược đào tạo VĐV từ cơ sở, chuẩn hóa hệ thống huấn luyện, nâng cao chất lượng trọng tài và tạo điều kiện để các tài năng được thường xuyên cọ xát ở những giải đấu trong nước, quốc tế.

Đặc biệt, việc đưa các môn thể thao hiện đại vào Đại hội cũng cần được nhìn nhận trong mối liên hệ với SEA Games, ASIAD và Olympic. Đây là cơ hội để Việt Nam chủ động chuẩn bị lực lượng ở những bộ môn có tiềm năng phát triển, đồng thời tiếp cận sớm với xu hướng thi đấu quốc tế.

Có thể nói, Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 không chỉ là cuộc đua thành tích giữa các địa phương mà còn là phép thử cho khả năng đổi mới của thể thao Việt Nam.

Sự xuất hiện của những môn thể thao hiện đại sẽ chỉ thực sự tạo nên bước ngoặt khi được tiếp nối bằng chiến lược đầu tư bài bản, qua đó biến sức hút phong trào thành thành tích chuyên nghiệp và những đóng góp thiết thực cho thể thao nước nhà.